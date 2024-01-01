Seni Buldum Tam umudu kesmişken Kalbim buzla kaplıyken Hayatı sorgularken Kimseye güvenmezken Umutsuz bir şarkıda Aşksız da olur derken Seni buldum, buldum seni Kapat artık gözlerini Sonunda gördüm seni Her gün daha daha güzel Her an yalnız bana özel Ne mutlu buldum seni Bir şiir yazar gibi Bir çiçek koklar gibi Sabahı bekler gibi Dünyayı kurtarırken Bir roman kahramanı Bir büyük aşık gibi Seni buldum buldum seni Kapat artık gözlerini Sonunda gördüm seni Hergün daha daha güzel Her an yalnız bana özel Ne mutlu buldum seni Sonunda gördüm seni Ne mutlu buldum seni

Senden Başka Şarkım bir tek sana Öyle iyi geldinki ruhuma Yorgun umutsuzdum Gerçek aşkı buldum kollarında Hiç birşey hayal değil Yanımda sen olunca Senden başka, senden başka Kimim var söyle bana dünyada İki damla gözyaşına feda olsun Herşeyim uğruna Senden başka, senden başka Kimim var söyle bana dünyada Ruh eşimsin, herşeyimsin Ömür boyu bitmesin bu rüya Hiç birşey hayal değil yanımda sen olunca Senden başka, senden başka Kimim var söyle bana dünyada İki damla gözyaşına Feda olsun herşeyim uğruna Senden başka, senden başka Kimim var söyle bana dünyada Ruh eşimsin her şeyimsin Ömür boyu bitmesin bu rüya Ömür boyu bitmesin bu rüya

La La La Laylaylay laylaylay la lay lay la lay Baktım bakakaldım dondum donakaldım Nasıl bir güzellik bu inanamadım Saçlar lüle lüle gözler bedel ömre Gerçek misin hayal mi anlayamadım Ooooooo nasıl bir güzellik bu inanamadım Ooooooo gerçek misin hayal mi anlayamadım La la la la la la lafı mı olur Bir bakışa bir gülüşe bu dünya durur Sen yeter ki iste çare bulunur Yıldızları toplarım sen emret ne olur La la la la la la lafı mı olur Bir bakışa bir gülüşe bu dünya durur Sen yeter ki iste çare bulunur Yıldızları toplarım sen emret ne olur Laylaylay laylaylay la lay lay la lay Şaştım böyle işe gerçek bir mucize Hiç kimse seninle aşık atamaz Bir kez öpmek seni tutmak ellerini Kelimeler yetmez ki anlatılamaz Ooooooo hiç kimse seninle aşık atamaz Ooooooo kelimeler yetmez ki anlatılamaz La la la la la la lafı mı olur Bir bakışa bir gülüşe bu dünya durur Sen yeter ki iste çare bulunur Yıldızları toplarım sen emret ne olur La la la la la la lafı mı olur Bir bakışa bir gülüşe bu dünya durur Sen yeter ki iste çare bulunur Yıldızları toplarım sen emret ne olur Laylaylay laylaylay la lay lay la lay La la la la la la lafı mı olur Bir bakışa bir gülüşe bu dünya durur Sen yeter ki iste çare bulunur Yıldızları toplarım sen emret ne olur La la la la la la lafı mı olur Bir bakışa bir gülüşe bu dünya durur Sen yeter ki iste çare bulunur Yıldızları toplarım sen emret ne olur