Leyla Şarkı Sözleri
Suat Suna Leyla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Suat Suna Leyla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Leyla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Benim sevdam İstanbul'un en büyük yangınıydı
Benim gönlüm gözlerinin en büyük aşığıydı
Benim sevdam İstanbul'un en büyük yangınıydı
Benim gönlüm gözlerinin en büyük aşığıydı
Ben bu şehrin yalnızıyım gecelerin ayazıyım
Kalbimde cam kırıkları hiç dinmeyen bir sızıyım
Tanırsın beni tanırsın
Acıma zor dayanırsın
Sende sevdin şimdi görsen
Kendinden utanırsın
Tanırsın beni tanırsın
Acıma zor dayanırsın
Sende sevdin şimdi görsen
Kendinden utanırsın
Benim sevdam İstanbul'un en büyük yangınıydı
Benim gönlüm gözlerinin en büyük aşığıydı
Benim sevdam İstanbul'un en büyük yangınıydı
Benim gönlüm gözlerinin en büyük aşığıydı
Ben bu şehrin yalnızıyım gecelerin ayazıyım
Kalbimde cam kırıkları hiç dinmeyen bir sızıyım
Tanırsın beni tanırsın
Acıma zor dayanırsın
Sende sevdin şimdi görsen
Kendinden utanırsın
Tanırsın beni tanırsın
Acıma zor dayanırsın
Sende sevdin şimdi görsen
Kendinden utanırsın
Tanırsın beni tanırsın
Acıma zor dayanırsın
Sende sevdin şimdi görsen
Kendinden utanırsın
Tanırsın beni tanırsın
Acıma zor dayanırsın
Sende sevdin şimdi görsen
Kendinden utanırsın
-
Senden önce hiç kimseyi sevmedim Leyla
Kimseleri dudağından öpmedim Leyla
Geceleri sarhoş olup sızmadım Leyla
Ben evvelce sandallarda yatmadım Leyla
Anlatamam hislerimi
*
Seni nasıl sevdiğimi
Kim yolladı o kolyeyi
Anlaman lazım
O mektubu yazan bendim
*
O gülleri ben gönderdim
Sen gülleri çok seversin
Anlaman lazım, anla be Leyla
Anla Leyla
Yapma Leyla
*
Senden önce hiç kimseyi sevmedim Leyla
Kimseleri dudağından öpmedim Leyla
Hasta olup yataklara düşmedim Leyla
Ben evvelce böyle sevda görmedim Leyla
Anla be Leyla
-
Ada boş herkes gitti
Dalgalar ve ben başbaşa kaldık
Ne bitmez bir romanmış ayrılık
Ne ıssız bir yolmuş yalnızlık
*
Güneşsiz kumsallarda
Şarkılar sensiz bensiz
Martılar alışıyor uzaklarda
*
Yalnızlığın ustası oldum
Aşkının müptelasıyım
Alışamadım ıssız hayatıma
*
Yalnızlığın ustası oldum
Aşkının müptelasıyım
Alışamadım sensizliğe canım
-
Zamansız dünyanın durduğu yerde
Kor olsam kül olsam beklerim yine
Ara sıra aklım unut onu dese de
Bu kalbim öyle demiyor işte
Dönmesi kafi bana
Uğruna ömrüm feda
Sadece sevsin beni
Ölürüm kollarında
Gülmesi kafi bana
Uğruna ömrüm feda
Sadece sevsin beni
Ölürüm kollarında
Saçları sarı tütündür
O benim iki gözümdür
Sadece sevsin beni
Ölürüm kollarında
-
Bomboş odamda nefessiz
Duvarlar kadar sessiz
Yudum yudum melankoli
*
Çileler mi öreceğim yine
Yine mi kahrımdan öleceğim
Dayanmıyor yüreğim
*
Yalnızım yaşıyorum göz yaşlarımla
Yalnızım yaşıyorum sensiz meleğim
Hasretin dolaşıyor damarlarımda
*
Çaresiz bağlı ellerim
Bomboş odamda nefessiz
Duvarlar kadar sessiz
Sürgün gibi melankoli
-
Herkes biraz korkar aşktan kırılmaktan
Sen benim kabusum oldun
Herkes biraz korkar yalnız kalmaktan
Sen beni hücreye koydun
*
Nerde terk edersen ölürüm dediğin sözler
Sen beni yalanla boğdun insafsız
Nerde yanımdayken özlediğin çılgın gözler
Sen beni aşkımla vurdun vicdansız
-
Evi terk ettim bugün
Arkama bile bakmadan
Çoktan ayrılmalıydım
İçim yanmıyor pişman değilim
Seni terk ettim bugün
*
Yağmur yağıyor bugün
Yürüdüğüm yollara
Sana benzeyen biri
Gelip geçti yanımdan
Hiç üzülmedim inan
Seni terk ettim bugün
*
Ne bu yağmur ne güneş
Ne rüzgar ne anılar
Hatta kaderim bile değiştirmez fikrimi
Evi terk ettim bugün
Seni terk ettim bugün
-
Aylardır kapım çalmadı
Hasretin her yanı sardı
Ömrümü senle harcadım
Çekmediğim çile kalmadı
*
Kurtulursun zannetme
Unutulur zannetme
Allah'ın dediği olur
Günah olmaz zannetme
*
Kararın yanlış olandı
Son bir şans benim hakkımdı
Gerçeği senle anladım
Aşık olmam hataydı
-
Senden önce hiç kimseyi sevmedim Leyla
Kimseleri dudağından öpmedim Leyla
Geceleri sarhoş olup sızmadım Leyla
Ben evvelce sandallarda yatmadım Leyla
Anlatamam hislerim
*
Seni nasıl sevdiğimi
Kim yolladı o kolyeyi
Anlaman lazım
O mektubu yazan bendim
*
O gülleri ben gönderdim
Sen gülleri çok seversin
Anlaman lazım, anla be Leyla
Anla Leyla
*
Yapma Leyla
Senden önce hiç kimseyi sevmedim Leyla
Kimseleri dudağından öpmedim Leyla
Hasta olup yataklara düşmedim Leyla
Ben evvelce böyle sevda görmedim Leyla
Anla be Leyla
-
Senden önce hiç kimseyi sevmedim Leyla
Kimseleri dudağından öpmedim Leyla
Geceleri sarhoş olup sızmadım Leyla
Ben evvelce sandallarda yatmadım Leyla
*
Anlatamam hislerimi
Seni nasıl sevdiğimi
Kim yolladı o kolyeyi
Anlaman lazım
*
O mektubu yazan bendim
O gülleri ben gönderdim
Sen gülleri çok seversin
Anlaman lazım, anla be Leyla
*
Anla Leyla
Yapma Leyla
Senden önce hiç kimseyi sevmedim Leyla
Kimseleri dudağından öpmedim Leyla
Hasta olup yataklara düşmedim Leyla
Ben evvelce böyle sevda görmedim Leyla
Anla be Leyla