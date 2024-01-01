Yapamam Sensiz Şarkı Sözleri
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Bugün yine yoksun yanımda
Ağlıyorum aslında
Sebepsiz bir şarkı bu
Hayat bu kadar basit ama
Ne kadar zor aslında
Umutsuz bir şarkı bu
*
Yine şarkım seni söylüyor
Gözlerindeki aşkı
Sevgiyi özlüyor
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Yazık bu geçen zamana yazık
Ne kadar çok şey verdim
Sana ne çok güvendim
Kaybettiğim her şeye çok yazık
*
Yazık bu giden Yıllara yazık
Gözlerim körmüş meğer
Sana nasıl inandım
*
Ömrümden çaldığın yeter artık
*
Ağla bitti artık
Ağla geçti artık
Sevdim olmadı, sövdüm olmadı yeter
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Gitme dur desem beni dinler misin ?
Bir sans daha istesem vermez misin ?
Yüregin sizlamaz mi ?
Hic canin acimaz mi ?
Yalvarsam bana geri dönmez misin ?
*
Bir ben yapamam sensiz
Bir ben ölürüm sensiz
Böyle gideceksen eger
Can evimden vur gitsin ...
*
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Yine gözlerim doldu
Çaresizim bu akşam
Yıldızlar konuştu
Mahkum oldum
*
Çok değil biraz sevgi
Biraz da aşk istedim
Gözlerin konuştu
Sarhoş oldum....
*
Haydi gül biraz
Haydi durma sev biraz
Sensiz bu yaz
Hiç yaşanmıyor..
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Ne yapsam zor dayanılmıyor
Hiç bir şey bu yangını söndürmüyor
Kavuşmak zor, çok uzaktasın
Görmesem de canım anımdasın
*
Unutamadım sevdiğim
Yokluğun zor geldi bana
Alışamadım bir tanem
Yine kaldım bir başıma
*
-
Gülmedim, güldürmedi beni bir kez olsun
Kader beni, ney di suçum?
Bitmedi, tükenmedi aşkım sana
Söyle hani nerde sevgin?
*
O kabus günler, acı sözler
Yıkıp geçen, ihanetler
O kabus günler, acı sözler
Yıkıp geçen, ihanetler
*
Sen de çek git artık durma
Fark etmez hep aynı nasılsa
Sen de savaşma, kalkarım altından
Unutma çok mutlu olduk
Yalnızca bunları hatırla
Güzel günlerimiz, hatıramız olsun
-
Benden uzaklara kaçsan ne fark eder
Öyle sevdalıyım ki, yine senin olurum
*
Bir bakışın ömre bedel
Yine deli olurum
Bir sözüne dünya döner
Sana köle olurum
*
Canım benim, canım senin
Söyle bitmez mi derdin
Canım benim bu ayrılık
Bir gün biter mi dersin
-
Seni sevmeden olmaz
Düşlerim sensiz yaşanmaz
Sen yalnızsın ama ben yapayalnızım
Günler tuzak kurmuş acılar sanki peşimde
Unutulur sanmıştım aldanmışım
Sana geri dön diyorum
Ne olur vicdansız olma
Gözlerimden akan her yaş
Senin içindir seninledir
Korkmazdım sevmekten bıkmazdım herşeyden
Sen vardın yinede sen vardın
Yılmazdım kolayca kaçmazdım kendimden.
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Her gece aynı rüyayı
Görmekten bıktım artık
Yalanla dolu her şeye
İsyanım yeter artık
*
Günlerin korku dolu
Yalnızlık geceler boyu
Bir daha inanmam kimseye
Gözlerim yaşla dolu
*
Hani sevenler nerde?
Hani kul olan nerde?
Bir ömür boyu
Benim olanlar nerde?
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