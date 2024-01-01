-
Bir yanım sensiz
Bir yanım sessiz
Yalnız bir yoldayım
Öksüz kaldım
Su gibi aktın ellerimden
Ansızın uçtun penceremden
Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın
Çığ gibi düştün yüreğime
Öksüz kaldım sana az mı yalvardım
Kavuşmak uğruna, kendimden caydım
Senden kalan hatıralara kandım
İçimde kanayan sevdandır sandım
Bir yanım sensiz, bir yanım sessiz
Yalnız bir yoldayım öksüz kaldım
Bir yanım sensiz, bir yanım sessiz
Yalnız bir yoldayım öksüz kaldım
Su gibi aktın ellerimden
Ansızın uçtun penceremden
Ümitlerimi kırdın, hayallerimi yıktın
Çığ gibi düştün yüreğime
Öksüz kaldım sana az mı yalvardım
Kavuşmak uğruna, kendimden caydım
Senden kalan hatıralara kandım
İçimde kanayan sevdandır sandım
Bir yanım sensiz, bir yanım sessiz
Yalnız bir yoldayım öksüz kaldım
Bir yanım sensiz, bir yanım sessiz
Yalnız bir yoldayım öksüz kaldım
Bir yanım sensiz, bir yanım sessiz
Yalnız bir yoldayım öksüz kaldım
Bir yanım sensiz, bir yanım sessiz
Yalnız bir yoldayım öksüz kaldım
-
Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış
Saçlarını rüzgar okşar tararmış
Oo lelli
İpekten ince kirpikleri
Gülermiş hep bebekler gibi
Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış
Oo lelli
Pamuk gibi beyaz elleri
Sepetinde kır çiçekleri
Saçlarını rüzgar okşar tararmış
Şapkası kırmızı gözleri mavi
Üstünden düşmezmiş mor bir entari oo lelli
Şapkası kırmızı gözleri mavi
Yokmuş bir benzeri yokmuş emsali
Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış
Bir zalimi görmüş ona aldanmış
Oo lelli
İpekten ince kirpikleri
Gülermiş hep bebekler gibi
Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış
Oo lelli
Pamuk gibi beyaz elleri
Sepetinde kır çiçekleri
Gözyaşıyla solmuş mazide kalmış
Kaybolmuş şapkası gözleri nemli
Yollarda eskimiş mor entarisi oo lelli
Kaybolmuş şapkası gözleri nemli
Denizler ağlarmş o günden beri o lelli
İpekten ince kirpikleri
Gülermiş hep bebekler gibi
Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış
Oo lelli
Pamuk gibi beyaz elleri
Sepetinde kır çiçekleri
Gözyaşıyla solmuş mazide kalmış
Gel zaman git zaman kalbinde sızı
Zalimin sevdası mahvetmiş kızı oo lelli
Kaybolmuş şapkası gözleri nemli
Denizler ağlarmş o günden beri oo lelli
-
Her gün yaşanan şey değil bu
Gözlerimden okunan aşk tutkusu
Her an söylenen söz değil bu
Kalbim ilk defa böyle aşk sarhoşu
Sana aşık oldum ben
Yüreğimden yandım ben
Yıllar boyu beklesem bile
Vazgeçmem senden
Sana aşık oldum ben
Yüreğimden yandım ben
Yıllar boyu beklesem bile
Vazgeçmem senden
En çok sevdiğim şarkı bu
Aşk ateşi sarmış ruhumu
En çok özlediğim duygu bu
Kalbim ilk defa böyle aşk sarhoşu
Sana aşık oldum ben
Yüreğimden yandım ben
Yıllar boyu beklesem bile
Vazgeçmem senden
Sana aşık oldum ben
Yüreğimden yandım ben
Yıllar boyu beklesem bile
Vazgeçmem senden
-
Bu zamansız ayrılık
Üzerimden gitmiyor
Ne zalim kadermiş bu
Peşimi bırakmıyor
Yapayalnız, sersefilim
Perişanım ben
Yapayalnız, sersefilim
Çaresizim ben
Ah
Yüreğim dağlı
Sevgisiz kaldım
Ah, gözlerim bağlı
Yapayalnız, sersefilim
Perişanım ben
Yapayalnız, sersefilim
Çaresizim ben
Yapayalnız, sersefilim
Perişanım ben, ah
Yapayalnız, sersefilim
Çaresizim ben
Bu zamansız ayrılık
Üzerimden gitmiyor
Ne zalim kadermiş bu
Peşimi bırakmıyor
Yapayalnız, sersefilim
Perişanım ben, ah
Yapayalnız, sersefilim
Çaresizim ben
Ah
Yüreğim dağlı
Sevgisiz kaldım
Ah, gözlerim bağlı
Yapayalnız, sersefilim
Perişanım ben
Yapayalnız, sersefilim
Çaresizim ben
Yapayalnız, sersefilim
Perişanım ben, ah
Yapayalnız, sersefilim
Çaresizim ben
Ah
Yüreğim dağlı
Sevgisiz kaldım
Ah, gözlerim bağlı
Yapayalnız, sersefilim
Perişanım ben
Yapayalnız, sersefilim
Çaresizim ben
Yapayalnız, sersefilim
Perişanım ben, ah
Yapayalnız, sersefilim
Çaresizim ben
-
Bilmem ki nasıl, anlatsam
Nasıl, nasıl size derdimi
Bir dert ki yürekler acısı
Bir dert ki düşman başına
*
Gönül yarası desem değil
Ekmek parası desem değil
Bir dert ki dayanılır şey değil
-
Yine dert günü, yine mahşerdeyim
Yine çaremi bulamaz haldeyim
Güne karşıyım, geceler kapımda nöbette
*
Yine yalnızım yine sazendeyim
Yine gölgemi göremez haldeyim
Sana doğruyum acılar kapımda nöbette
*
Can dayanır mı hiç böylesi ayrılığa
Anılar sorar ben sana sormasam da
Son sözlerim sana değil Tanrı'ya
Geç olmadan, al beni de yanına
-
Uzakmış bildiğim bütün yakınlar
Tuzakmış geçtiğim bütün yollar
Gönülden sevdiğim bütün aşklar
Yıkılmış sığındığım limanlar
Uzakmış bildiğim bütün yakınlar
Tuzakmış geçtiğim bütün yollar
Gönülden sevdiğim bütün aşklar
Yıkılmış sığındığım limanlar
Aşkı gerçek sandım
Belki de kaderime isyanım
Sürgünüm aşklardan, yaralı sevdalardan
Elimden kaçırdığım, yalancı baharlardan
Günahsız yüreğim, yoruldu yolculuktan
Hasretin köyüne sürgünüm
Sürgünüm aşklardan, yaralı sevdalardan
Elimden kaçırdığım, yalancı baharlardan
Günahsız yüreğim, yoruldu yolculuktan
Hasretin köyüne sürgünüm
Uzakmış bildiğim bütün yakınlar
Tuzakmış geçtiğim bütün yollar
Gönülden sevdiğim bütün aşklar
Yıkılmış sığındığım limanlar
Uzakmış bildiğim bütün yakınlar
Tuzakmış geçtiğim bütün yollar
Gönülden sevdiğim bütün aşklar
Yıkılmış sığındığım limanlar
Aşkı gerçek sandım
Belki de kaderime isyanım
Sürgünüm aşklardan, yaralı sevdalardan
Elimden kaçırdığım, yalancı baharlardan
Günahsız yüreğim, yoruldu yolculuktan
Hasretin köyüne sürgünüm
Sürgünüm aşklardan, yaralı sevdalardan
Elimden kaçırdığım, yalancı baharlardan
Günahsız yüreğim, yoruldu yolculuktan
Hasretin köyüne sürgünüm
-
Sen ve ben su damlası gibiyiz
Akmadan damlayan
Bir bedende iki ayrı can gibiyiz
Aslında yalnızız
*
Sen ve ben gözü dönmüş deliyiz
Umutsuz bir yolda
Sevginin kıymetini bilmeden
Ayrılıp gitmişiz
*
Aşkı sensiz yaşamak en zoru
Ben seçmedim bu yolu
Şimdi artık faydasız bu sözlerim
Senden başka sevmedim
-
Hüznümün adıdır erguvan yılları
Dünyanın kapısı o günler
Gözlerim bağlıdır hayatın önünde
Dokunsalar kırılır şu kalbim
*
Yaşamın anlamı, erguvan yılları
Yüreğim yangın, unutamam yılları
-
Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış
Saçlarını rüzgar okşar tararmış
Oo lelli
İpekten ince kirpikleri
Gülermiş hep bebekler gibi
Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış
Oo lelli
Pamuk gibi beyaz elleri
Sepetinde kır çiçekleri
Saçlarını rüzgar okşar tararmış
Şapkası kırmızı gözleri mavi
Üstünden düşmezmiş mor bir entari oo lelli
Şapkası kırmızı gözleri mavi
Yokmuş bir benzeri yokmuş emsali
Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış
Bir zalimi görmüş ona aldanmış
Oo lelli
İpekten ince kirpikleri
Gülermiş hep bebekler gibi
Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış
Oo lelli
Pamuk gibi beyaz elleri
Sepetinde kır çiçekleri
Gözyaşıyla solmuş mazide kalmış
Kaybolmuş şapkası gözleri nemli
Yollarda eskimiş mor entarisi oo lelli
Kaybolmuş şapkası gözleri nemli
Denizler ağlarmş o günden beri o lelli
İpekten ince kirpikleri
Gülermiş hep bebekler gibi
Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış
Oo lelli
Pamuk gibi beyaz elleri
Sepetinde kır çiçekleri
Gözyaşıyla solmuş mazide kalmış
Gel zaman git zaman kalbinde sızı
Zalimin sevdası mahvetmiş kızı oo lelli
Kaybolmuş şapkası gözleri nemli
Denizler ağlarmş o günden beri oo lelli