Sana Haksızlık Ettim Şarkı Sözleri
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Suat Suna
Sana Haksızlık Ettim
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Ne çabuk usandık sevgimizden
Ne kolay vazgeçtik sözlerimizden
Yine mi ayrılık vakti geldi
Yine mi yalnızlık sardı başımı
Bir anlık öfkeye kandık
Kül oldu sevgimiz
Anıları geçmişe bıraktık
Yalanmış yaşandı sandık
Hiç gerçek olmamış
Arzular sönüp gitti yazık
Sevmedin sevemedin
Bilmedin bilemedin
Gözlerindeki kini nefreti silemedin...
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Bu dünya tersine dönse
Şu gözlerin feri sönse
Bu aşk beni sefil etse
Değişmem kimseye Allah aşkına
Yine severim ölümüne severim
Alemin en güzeli sensin
Hayatımın anlamı sensin
Yüreğimi fetheden gözlerine
Her derdime deva bir tek sensin
Sevdan beni deli etse
Bu halim dillere düşse
Kader bana oyun etse
Değişmem kimseye Allah aşkına
Yine severim ölümüne severim
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Yüreğimdeki en derin aşkımdın
Yüzüne bakmaya utanıyorum
Kaderin bir cilvesi böylesi ayrılık
Sana nasıl kıydım bilemiyorum
Her şeyimdin sen benim
Tek ilacım sevdiğim
Affet...
Sana haksızlık ettim
Gururuma yenildim
Kaderimdin seni mahvettim
Sana haksızlık ettim
Hiç uğruna yitirdim
Her şeyimdin seni kaybettim
-
İçim bir buruk oldu şimdi
Senden ayrıyım senden uzakta
Kördüğüm olup kaldım sanki
Öksüz kalmışım senden uzakta
*
Hasretim sana hasretim dokunuşuna
Gözlerindeki o mahsun bakışına
Ne para ne pul bil ki yok
Yok senden başka
*
Özledim seni dön artık kollarıma
Göz yaşı durmaz oldu şimdi
Senden ayrıyım senden uzakta
Ellerim donup kaldı sanki
Öksüz kalmışım senden uzakta
-
Bir günah sanki aşkımız
Gözlerimdeki her damla hasretinden
Bu sensiz geçirdiğim ilk gecenin
Sabahı nasıl gelir ah sevdiğim
Her şeyim...
Meğer ne kaybetmişim
Canımdan çok sevmişim
Affet çok geç anladım
Senden kalan bir çok sey
Hatıram oldu şimdi
Dön artık çok pişmanım
-
İsyanlar içinde günler zor geçiyor
Senden habersiz uykularım kaçıyor
Bir kez ararsın diye aylar geçiyor
Belki sorarsın diye sevgim büyüyor
Sen sev yeter sanadır her sözüm
Yok ki başka çözüm uğruna ölürüm
Sen sev yeter
-
Bir gün gelipte
Böyle yalnız koyup gitmek
Var mı söyle
Kulun oldum kölen oldum
Şimdi gel de gel de sabret
Sabret be deli gönül
Zalimi Allah görür
Yanına kalmaz kalmaz sabret
Sabret ki çilen dolsun
Gözyaşın aksın dursun
Yerde kalmaz kalmaz sabret
Helal mi sandın geçer mi sandın
Büyük aşkın nerde söyle
Mecnun oldum beter oldum
Şimdi gel de gel de sabret
-
Bilmiyordum herşeyin değiştiğini
Görmüyordum aşkının küllendiğini
Sevmiyordun artık eskisi gibi
Belkide bunları kabullenemedim
Ne yaptım ben sana bunu hak etmek için
Ne verdin sen bana bırakıp gitmek için
Kaçıyorum belki de kendi halimden
Arıyorum maziyi hiç bilmeden
Korkuyordum yalnızca kaybetmekten
Belki de bunları kabullenemedim
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Bu nasıl kader diye ağladım içten içe
Tam sevgiyi bulmuşken kıydılar ikimize
Günler geçmiyor sevdiğim
Saatler bir yıl gibi
Şu kısacık ömrümde
Sensizlik ölüm gibi
Nasip olur mu bir daha gülmek
Senden uzak olunca
Gözlerim göremez bu yangın hiç bitmez
Senden ayrı kalınca
-
Ne zorluklar gördüm ben inan yıllarca
Çekip gitmenden korktum ömrüm boyunca
Kabullendim günahınla sevabınla
Her şeyim tükendi dönmem artık sana
Yalanla dolanla geçmez bu dünya
Seninle olmaz bu kez olmaz
Boşuna yalvarma
Bozulma anla bu oyunda rol yapmak saçma...