Olmadı Gönül ister ki hiç bitmesin Aşk kazansın hiç sönmesin Bilmezsin ah, ne çok çektim Sen hep sustun ben istedim Ama olmadı Olmadı bebeğim yanmadı Sıkıldı yüreğim Yoruldum artık yalanlardan Ama olmadı Olmadı bebeğim yanmadı Sıkıldı yüreğim Yoruldum artık yalanlardan Acılar sürer gider Dertler peşime düşer Neden karanlıklar hep benimle Acılar sürer gider Dertler peşime düşer Neden karanlıklar hep içimde Ama olmadı Olmadı bebeğim yanmadı Sıkıldı yüreğim Yoruldum artık yalanlardan Ama olmadı Olmadı bebeğim yanmadı Sıkıldı yüreğim Yoruldum artık yalanlardan Gönül ister ki hiç bitmesin Aşk kazansın hiç sönmesin Bilmezsin ah, ne çok çektim Sen hep sustun ben istedim Ama olmadı Olmadı bebeğim yanmadı Sıkıldı yüreğim Yoruldum artık yalanlardan Ama olmadı Olmadı bebeğim yanmadı Sıkıldı yüreğim Yoruldum artık yalanlardan Acılar sürer gider Dertler peşime düşer Neden karanlıklar hep benimle Acılar sürer gider Dertler peşime düşer Neden karanlıklar hep benimle Ama olmadı Olmadı bebeğim yanmadı Sıkıldı yüreğim Yoruldum artık yalanlardan Ama olmadı Olmadı bebeğim yanmadı Sıkıldı yüreğim Yoruldum artık yalanlardan Ama olmadı Olmadı bebeğim yanmadı Sıkıldı yüreğim Yoruldum artık yalanlardan Ama olmadı Olmadı bebeğim yanmadı Sıkıldı yüreğim Yoruldum artık yalanlardan

Hasret Fenerleri Söner hasret fenerleri Gözlerimde Sarar sıcak fırtınalar Param parça yüreğimin Köşesinde Fısıldaşır hatıralar Kapılar kilitli Penceremde hüzün Kalbim sokaklarda ağlar İçimde bir sızı Dünya kıpkırmızı Yaşamak zor geliyor Buhranlı akşamlar Canımdan kan damlar Aşığım anla Sensiz kaldım işte Yastayım hala

Aldırma Yaşamın bir anlamı Bir nedeni olmalı Acıların yerine Ask olmalı İçimde kalan sevgi Dertlerden kurtulmalı Gün gelip göz yaşlarım Son bulmalı Bıkmışım yalanlardan Ah yalan sevdadan Sevginin yenildiği bir dünya bu Aldırma gönlüm sen Ağlama Acılar bitmez ki Zalim bu dünya Aldırma gönlüm sen Ağlama Unutursun geçmişi Aldırma

Yalan Değil Aynı dertlerleyim Yalnız ve sensizim Biliyorum ben istedim ayrılmayı Kabul etmezsin sanmıştım ah Dönemez misin Aynı yerdeyim Bomboş ve sensizim Yalvarmaya hazırım, n'olur affetsen Son bir şans daha versen tekrаr Sevemez misin? Aa-aa aahh Yalan değil Inan, seni senden fazla sevdim Yalan değil başka çaresi yok Sensizliğin sızısı içimde saklı şimdi Inan bana, senden fazla çektim Yalan değil Inan, seni senden fazla sevdim Yalan değil başka çaresi yok Sensizliğin sızısı içimde saklı şimdi Inan bana, senden fazla çektim Aynı dertlerleyim Yalnız ve sensizim Yalvarmaya hazırım, n'olur affetsen Son bir şans daha versen tekrаr Sevemez misin? Aa-aa aahh Yalan değil Inan, seni senden fazla sevdim Yalan değil başka çaresi yok Sensizliğin sızısı içimde saklı şimdi Inan bana, senden fazla çektim Yalan değil Inan, seni senden fazla sevdim Yalan değil başka çaresi yok Sensizliğin sızısı içimde saklı şimdi Inan bana, senden fazla çektim Yalan değil Inan, seni senden fazla sevdim Yalan değil başka çaresi yok Sensizliğin sızısı içimde saklı şimdi Inan bana, senden fazla çektim Yalan değil Inan seni senden fazla sevdim Yalan değil başka çaresi yok Sensizliğin sızısı içimde saklı şimdi Inan bana senden fazla çektim

Bırakma Bu kez inan çok sarsıldım Sana nasıl da kanmıştım Bütün o sözler yalanmış Bilmem nasıl aldanmışım * Şimdi ne yapsan dönmem ki Unutmak kolay değil Bu acılar senin değil Bir daha sensiz bırakma * Nedeni her ne olursa Bir daha yalnız bırakma

Yaz Yağmuru N'olur devam et Bitme tükenme Devam et yaz yağmuru Sevgiyle umutla Bitme tükenme Devam et yaz yağmuru Gül yine gül bana yaz Yağmuru Gül ki yaşam yeniden başlasın Yarış güneşin gülen yüzüyle Göster sen de sıcaklığını Yaz yağmuru N'olur devam et Bitme tükenme Devam et yaz yağmuru Sevgiyle umutla Bitme tükenme Devam et yaz yağmuru Gül yine gül bana yaz Yağmuru Gül ki yaşam yeniden başlasın Yarış güneşin gülen yüzüyle Göster sen de sıcaklığını Yaz yağmuru Yaz yağmuru Yaz yağmuru Yaz yağmuru Yaz yağmuru

Ben Aşkı Böyle Bilmezdim Kıskançlık canımdan etti Zincirler kırıldı sanki Her gece uykularım kaçıyor * Yağmurlar dinmedi gitti Karşı gelen umut tükendi Ne yapsan gönül kanmıyor * Bir çaresi yok mu Sevmek böyle zor mu? Ah!

Yeter Sanki bana hiç sormamıştın ne çok sevdiğimi İçimde ne yangınlar acılar çektiğimi Sevgine hasret kaldım Yüzünü son bir daha görmedim Yeter bu delirten duygu Bu sarhoşluk yeter Gücüm kalmadı, bitsin artık yeter Yeter bu delirten duygu Bu sarhoşluk yeter Gücüm kalmadı, bitsin artık yeter Sanki bana hiç sormamıştın ne çok sevdiğimi İçimde ne yangınlar acılar çektiğimi Sevgine hasret kaldım Yüzünü son bir daha görmedim Yeter bu delirten duygu Bu sarhoşluk yeter Gücüm kalmadı, bitsin artık Yeter bu delirten duygu Bu sarhoşluk yeter Gücüm kalmadı, bitsin artık yeter Yeter bu delirten duygu Bu sarhoşluk yeter Gücüm kalmadı, bitsin artık yeter

Gün Doğmadan Bu gece içimdeki güneşim olsan Hiç bitmesen ah yanımda olsan Geçmişe hiç değmesen Uzaklarda olsa yaşadıklarım Belirsiz Ve sana doğru uzansam Gözlerindeki ışığa dokunsam Yeni bir umut ardımda Yine koşsam uzaklara Gün doğmadan sen Doğsan dünyama