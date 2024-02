Tam umudu kesmişken Kalbim buzla kaplıyken Hayatı sorgularken Kimseye güvenmezken Umutsuz bir şarkıda Aşksız da olur derken Seni buldum, buldum seni Kapat artık gözlerini Sonunda gördüm seni Her gün daha daha güzel Her an yalnız bana özel Ne mutlu buldum seni Bir şiir yazar gibi Bir çiçek koklar gibi Sabahı bekler gibi Dünyayı kurtarırken Bir roman kahramanı Bir büyük aşık gibi Seni buldum buldum seni Kapat artık gözlerini Sonunda gördüm seni Hergün daha daha güzel Her an yalnız bana özel Ne mutlu buldum seni Sonunda gördüm seni Ne mutlu buldum seni