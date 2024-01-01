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Yolun Açık Olsun Şarkı Sözleri

Suat Suna Yolun Açık Olsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Suat Suna Yolun Açık Olsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yolun Açık Olsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Suat Suna

Suat Suna

Yolun Açık Olsun

  • Günahsızım

  • Zor Bulursun

  • Boyun Eğmem

  • Gel

  • Kadınımsın

  • Çık Hayatımdan

  • Yolun Açık Olsun

  • Sensiz Garibim

  • Yarın Gün Değil

  • Hayat Bir Hata

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