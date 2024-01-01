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Şarkım bir tek sana
Öyle iyi geldinki ruhuma
Yorgun umutsuzdum
Gerçek aşkı buldum kollarında
Hiç birşey hayal değil
Yanımda sen olunca
Senden başka, senden başka
Kimim var söyle bana dünyada
İki damla gözyaşına feda olsun
Herşeyim uğruna
Senden başka, senden başka
Kimim var söyle bana dünyada
Ruh eşimsin, herşeyimsin
Ömür boyu bitmesin bu rüya
Hiç birşey hayal değil yanımda sen olunca
Senden başka, senden başka
Kimim var söyle bana dünyada
İki damla gözyaşına
Feda olsun herşeyim uğruna
Senden başka, senden başka
Kimim var söyle bana dünyada
Ruh eşimsin her şeyimsin
Ömür boyu bitmesin bu rüya
Ömür boyu bitmesin bu rüya
-
Günlerdir haber, almadım senden
Beni unutmaya yemin mi ettin?
Kalbime dökülür, yaşlar gözümden
Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Kalbime dökülür, yaşlar gözümden
Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Sen yoksun dilimde şarkılar suskun
Resimlerin mahsun, anılar mahsun
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Yakıyor içimi, sensiz umutlar
Çöküyor gönlüme, kara bulutlar
Kalbimde cevapsız binbir soru var
Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Kalbimde cevapsız binbir soru var
Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Sen yoksun dilimde şarkılar suskun
Resimler mahsun, anılar mahsun
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
Yemin mi ettin? yemin mi ettin?
-
Sevgilim, sevgilim
Bak yine şafak söküyor
Sevgilim, sevgilim
Bak yine sabah oluyor
***
Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın?
Belki de en güzel uykulardasın
Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın?
Belki de en tatlı uykulardasın
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Uykunu zamansız böldümse, affet
En güzel uykular birtanem sana
Yastığın gölgeme, ben, ben sana hasret
En tatlı uykular sevgilim sana
En güzel uykular sevgilim sana
***
Ah be sevgilim
Sevgilim
Inan ki, çok özledim seni
Sevgilim, sevgilim
Inan ki, çok özledim seni
***
Dışarda hafiften yağmurun sesi
Gözümde aşkımın hasret nöbeti
Dışarda hafiften yağmurun sesi
Gözümde aşkımın hasret nöbeti
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
-
-
Her adım atışta yüreğim sızlar
Sensiz mahzun kaldı bizim sokaklar
Artık ne sen varsın, ne hatıralar
Sensiz bomboş kaldı bak bizim sokaklar
***
Artık ne sen varsın, ne hatıralar
Sensiz bomboş kaldı bak bizim sokaklar
***
Seninle el ele gezdiğim yerler
Seninle göz göze olduğum yerler
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
***
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
***
Adın kazılıdır sokak taşında
Görünür gibisin köşe başında
Bir gün düşeceğim yol ortasında
Mezarım olacak bizim sokaklar
***
Bir gün düşeceğim yol ortasında
Katilim olacak bizim sokaklar
***
Seninle el ele gezdiğim yerler
Seninle göz göze olduğum yerler
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
***
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
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Kurşuna gerek yok sözlerin var ya
Hayatıma bir son vermek istersen
Hançere gerek yok gözlerin var ya
Eğer ki kalbimden vurmak istersen
Kurşuna gerek yok sözlerin var ya
Kurşuna gerek yok sözlerin var ya
***
Taş olsam erirdim avuçlarında
Dağ olsam çökerdim bakışlarında
Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda
Zindana gerek yok hasretin var ya
Zindana gerek yok hasretin var ya
***
Anladım çare yok unutmam için
Her yerde hatıran izlerin var ya
Bir gün olsun mutlu uyumam için
Yastığa gerek yok dizlerin var ya
Yastığa gerek yok dizlerin var ya
***
Taş olsam erirdim avuçlarında
Dağ olsam çökerdim bakışlarında
Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda
Zindana gerek yok hasretin var ya
Zindana gerek yok hasretin var ya
***
Taş olsam erirdim avuçlarında
Dağ olsam çökerdim bakışlarında
Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda
Zindana gerek yok hasretin var ya
Zindana gerek yok hasretin var ya
-
Bu son buluşmamız
Bu son görüşmemiz
Kim bilir bir daha karşılaşmayız
Belki de bir daha görüşemeyiz
Ayrılmalıyız
Ayrılmalıyız
Kim bilir bir daha karşılaşmayız
Belki de bir daha görüşemeyiz
Ayrılmalıyız
Ayrılmalıyız
Bir gülü sevdim
Bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem
Kal gitme desem
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
Bir gülü sevdim
Bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem
Kal gitme desem
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
Benim gözlerim yaşlı
Senin yüreğin yaslı
Bu aşkta bir umut kalmadı yazık
Seni bir başkası bekliyor artık
Ayrılmalıyız
Ayrılmalıyız
Benim gözlerim yaşlı
Senin yüreğin yaslı
Bu aşkta bir umut kalmadı yazık
Seni bir başkası bekliyor artık
Ayrılmalıyız
Ayrılmalıyız
Bu aşkta bir umut kalmadı yazık
Seni bir başkası bekliyor artık
Ayrılmalıyız
Ayrılmalıyız
Bir gülü sevdim
Bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem
Kal gitme desem
Hiç faydası yo ayrılmalıyız
Bir gülü sevdim
Bir seni sevdim
Bir mevsimlikmiş senle aşkımız
Gel etme desem
Kal gitme desem
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
Hiç faydası yok ayrılmalıyız
-
BU AKŞAM İÇİMDE HÜZÜN VAR
GÖZÜMDE CANLANDI ANILAR
AĞLAMAK İSTİYORUM, HAYKIRMAK İSTİYORUM
BU AKŞAM İÇİMDE HÜZÜN VAR
SENSİZ GEÇMİYOR BU AKŞAMLAR
GÖNLÜMDE DİNMİYOR ARZULAR
KAVUŞMAK İSTİYORUM, SARILMAK İSTİYORUM
BAK BİZİ BEKLİYOR ANILAR
ANILAR, ANILAR, ŞİMDİ GÖZÜMDE CANLANDILAR
ANILAR, ANILAR, BENİ BU AKŞAM AĞLATTILAR
BENDEN UZAK DURMA NE OLUR
BU KALBİ SENSİZ TAŞIYAMAM
ARTIK BENİM OLMASAN BİLE
SENİ GÖRMEDEN YAŞAYAMAM
YÜZÜNÜ GÖRMELİYİM
SESİNİ DUYMALIYIM
ANILARI YAŞAMALIYIM
ANILAR, ANILAR, ŞİMDİ GÖZÜMDE CANLANDILAR
ANILAR, ANILAR, BENİ BU AKŞAM AĞLATTILAR
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GEÇEN YIL BU ZAMANLAR FEAT. AHMET SELÇUK İLKAN
ÖYLE BİR VURDU Kİ HASRETİN BENİ
GÜNLERDİR SOKAĞA ÇIKAMIYORUM
SENSİZLİK GÖZÜMDEN OKUNUR DİYE
KİMSENİN YÜZÜNE BAKAMIYORUM (ŞİİR YORUM: AHMET SELÇUK İLKAN)
NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER
DÜNYANIN SERVETİNİ
NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER
AHRETİN CENNETİNİ
NEYLEYİM SEN YOKSAN
EĞER SAHİLLERİ, KIRLARI
NEYLEYİM SEN YOKSAN
EĞER YAZI, KIŞI BAHARI
NE DE HAKLIYMIŞ MEĞER
AŞK UĞRUNA YALANLAR
SENDE BENİ YAKIP GİTTİN
GEÇEN YIL BU ZAMANLAR
NE DE HAKLIYMIŞ MEĞER
AŞK UĞRUNA YALANLAR
SENDE BENİ YAKIP GİTTİN
GEÇEN YIL BU ZAMANLAR
ELİNDE YOK ADRESİN
ŞİMDİ BİLMEM NERDESİN
AŞKIMIN ÖDÜLÜMÜYDÜ
HABERSİZCE GİDİŞİN
SANA ÖYLE HASRETİM
BU TEMMUZ AKŞAMINDA
NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER
NEYLEYİM İSTANBUL'U
SÖZ : AHMET SELÇUK İLKAN/FERDİ TAYFUR
MÜZİK: FERDİ TAYFUR
ARANJÖR: SEZGİN GEZGİN
-
Gidince anladım aşkın yalanmış
Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim
Gidince anladım aşkın yalanmış
Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim
***
Bir tahta masada adımız kalmış
Bir tahta masada adımız kalmış
Görünce gözyaşım aktı sevgilim
Görünce gözyaşım aktı sevgilim
Görünce gözyaşım aktı sevgilim
***
Katlanırdım bil ki en derin yasa
Kolunda yabancı biri olmasa
Katlanırdım bil ki en derin yasa
Kolunda yabancı biri olmasa
***
Ayağı kırılmış o tahta masa
Senden çok vefalı çıktı sevgilim
Ayağı kırılmış o tahta masa
Senden çok vefalı çıktı sevgilim
***
O masa özlemle hep bizi arar
Üstünde binlerce anılar saklar
O masa özlemle hep bizi arar
Üstünde binlerce anılar saklar
***
Sensiz gidemedim geçti haftalar
Sensiz gidemedim geçti haftalar
Masamız şimdi boş kaldı sevgilim
Masamız artık boş kaldı sevgilim
Masamız şimdi boş kaldı sevgilim
***
Katlanırdım bil ki en derin yasa
Kolunda yabancı biri olmasa
Katlanırdım bil ki en derin yasa
Kolunda yabancı biri olmasa
***
Ayağı kırılmış o tahta masa
Senden çok vefalı çıktı sevgilim
Ayağı kırılmış o tahta masa
Senden çok vefalı çıktı sevgilim