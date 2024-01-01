Senden Başka Şarkım bir tek sana Öyle iyi geldinki ruhuma Yorgun umutsuzdum Gerçek aşkı buldum kollarında Hiç birşey hayal değil Yanımda sen olunca Senden başka, senden başka Kimim var söyle bana dünyada İki damla gözyaşına feda olsun Herşeyim uğruna Senden başka, senden başka Kimim var söyle bana dünyada Ruh eşimsin, herşeyimsin Ömür boyu bitmesin bu rüya Hiç birşey hayal değil yanımda sen olunca Senden başka, senden başka Kimim var söyle bana dünyada İki damla gözyaşına Feda olsun herşeyim uğruna Senden başka, senden başka Kimim var söyle bana dünyada Ruh eşimsin her şeyimsin Ömür boyu bitmesin bu rüya Ömür boyu bitmesin bu rüya

Yemin mi Ettin Günlerdir haber, almadım senden Beni unutmaya yemin mi ettin? Kalbime dökülür, yaşlar gözümden Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Kalbime dökülür, yaşlar gözümden Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Sen yoksun dilimde şarkılar suskun Resimlerin mahsun, anılar mahsun Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Yakıyor içimi, sensiz umutlar Çöküyor gönlüme, kara bulutlar Kalbimde cevapsız binbir soru var Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Kalbimde cevapsız binbir soru var Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Sen yoksun dilimde şarkılar suskun Resimler mahsun, anılar mahsun Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? Yemin mi ettin? yemin mi ettin?

Sabahçı Kahvesi Sevgilim, sevgilim Bak yine şafak söküyor Sevgilim, sevgilim Bak yine sabah oluyor *** Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın? Belki de en güzel uykulardasın Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın? Belki de en tatlı uykulardasın *** Sen rüyalar aleminde Yeni aşklar hevesinde Bense yine uykusuzum Bir sabahçı kahvesinde *** Sen rüyalar aleminde Yeni aşklar hevesinde Bense yine uykusuzum Bir sabahçı kahvesinde *** Uykunu zamansız böldümse, affet En güzel uykular birtanem sana Yastığın gölgeme, ben, ben sana hasret En tatlı uykular sevgilim sana En güzel uykular sevgilim sana *** Ah be sevgilim Sevgilim Inan ki, çok özledim seni Sevgilim, sevgilim Inan ki, çok özledim seni *** Dışarda hafiften yağmurun sesi Gözümde aşkımın hasret nöbeti Dışarda hafiften yağmurun sesi Gözümde aşkımın hasret nöbeti *** Sen rüyalar aleminde Yeni aşklar hevesinde Bense yine uykusuzum Bir sabahçı kahvesinde *** Sen rüyalar aleminde Yeni aşklar hevesinde Bense yine uykusuzum Bir sabahçı kahvesinde *** Sen rüyalar aleminde Yeni aşklar hevesinde Bense yine uykusuzum Bir sabahçı kahvesinde

Bizim Sokaklar Her adım atışta yüreğim sızlar Sensiz mahzun kaldı bizim sokaklar Artık ne sen varsın, ne hatıralar Sensiz bomboş kaldı bak bizim sokaklar *** Artık ne sen varsın, ne hatıralar Sensiz bomboş kaldı bak bizim sokaklar *** Seninle el ele gezdiğim yerler Seninle göz göze olduğum yerler "Nerede sevgilin, nerede?" derler Sensiz virane gibi bizim sokaklar *** "Nerede sevgilin, nerede?" derler Sensiz virane gibi bizim sokaklar *** Adın kazılıdır sokak taşında Görünür gibisin köşe başında Bir gün düşeceğim yol ortasında Mezarım olacak bizim sokaklar *** Bir gün düşeceğim yol ortasında Katilim olacak bizim sokaklar *** Seninle el ele gezdiğim yerler Seninle göz göze olduğum yerler "Nerede sevgilin, nerede?" derler Sensiz virane gibi bizim sokaklar *** "Nerede sevgilin, nerede?" derler Sensiz virane gibi bizim sokaklar Sensiz virane gibi bizim sokaklar Sensiz virane gibi bizim sokaklar

Kurşuna Gerek Yok Ft Ahmet Selçuk İlkan Kurşuna gerek yok sözlerin var ya Hayatıma bir son vermek istersen Hançere gerek yok gözlerin var ya Eğer ki kalbimden vurmak istersen Kurşuna gerek yok sözlerin var ya Kurşuna gerek yok sözlerin var ya *** Taş olsam erirdim avuçlarında Dağ olsam çökerdim bakışlarında Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Anladım çare yok unutmam için Her yerde hatıran izlerin var ya Bir gün olsun mutlu uyumam için Yastığa gerek yok dizlerin var ya Yastığa gerek yok dizlerin var ya *** Taş olsam erirdim avuçlarında Dağ olsam çökerdim bakışlarında Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Taş olsam erirdim avuçlarında Dağ olsam çökerdim bakışlarında Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya

Bir Gülü Sevdim Bu son buluşmamız Bu son görüşmemiz Kim bilir bir daha karşılaşmayız Belki de bir daha görüşemeyiz Ayrılmalıyız Ayrılmalıyız Kim bilir bir daha karşılaşmayız Belki de bir daha görüşemeyiz Ayrılmalıyız Ayrılmalıyız Bir gülü sevdim Bir seni sevdim Bir mevsimlikmiş senle aşkımız Gel etme desem Kal gitme desem Hiç faydası yok ayrılmalıyız Bir gülü sevdim Bir seni sevdim Bir mevsimlikmiş senle aşkımız Gel etme desem Kal gitme desem Hiç faydası yok ayrılmalıyız Benim gözlerim yaşlı Senin yüreğin yaslı Bu aşkta bir umut kalmadı yazık Seni bir başkası bekliyor artık Ayrılmalıyız Ayrılmalıyız Benim gözlerim yaşlı Senin yüreğin yaslı Bu aşkta bir umut kalmadı yazık Seni bir başkası bekliyor artık Ayrılmalıyız Ayrılmalıyız Bu aşkta bir umut kalmadı yazık Seni bir başkası bekliyor artık Ayrılmalıyız Ayrılmalıyız Bir gülü sevdim Bir seni sevdim Bir mevsimlikmiş senle aşkımız Gel etme desem Kal gitme desem Hiç faydası yo ayrılmalıyız Bir gülü sevdim Bir seni sevdim Bir mevsimlikmiş senle aşkımız Gel etme desem Kal gitme desem Hiç faydası yok ayrılmalıyız Hiç faydası yok ayrılmalıyız Hiç faydası yok ayrılmalıyız

Anılar Ft Ahmet Selçuk İlkan BU AKŞAM İÇİMDE HÜZÜN VAR GÖZÜMDE CANLANDI ANILAR AĞLAMAK İSTİYORUM, HAYKIRMAK İSTİYORUM BU AKŞAM İÇİMDE HÜZÜN VAR SENSİZ GEÇMİYOR BU AKŞAMLAR GÖNLÜMDE DİNMİYOR ARZULAR KAVUŞMAK İSTİYORUM, SARILMAK İSTİYORUM BAK BİZİ BEKLİYOR ANILAR ANILAR, ANILAR, ŞİMDİ GÖZÜMDE CANLANDILAR ANILAR, ANILAR, BENİ BU AKŞAM AĞLATTILAR BENDEN UZAK DURMA NE OLUR BU KALBİ SENSİZ TAŞIYAMAM ARTIK BENİM OLMASAN BİLE SENİ GÖRMEDEN YAŞAYAMAM YÜZÜNÜ GÖRMELİYİM SESİNİ DUYMALIYIM ANILARI YAŞAMALIYIM ANILAR, ANILAR, ŞİMDİ GÖZÜMDE CANLANDILAR ANILAR, ANILAR, BENİ BU AKŞAM AĞLATTILAR

Geçen Yıl Bu Zamanlar Ft Ahmet Selçuk İlkan GEÇEN YIL BU ZAMANLAR FEAT. AHMET SELÇUK İLKAN ÖYLE BİR VURDU Kİ HASRETİN BENİ GÜNLERDİR SOKAĞA ÇIKAMIYORUM SENSİZLİK GÖZÜMDEN OKUNUR DİYE KİMSENİN YÜZÜNE BAKAMIYORUM (ŞİİR YORUM: AHMET SELÇUK İLKAN) NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER DÜNYANIN SERVETİNİ NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER AHRETİN CENNETİNİ NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER SAHİLLERİ, KIRLARI NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER YAZI, KIŞI BAHARI NE DE HAKLIYMIŞ MEĞER AŞK UĞRUNA YALANLAR SENDE BENİ YAKIP GİTTİN GEÇEN YIL BU ZAMANLAR NE DE HAKLIYMIŞ MEĞER AŞK UĞRUNA YALANLAR SENDE BENİ YAKIP GİTTİN GEÇEN YIL BU ZAMANLAR ELİNDE YOK ADRESİN ŞİMDİ BİLMEM NERDESİN AŞKIMIN ÖDÜLÜMÜYDÜ HABERSİZCE GİDİŞİN SANA ÖYLE HASRETİM BU TEMMUZ AKŞAMINDA NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER NEYLEYİM İSTANBUL'U SÖZ : AHMET SELÇUK İLKAN/FERDİ TAYFUR MÜZİK: FERDİ TAYFUR ARANJÖR: SEZGİN GEZGİN