Leyla (Remix By Ozan Bayraşa Version) Senden önce hiç kimseyi sevmedim Leyla Kimseleri dudağından öpmedim Leyla Geceleri sarhoş olup sızmadım Leyla Ben evvelce sandallarda yatmadım Leyla * Anlatamam hislerimi Seni nasıl sevdiğimi Kim yolladı o kolyeyi Anlaman lazım * O mektubu yazan bendim O gülleri ben gönderdim Sen gülleri çok seversin Anlaman lazım, anla be Leyla * Anla Leyla Yapma Leyla Senden önce hiç kimseyi sevmedim Leyla Kimseleri dudağından öpmedim Leyla Hasta olup yataklara düşmedim Leyla Ben evvelce böyle sevda görmedim Leyla Anla be Leyla

Leyla (Remix By Kayahan Version) Senden önce hiç kimseyi sevmedim Leyla Kimseleri dudağından öpmedim Leyla Geceleri sarhoş olup sızmadım Leyla Ben evvelce sandallarda yatmadım Leyla Anlatamam hislerimi * Seni nasıl sevdiğimi Kim yolladı o kolyeyi Anlaman lazım O mektubu yazan bendim * O gülleri ben gönderdim Sen gülleri çok seversin Anlaman lazım, anla be Leyla Anla Leyla Yapma Leyla * Senden önce hiç kimseyi sevmedim Leyla Kimseleri dudağından öpmedim Leyla Hasta olup yataklara düşmedim Leyla Ben evvelce böyle sevda görmedim Leyla Anla be Leyla

Ada Boş Ada boş herkes gitti Dalgalar ve ben başbaşa kaldık Ne bitmez bir romanmış ayrılık Ne ıssız bir yolmuş yalnızlık * Güneşsiz kumsallarda Şarkılar sensiz bensiz Martılar alışıyor uzaklarda * Yalnızlığın ustası oldum Aşkının müptelasıyım Alışamadım ıssız hayatıma * Yalnızlığın ustası oldum Aşkının müptelasıyım Alışamadım sensizliğe canım

Ölürüm Kollarında Zamansız dünyanın durduğu yerde Kor olsam kül olsam beklerim yine Ara sıra aklım unut onu dese de Bu kalbim öyle demiyor işte Dönmesi kafi bana Uğruna ömrüm feda Sadece sevsin beni Ölürüm kollarında Gülmesi kafi bana Uğruna ömrüm feda Sadece sevsin beni Ölürüm kollarında Saçları sarı tütündür O benim iki gözümdür Sadece sevsin beni Ölürüm kollarında

Nefessiz Bomboş odamda nefessiz Duvarlar kadar sessiz Yudum yudum melankoli * Çileler mi öreceğim yine Yine mi kahrımdan öleceğim Dayanmıyor yüreğim * Yalnızım yaşıyorum göz yaşlarımla Yalnızım yaşıyorum sensiz meleğim Hasretin dolaşıyor damarlarımda * Çaresiz bağlı ellerim Bomboş odamda nefessiz Duvarlar kadar sessiz Sürgün gibi melankoli

Hücre (Nerde) Herkes biraz korkar aşktan kırılmaktan Sen benim kabusum oldun Herkes biraz korkar yalnız kalmaktan Sen beni hücreye koydun * Nerde terk edersen ölürüm dediğin sözler Sen beni yalanla boğdun insafsız Nerde yanımdayken özlediğin çılgın gözler Sen beni aşkımla vurdun vicdansız

Evi Terkettim Bugün Evi terk ettim bugün Arkama bile bakmadan Çoktan ayrılmalıydım İçim yanmıyor pişman değilim Seni terk ettim bugün * Yağmur yağıyor bugün Yürüdüğüm yollara Sana benzeyen biri Gelip geçti yanımdan Hiç üzülmedim inan Seni terk ettim bugün * Ne bu yağmur ne güneş Ne rüzgar ne anılar Hatta kaderim bile değiştirmez fikrimi Evi terk ettim bugün Seni terk ettim bugün

Tanırsın Benim sevdam İstanbul'un en büyük yangınıydı Benim gönlüm gözlerinin en büyük aşığıydı Benim sevdam İstanbul'un en büyük yangınıydı Benim gönlüm gözlerinin en büyük aşığıydı Ben bu şehrin yalnızıyım gecelerin ayazıyım Kalbimde cam kırıkları hiç dinmeyen bir sızıyım Tanırsın beni tanırsın Acıma zor dayanırsın Sende sevdin şimdi görsen Kendinden utanırsın Tanırsın beni tanırsın Acıma zor dayanırsın Sende sevdin şimdi görsen Kendinden utanırsın Benim sevdam İstanbul'un en büyük yangınıydı Benim gönlüm gözlerinin en büyük aşığıydı Benim sevdam İstanbul'un en büyük yangınıydı Benim gönlüm gözlerinin en büyük aşığıydı Ben bu şehrin yalnızıyım gecelerin ayazıyım Kalbimde cam kırıkları hiç dinmeyen bir sızıyım Tanırsın beni tanırsın Acıma zor dayanırsın Sende sevdin şimdi görsen Kendinden utanırsın Tanırsın beni tanırsın Acıma zor dayanırsın Sende sevdin şimdi görsen Kendinden utanırsın Tanırsın beni tanırsın Acıma zor dayanırsın Sende sevdin şimdi görsen Kendinden utanırsın Tanırsın beni tanırsın Acıma zor dayanırsın Sende sevdin şimdi görsen Kendinden utanırsın

Allah'ın Dediği Olur Aylardır kapım çalmadı Hasretin her yanı sardı Ömrümü senle harcadım Çekmediğim çile kalmadı * Kurtulursun zannetme Unutulur zannetme Allah'ın dediği olur Günah olmaz zannetme * Kararın yanlış olandı Son bir şans benim hakkımdı Gerçeği senle anladım Aşık olmam hataydı