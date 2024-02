Sen ve ben su damlası gibiyiz Akmadan damlayan Bir bedende iki ayrı can gibiyiz Aslında yalnızız * Sen ve ben gözü dönmüş deliyiz Umutsuz bir yolda Sevginin kıymetini bilmeden Ayrılıp gitmişiz * Aşkı sensiz yaşamak en zoru Ben seçmedim bu yolu Şimdi artık faydasız bu sözlerim Senden başka sevmedim

Her gün yaşanan şey değil bu Gözlerimden okunan aşk tutkusu Her an söylenen söz değil bu Kalbim ilk defa böyle aşk sarhoşu Sana aşık oldum ben Yüreğimden yandım ben Yıllar boyu beklesem bile Vazgeçmem senden Sana aşık oldum ben Yüreğimden yandım ben Yıllar boyu beklesem bile Vazgeçmem senden En çok sevdiğim şarkı bu Aşk ateşi sarmış ruhumu En çok özlediğim duygu bu Kalbim ilk defa böyle aşk sarhoşu Sana aşık oldum ben Yüreğimden yandım ben Yıllar boyu beklesem bile Vazgeçmem senden Sana aşık oldum ben Yüreğimden yandım ben Yıllar boyu beklesem bile Vazgeçmem senden