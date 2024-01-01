Seni Buldum Şarkı Sözleri
Suat Suna Seni Buldum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Suat Suna Seni Buldum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seni Buldum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Laylaylay laylaylay la lay lay la lay
Baktım bakakaldım dondum donakaldım
Nasıl bir güzellik bu inanamadım
Saçlar lüle lüle gözler bedel ömre
Gerçek misin hayal mi anlayamadım
Ooooooo nasıl bir güzellik bu inanamadım
Ooooooo gerçek misin hayal mi anlayamadım
La la la la la la lafı mı olur
Bir bakışa bir gülüşe bu dünya durur
Sen yeter ki iste çare bulunur
Yıldızları toplarım sen emret ne olur
La la la la la la lafı mı olur
Bir bakışa bir gülüşe bu dünya durur
Sen yeter ki iste çare bulunur
Yıldızları toplarım sen emret ne olur
Laylaylay laylaylay la lay lay la lay
Şaştım böyle işe gerçek bir mucize
Hiç kimse seninle aşık atamaz
Bir kez öpmek seni tutmak ellerini
Kelimeler yetmez ki anlatılamaz
Ooooooo hiç kimse seninle aşık atamaz
Ooooooo kelimeler yetmez ki anlatılamaz
La la la la la la lafı mı olur
Bir bakışa bir gülüşe bu dünya durur
Sen yeter ki iste çare bulunur
Yıldızları toplarım sen emret ne olur
La la la la la la lafı mı olur
Bir bakışa bir gülüşe bu dünya durur
Sen yeter ki iste çare bulunur
Yıldızları toplarım sen emret ne olur
Laylaylay laylaylay la lay lay la lay
La la la la la la lafı mı olur
Bir bakışa bir gülüşe bu dünya durur
Sen yeter ki iste çare bulunur
Yıldızları toplarım sen emret ne olur
La la la la la la lafı mı olur
Bir bakışa bir gülüşe bu dünya durur
Sen yeter ki iste çare bulunur
Yıldızları toplarım sen emret ne olur
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Şarkım bir tek sana
Öyle iyi geldinki ruhuma
Yorgun umutsuzdum
Gerçek aşkı buldum kollarında
Hiç birşey hayal değil
Yanımda sen olunca
Senden başka, senden başka
Kimim var söyle bana dünyada
İki damla gözyaşına feda olsun
Herşeyim uğruna
Senden başka, senden başka
Kimim var söyle bana dünyada
Ruh eşimsin, herşeyimsin
Ömür boyu bitmesin bu rüya
Hiç birşey hayal değil yanımda sen olunca
Senden başka, senden başka
Kimim var söyle bana dünyada
İki damla gözyaşına
Feda olsun herşeyim uğruna
Senden başka, senden başka
Kimim var söyle bana dünyada
Ruh eşimsin her şeyimsin
Ömür boyu bitmesin bu rüya
Ömür boyu bitmesin bu rüya
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Tam umudu kesmişken
Kalbim buzla kaplıyken
Hayatı sorgularken
Kimseye güvenmezken
Umutsuz bir şarkıda
Aşksız da olur derken
Seni buldum, buldum seni
Kapat artık gözlerini
Sonunda gördüm seni
Her gün daha daha güzel
Her an yalnız bana özel
Ne mutlu buldum seni
Bir şiir yazar gibi
Bir çiçek koklar gibi
Sabahı bekler gibi
Dünyayı kurtarırken
Bir roman kahramanı
Bir büyük aşık gibi
Seni buldum buldum seni
Kapat artık gözlerini
Sonunda gördüm seni
Hergün daha daha güzel
Her an yalnız bana özel
Ne mutlu buldum seni
Sonunda gördüm seni
Ne mutlu buldum seni
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Konuşmaya lüzum yok, kelimeler yorgun
Hayallerimiz solmuş, çıkış yok
Kurtarmaya çalıştık, karanlığa sığındık
Batan bir gemideyiz kaçış yok
Yüreğim elinde sevdiğim ne yapsam faydasız
Unutma bu ayrılık benim için de zamansız
Yüreğim elinde sevdiğim ne yapsam faydasız
Unutma bu ayrılık benim için de zamansız
Düşünme gerek yok, hatıralar yorgun
Çıkmaz bir sokaktayız, dönüş yok
Kurtarmaya çalıştık, karanlığa sığındık
Batan bir gemideyiz çakış yok
Yüreğim elinde sevdiğim ne yapsam faydasız
Unutma bu ayrılık benim için de zamansız
Yüreğim elinde sevdiğim ne yapsam faydasız
Unutma bu ayrılık benim için de zamansız
Ver günahları, gel al umutları
Hemen git, ne olur git
Yeter ağlattığın
Sil rüyaları, yırt at anıları
Hemen git ne olur git
Bu son veda artık
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