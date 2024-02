Gel de gör bak halime çok yalnızım, (yalnızım) Mahsun oldum gün be gün çok zordayım, (zordayım) Affet artık dayanmak çok zor buna, (zor buna) Hayat sensiz bir büyük zulüm bana, (zulüm bana) Gün bugün yarın gün değil Aşkımız oyuncak değil Yalnızlık kahrederken Ayrılık zamanı değil Gün bugün yarın gün değil Aşkımız oyuncak değil Yalnızlık kahrederken Ayrılık zamanı değil Gel de gör bak halime çok yalnızım, (yalnızım) Mahsun oldum gün be gün çok zordayım, (zordayım) Affet artık dayanmak çok zor buna (zor buna) Hayat sensiz bir büyük zulüm bana (zulüm bana) Gün bugün yarın gün değil Aşkımız oyuncak değil Yalnızlık kahrederken Ayrılık zamanı değil Gün bugün yarın gün değil Aşkımız oyuncak değil Yalnızlık kahrederken Ayrılık zamanı değil Gün bugün yarın gün değil Aşkımız oyuncak değil Yalnızlık kahrederken Ayrılık zamanı değil Gün bugün yarın gün değil Aşkımız oyuncak değil Yalnızlık kahrederken Ayrılık zamanı değil

Yıllar geçse bırakmam inan Unutmam seni unutamam Her şeyden vazgeçer yüreğim Bir seni içimden koparamam Yıllar geçse bırakmam inan Unutmam seni unutamam Her şeyden vazgeçer yüreğim Bir seni içimden koparamam Canımın parçası gönlümün fermanısın Sen benim kadınımsın Yüzüne bakarken içimin sızladığı Sen benim alın yazım, kadınımsın Canımın parçası gönlümün fermanısın Sen benim kadınımsın Yüzüne bakarken içimin sızladığı Sen benim alın yazım, kadınımsı Yıllar geçse bırakmam inan Unutmam seni unutamam Her şeyden vazgeçer yüreğim Bir seni içimden koparamam Canımın parçası gönlümün fermanısın Sen benim kadınımsın Yüzüne bakarken içimin sızladığı Sen benim alın yazım, kadınımsı Canımın parçası gönlümün fermanısın Sen benim kadınımsın Yüzüne bakarken içimin sızladığı Sen benim alın yazım, kadınımsın

Ömrümü çaldı be güzelim Kahrolası gözlerin Ruhumun en derin yerinden Sanadır sözlerim Her şeyim fedadır yoluna Sensiz neyleyim Hasretin cezadır boynuma Allah şahidim Başımın belası gözlerin Kimse duymaz feryadım içerim Sarhoş olmak yetmiyor güzelim Sensiz garibim Başımın belası gözlerin Kimse duymaz feryadım içerim Sarhoş olmak yetmiyor güzelim Sensiz garibim Ömrümü çaldı be güzelim Kahrolası gözlerin Ruhumun en derin yerinden Sanadır sözlerim Her şeyim fedadır yoluna Sensiz neyleyim Hasretin cezadır boynuma Allah şahidim Başımın belası gözlerin Kimse duymaz feryadım içerim Sarhoş olmak yetmiyor güzelim Sensiz garibim Başımın belası gözlerin Kimse duymaz feryadım içerim Sarhoş olmak yetmiyor güzelim Sensiz garibim Her şeyim fedadır yoluna Sensiz neyleyim Hasretin cezadır boynuma Allah şahidim Başımın belası gözlerin Kimse duymaz feryadım içerim Sarhoş olmak yetmiyor güzelim Sensiz garibim Başımın belası gözlerin Kimse duymaz feryadım içerim Sarhoş olmak yetmiyor güzelim Sensiz garibim