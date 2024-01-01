-
Bu gece içimdeki güneşim olsan
Hiç bitmesen ah yanımda olsan
Geçmişe hiç değmesen
Uzaklarda olsa yaşadıklarım
Belirsiz
Ve sana doğru uzansam
Gözlerindeki ışığa dokunsam
Yeni bir umut ardımda
Yine koşsam uzaklara
Gün doğmadan sen
Doğsan dünyama
-
Ah yandım ben Allah'ım
Buna can dayanmaz
Al onu getir geri
Bir daha vermeyeyim
Al onu ver bana geri
***
Yarınlar yok gibi
Güneş hiç doğmayacak
O gitti ah gitti
Bir daha hiç dönmeyecek
***
Ah yandım ben Allah'ım
Buna can dayanmaz
Al onu getir geri
Bir daha vermeyeyim
Al onu ver bana geri
***
Son bir daha göreyim
Gidip de dönmeyeyim
Ah son bir daha göreyim
Gidip de dönmeyeyim
***
Ah yandım ben Allah'ım
Buna can dayanmaz
Al onu getir geri
Bir daha vermeyeyim
Al onu ver bana geri
***
Yarınlar yok gibi
Güneş hiç doğmayacak
O gitti ah gitti
Bir daha hiç dönmeyecek
***
Ah yandım ben Allah'ım
Buna can dayanmaz
Al onu getir geri
Bir daha vermeyeyim
Al onu ver bana geri
***
Son bir daha göreyim
Gidip de dönmeyeyim
Ah son bir daha göreyim
Gidip de dönmeyeyim
***
Ah yandım ben Allah'ım
Buna can dayanmaz
Al onu getir geri
Bir daha vermeyeyim
Al onu ver bana geri
***
Son bir daha göreyim
Gidip de dönmeyeyim
Ah son bir daha göreyim
Gidip de dönmeyeyim
***
Ah yandım ben Allah'ım
Buna can dayanmaz
Al onu getir geri
Bir daha vermeyeyim
Al onu ver bana geri
-
Ne günahım vardı ki benim
Kimse bilmez durdu yüreğim
Sus pus oldu kederde gönül
Çare bulamam hiç dayanamam
***
Bir deli sözüm yok ki diyeyim
Alıp koynuma zevk edeyim
Aklıma bir şey gelmez oldu
Seni gönlüme hapsedeyim of
***
Vur deli gönül bas damarıma
Al başını git durma boşuna
Ah deli gönül bas damarıma
Vur da gideyim durma boşuna
-
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
***
Hani bir nefesle çekersin ya
Beni de öyle çek hasretim aşk kokan yıldızlara
Hani bakar dalarsın ya guruba
Bana da öyle bak kulun olayım
***
Hani bir nefesle çekersin ya
Beni de öyle çek hasretim aşk kokan yıldızlara
Hani bakar dalarsın ya guruba
Bana da öyle bak kulun olayım
***
Of aman denizleri aş da gel kurbanın olam
Kurtar beni buralardan ne olur
Ay aman denizleri aş da gel kurbanın olam
Kurtar beni buralardan ne olur
***
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
***
Kurtar beni ne olur
Kurtar beni ne olur
Kurtar beni
***
Hani bir nefesle çekersin ya
Beni de öyle çek hasretim aşk kokan yıldızlara
Hani bakar dalarsın ya guruba
Bana da öyle bak kulun olayım
***
Hani bir nefesle çekersin ya
Beni de öyle çek hasretim aşk kokan yıldızlara
Hani bakar dalarsın ya guruba
Bana da öyle bak kulun olayım
***
Of aman denizleri aş da gel kurbanın olam
Kurtar beni buralardan ne olur
Ay aman denizleri aş da gel kurbanın olam
Kurtar beni buralardan ne olur
***
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur
***
Ay aman denizleri aş da gel kurbanın olam
Kurtar beni buralardan ne olur
Ay aman denizleri aş da gel kurbanın olam
Kurtar beni buralardan ne olur
***
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
Ne olur kurtar beni
***
Kurtar beni
Kurtar beni
Kurtar beni
-
Ayrılıklar zaman zaman
Hasretliklerle çok yaman
E bunaldık be aman aman
Başlarım tasasına derdine ben
***
Yine bana kaldı dertler yüzüstü
A canına yandım gönlüm küstü
***
Doldurmuş rakısını karşımda
İçiyor hiç durmadan
Bıktım aman Allah'ım
Cümle aşklardan
-
Her mutlulukta bir mutsuzluk varmış
Her gülüşümde ağlar mışım meğer
Geceyi mesken tutmuşum bilmeden
Meğer gecelerde kederliymiş benden
***
Bıktım artık kaderci gönüllerden
Bıktım artık nöbet tutan kalplerden
***
Denizlerde köpük olsam
Yok olurdum sessizce
Ne güneş görürdü beni
Ne de sorardı gece
-
Beklenmedik bir zamanda
Yeniden sevda kapımda
Ah, bu ne tatlı bir telaş
O an yine aynı, aynı heyecan
***
Arzular uçmuş, dorukta
İçelim aşkı bir solukta
Ah, bu ne tatlı bir telaş
O an yine aynı, aynı heyecan
***
Dudaklar yanıp tutuşur ya
Söz biter, gözler konuşur ya
O ne zevk, o ne ıstırap
Âşıksan hâlin harap
***
Dudaklar yanıp tutuşur ya
Söz biter, gözler konuşur ya
O ne zevk, o ne ıstırap
Âşıksan hâlin harap
***
Sana kalbimi verdim gitti
Al senin olsun, tepe tepe kullan
Hadi durma, gör beni, der beni
Sev beni, yakışıklım
***
Sana kalbimi verdim gitti
Al senin olsun, tepe tepe kullan
Hadi durma, gör beni, der beni
Sev beni, yakışıklım
***
Beklenmedik bir zamanda
Yeniden sevda kapımda
Ah, bu ne tatlı bir telaş
O an yine aynı, aynı heyecan
***
Arzular uçmuş, dorukta
İçelim aşkı bir solukta
Ah, bu ne tatlı bir telaş
O an yine aynı, aynı heyecan
***
Dudaklar yanıp tutuşur ya
Söz biter, gözler konuşur ya
O ne zevk, o ne ıstırap
Âşıksan hâlin harap
***
Dudaklar yanıp tutuşur ya
Söz biter, gözler konuşur ya
O ne zevk, o ne ıstırap
Âşıksan hâlin harap
***
Sana kalbimi verdim gitti
Al senin olsun, tepe tepe kullan
Hadi durma, gör beni, der beni
Sev beni, yakışıklım
***
Sana kalbimi verdim gitti
Al senin olsun, tepe tepe kullan
Hadi durma, gör beni, der beni
Sev beni, yakışıklım
***
Sana kalbimi verdim gitti
Al senin olsun, tepe tepe kullan
Hadi durma, gör beni, der beni
Sev beni, yakışıklım
***
Sana kalbimi verdim gitti
Al senin olsun, tepe tepe kullan
Hadi durma, gör beni, der beni
Sev beni, yakışıklım
-
Uykusundan uyanmış gözleri mahmur
Zaman bulutlu zaman her yanı yağmur
Ah ciğerimin paresi göze mi geldin
Ah ne bu halin erkeğim nazara geldin
***
Salınıp durma gel yanıma
Seviyorum ama yine yana yakıla
Salınıp durma gel yanıma
Yaşıyorum ama sana yana yakıla
***
Salınıp durma gel yanıma
Seviyorum ama yine yana yakıla
Salınıp durma gel yanıma
Yaşıyorum ama sana yana yakıla
***
Ah ciğerimin paresi gözemi geldin
Ah ne bu halin erkeğim nazara geldin
***
Unutulmanın yangını büyük olurmuş
Kor ateşler içinde yanar dururmuş
Ah ciğerimin paresi gözemi geldin
Ah ne bu halin erkeğim nazara geldin
***
Salınıp durma gel yanıma
Seviyorum ama yine yana yakıla
Salınıp durma gel yanıma
Yaşıyorum ama sana yana yakıla
***
Salınıp durma gel yanıma
Seviyorum ama yine yana yakıla
Salınıp durma gel yanıma
Yaşıyorum ama sana yana yakıla
***
Salınıp durma gel yanıma
Seviyorum ama yine yana yakıla
Salınıp durma gel yanıma
Yaşıyorum ama sana yana yakıla
***
Salınıp durma gel yanıma
Seviyorum ama yine yana yakıla...
-
Taze gül soluyor sensiz
Geçiyor sürgünlerim
Bitecek acısı hasretin
Adaklar adakık ya
***
Ayrılıklar gördük senle
Geriye bak ne kaldı ki
Özledik ağladık senle
Seneye of ne kaldı ki
***
Geçti deli dolu günler
Üzülme canın sağ olsun
Sensiz çok acılar gördüm
Yıllar hediyem (adağım) olsun
***
Yarınlar duruyor güzelim
Hasret kölemiz olsun
Geceler bekliyor bebeğim
Yüreğin benimle olsun
-
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
Ellerine kına yakmış ellerine
Gözlerine sürme çekmiş gözlerine
Olmaz dostum bu aşk mı böyle
Seni uyanık seni derdini söyle oooooo yok yok
***
Biz el ele gönül gönüle
Biz beraberiz
Biz aşığız, biz severiz biz hep böyleyiz
Bir güleriz, bir ağlarız of biz hep böyleyiz.
***
Türk'üz, doğruyuz, çalışkanız biz
Ne mutlu diyeniz.
***
Uzun etme geri dönmem sana
Aşkın yetmez aşkın bana
Bunlar bizim, sözlerimiz, sevgiliye, özlemimiz
İşte yeniden çıktım karşına
Aldatma beni oylama boşuna
Haydi şimdi eller havaya eller havaya
***
Biz el ele gönül gönüle biz beraberiz
Biz aşığız, biz severiz, biz hep böyleyiz
Bir güleriz bir ağlarız of
Biz hep böyleyiz
Türk'üz, doğruyuz ,çalışkanız biz
Ne mutlu diyeniz.
-
Garibim vuruldum yüreğim yoruldu
Bir aşk biter gibi hüzünle boğuldum
Sonbahar oldum sevinci unuttum
Bu acıya nasıl yüreğim dayanır
***
Yok istemem başka bir yara gönlüme
Tutun ellerimden yoksa düşeceğim
Sönecek içimde baharım ateşim
Tutun ellerimden yoksa biteceğim
Derin uykulara yalnız gideceğim