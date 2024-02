Güvercin Güvercinim haber uçur O'nu hala unutmadım Kokusu odamda hala resimlerini atmadım Yeter, söyle ayrılık yetti bana * Sor O'na hiç mi bilmez nasıl acı çektiğimi Geceler boyu ağlayıp, hasretinden eridiğimi Söyle, yoksa bir zalim mi sevdim ben? * Güvercinim bekliyorum, yollarını gözlüyorum Sevdiğimden haber getir bana... Söyle O'nu seviyorum, O'nun için yaşıyorum Bir tanemden haber getir bana...

Elveda Yaşanmış şeyler umrumda değil ki Seni yıllarca sevdim de ne oldu sanki Gözümle görsem artık inanmam ki Seni yıllarca sevdim de ne oldu sanki * Fark etmez artık ilk göz ağrım olman Far etmez bir zaman sana tapmış olmam Aman aman elveda

Yaran Yok mu En acısı unutulmak Eski bir hatıra olmak Sanki rüyadan uyanıp da Hatırlanmamak En zoru sensiz uyanmak Ve çok mutlu gibi yapmak Çok yeni terk edilmişken Umursanmamak Nasıl olsa bitecek diye mi başlamıştı Her şey mi yalan (Her şey mi yalan) Sana göre geride kaldıysak Söyle yaran yok mu kanayan Ne kolaymış vazgeçmen bir ben mi kalmışım Bu aşka inanan? (bir ben mi) Her şey bitti ayrıldık diyorsan Söyle yaran yok mu kanayan En acısı unutulmak Eski bir hatıra olmak Sanki rüyadan uyanıp da Hatırlanmamak En zoru sensiz uyanmak Ve çok mutlu gibi yapmak Çok yeni terk edilmişken Umursanmamak Nasıl olsa bitecek diye mi başlamıştı Her şey mi yalan (Her şey mi yalan) Sana göre geride kaldıysak Söyle yaran yok mu kanayan Ne kolaymış vazgeçmen bir ben mi kalmışım Bu aşka inanan Her şey bitti ayrıldık diyorsan Söyle yaran yok mu kanayan Nasıl olsa bitecek diye mi başlamıştı Her şey mi yalan (Her şey mi yalan) Sana göre geride kaldıysak Söyle yaran yok mu kanayan Ne kolaymış vazgeçmen bir ben mi kalmışım Bu aşka inanan Her şey bitti ayrıldık diyorsan Söyle yaran yok mu kanayan

Senden Önce Yoktum Nasıl oldu seni hiç uğruna kaybettim? Gel gör şu hâlimi, sensiz bittim tükendim Nasıl bulsam seni, tekrâr sarsam seni? Bir daha bırakmasam, yüreğime koysam seni * Senden önce yoktum, senden sonra yokum Meğer sensiz dünya bomboşmuş, bilmiyordum Şimdi uzaklarda, bensiz dünyadasın Aşkım sende kalsın, bu çılgın sensiz ne yapsın? * Nasıl oldu seni hiç uğruna kaybettim? Gel gör şu hâlimi, sensiz bittim tükendim Nasıl bulsam seni, tekrâr sarsam seni? Bir daha bırakmasam, yüreğime koysam seni * Senden önce yoktum, senden sonra yokum Meğer sensiz dünya bomboşmuş, bilmiyordum Şimdi uzaklarda, bensiz dünyadasın Aşkım sende kalsın, bu çılgın sensiz ne yapsın? * Şimdi uzaklarda, bensiz dünyadasın Aşkım sende kalsın, bu çılgın sensiz ne yapsın?

Her Aşkın Sonu Var Aşkım beni unutmuş gibisin Gözlerinden aşkı silmiş gibisin Ben her gece hayalinle uyurken Sen rüyadan uyanmış gibisin. * Ben aşka son bir bilet arıyorken Sen trene binip gitmiş gibisin Bir umut yeniden olur mu derken Sen çoktan silip atmış gibisin. * Mazide mi kaldı sevda yeminin Artık eskisi gibi değil misin Ben son sözümü söylememişken Sen her aşkın sonu var der gibisin.

Dermansız Aşk Gizli aşkım, imkansızım Neden daha önce tanımadım? Geç mi kaldı, dermansızım Kime ne söyleyeyim bulamadım * Umutsuz bir aşkın kölesiyim Ne yardan ne serden geçemedim Sanki kör olmuşum göremedim Doğruyu yanlışı seçemedim. * Sonsuz aşkım imkansızım Şimdi seni kimlerden sorayım Görmem lazım, dermansızım Şimdi nasıl ayakta kalayım?

Belki Belki de yarım kaldım senden sonra İçimdeki arzularım hep sensiz Belki de yalancıyım, belki de hep korkaktım Belki de senden değil, kendimden kaçtım. * Gözümde mi büyüttüm her şeyi Çok mu zordu paylaşmak sevgiyi Aşk mı korkuttu beni, başka neyim kaldı ki, Belki de kaybetmeyi öğrenmeliyim. * Belki çıkıp karşına seviyorum demeliyim Sarılıp ellerini öpmeliyim Belki dizine kapanıp, affet beni demeliyim Belki de her şeyi silmeliyim, her şeyi unutup gitmeliyim..

Söz Geçmiyor Artık İki yabancı gibi olmayalım artık Bırak aşk bahçemizde çiçekler açsın Ömür çok kısa, bırak beklemeyi artık Bak açıyor güllerim, gel kokla artık Gözlerimden gözlerine Aşk akıyor hem delice Ne söylesem şu gönlüme Söz geçmiyor artık, of Gözlerimden gözlerine Aşk akıyor hem delice Ne söylesem şu gönlüme Söz geçmiyor artık İki yabancı gibi olmayalım artık Bırak aşk bahçemizde çiçekler açsın Ömür çok kısa, bırak beklemeyi artık Bak açıyor güllerim, gel kokla artık Gözlerimden gözlerine Aşk akıyor hem delice Ne söylesem şu gönlüme Söz geçmiyor artık, of Gözlerimden gözlerine Aşk akıyor hem delice Ne söylesem şu gönlüme Söz geçmiyor artık Gönül kapımı açtım Bozuldu yasaklarım Kimse aşka inanmıyorken Ben roman yazdım, of Gözlerimden gözlerine Aşk akıyor hem delice Ne söylesem şu gönlüme Söz geçmiyor artık, of Gözlerimden gözlerine Aşk akıyor hem delice Ne söylesem şu gönlüme Söz geçmiyor artık Söz geçmiyor artık, of of of

Sen Sen aşk nedir hiç bilmedin Eridik, bittik hissetmedin Her yalan söze değer verdin, hata ettin Ne istesem olmaz dedin Alışırsın bak, geçer dedin Sevgisizliğe, ilgisizliğe alışamadım Sen! Kıvılcımı fark etmeden Yangına körükle giden Başımın belası sen! Sen! Rüyalarıma dur diyen Cevabı bile bilmeden Çok sevmeyi öğreten Sen, yanlışsın sen! Sen aşk nedir hiç bilmedin Eridik, bittik hissetmedin Her yalan söze değer verdin, hata ettin Ne istesem olmaz dedin Alışırsın bak, geçer dedin Sevgisizliğe, ilgisizliğe alışamadım Sen! Kıvılcımı fark etmeden Yangına körükle giden Başımın belası sen! Sen! Rüyalarıma dur diyen Cevabı bile bilmeden Çok sevmeyi öğreten Sen, yalnızsın sen! Sen! Kıvılcımı fark etmeden Yangına körükle giden Başımın belası sen! Sen! Rüyalarıma dur diyen Cevabı bile bilmeden Çok sevmeyi öğreten Sen, yalnızsın sen Rüyalarıma dur diyen Cevabı bile bilmeden Çok sevmeyi öğreten Sen, yalnızsın sen!