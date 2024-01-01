Sen Sev Yeter İsyanlar içinde günler zor geçiyor Senden habersiz uykularım kaçıyor Bir kez ararsın diye aylar geçiyor Belki sorarsın diye sevgim büyüyor Sen sev yeter sanadır her sözüm Yok ki başka çözüm uğruna ölürüm Sen sev yeter

Alemin En Güzeli Bu dünya tersine dönse Şu gözlerin feri sönse Bu aşk beni sefil etse Değişmem kimseye Allah aşkına Yine severim ölümüne severim Alemin en güzeli sensin Hayatımın anlamı sensin Yüreğimi fetheden gözlerine Her derdime deva bir tek sensin Sevdan beni deli etse Bu halim dillere düşse Kader bana oyun etse Değişmem kimseye Allah aşkına Yine severim ölümüne severim

Sana Haksızlık Ettim Yüreğimdeki en derin aşkımdın Yüzüne bakmaya utanıyorum Kaderin bir cilvesi böylesi ayrılık Sana nasıl kıydım bilemiyorum Her şeyimdin sen benim Tek ilacım sevdiğim Affet... Sana haksızlık ettim Gururuma yenildim Kaderimdin seni mahvettim Sana haksızlık ettim Hiç uğruna yitirdim Her şeyimdin seni kaybettim

Hasretim Sana İçim bir buruk oldu şimdi Senden ayrıyım senden uzakta Kördüğüm olup kaldım sanki Öksüz kalmışım senden uzakta * Hasretim sana hasretim dokunuşuna Gözlerindeki o mahsun bakışına Ne para ne pul bil ki yok Yok senden başka * Özledim seni dön artık kollarıma Göz yaşı durmaz oldu şimdi Senden ayrıyım senden uzakta Ellerim donup kaldı sanki Öksüz kalmışım senden uzakta

Pişmanım Bir günah sanki aşkımız Gözlerimdeki her damla hasretinden Bu sensiz geçirdiğim ilk gecenin Sabahı nasıl gelir ah sevdiğim Her şeyim... Meğer ne kaybetmişim Canımdan çok sevmişim Affet çok geç anladım Senden kalan bir çok sey Hatıram oldu şimdi Dön artık çok pişmanım

Sabret Bir gün gelipte Böyle yalnız koyup gitmek Var mı söyle Kulun oldum kölen oldum Şimdi gel de gel de sabret Sabret be deli gönül Zalimi Allah görür Yanına kalmaz kalmaz sabret Sabret ki çilen dolsun Gözyaşın aksın dursun Yerde kalmaz kalmaz sabret Helal mi sandın geçer mi sandın Büyük aşkın nerde söyle Mecnun oldum beter oldum Şimdi gel de gel de sabret

Ne Yaptım Bilmiyordum herşeyin değiştiğini Görmüyordum aşkının küllendiğini Sevmiyordun artık eskisi gibi Belkide bunları kabullenemedim Ne yaptım ben sana bunu hak etmek için Ne verdin sen bana bırakıp gitmek için Kaçıyorum belki de kendi halimden Arıyorum maziyi hiç bilmeden Korkuyordum yalnızca kaybetmekten Belki de bunları kabullenemedim

Nasip Olurmu Bu nasıl kader diye ağladım içten içe Tam sevgiyi bulmuşken kıydılar ikimize Günler geçmiyor sevdiğim Saatler bir yıl gibi Şu kısacık ömrümde Sensizlik ölüm gibi Nasip olur mu bir daha gülmek Senden uzak olunca Gözlerim göremez bu yangın hiç bitmez Senden ayrı kalınca

Sevemedin Ne çabuk usandık sevgimizden Ne kolay vazgeçtik sözlerimizden Yine mi ayrılık vakti geldi Yine mi yalnızlık sardı başımı Bir anlık öfkeye kandık Kül oldu sevgimiz Anıları geçmişe bıraktık Yalanmış yaşandı sandık Hiç gerçek olmamış Arzular sönüp gitti yazık Sevmedin sevemedin Bilmedin bilemedin Gözlerindeki kini nefreti silemedin...