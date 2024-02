Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Yarınlar yok gibi Güneş hiç doğmayacak O gitti ah gitti Bir daha hiç dönmeyecek *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim Ah son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Yarınlar yok gibi Güneş hiç doğmayacak O gitti ah gitti Bir daha hiç dönmeyecek *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim Ah son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim Ah son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri