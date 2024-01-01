Hasret Fenerleri Şarkı Sözleri
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Suat Suna
Hasret Fenerleri
-
N'olur devam et
Bitme tükenme
Devam et yaz yağmuru
Sevgiyle umutla
Bitme tükenme
Devam et yaz yağmuru
Gül yine gül bana yaz
Yağmuru
Gül ki yaşam yeniden başlasın
Yarış güneşin gülen yüzüyle
Göster sen de sıcaklığını
Yaz yağmuru
N'olur devam et
Bitme tükenme
Devam et yaz yağmuru
Sevgiyle umutla
Bitme tükenme
Devam et yaz yağmuru
Gül yine gül bana yaz
Yağmuru
Gül ki yaşam yeniden başlasın
Yarış güneşin gülen yüzüyle
Göster sen de sıcaklığını
Yaz yağmuru
Yaz yağmuru
Yaz yağmuru
Yaz yağmuru
Yaz yağmuru
-
Söner hasret fenerleri
Gözlerimde
Sarar sıcak fırtınalar
Param parça yüreğimin
Köşesinde
Fısıldaşır hatıralar
Kapılar kilitli
Penceremde hüzün
Kalbim sokaklarda ağlar
İçimde bir sızı
Dünya kıpkırmızı
Yaşamak zor geliyor
Buhranlı akşamlar
Canımdan kan damlar
Aşığım anla
Sensiz kaldım işte
Yastayım hala
-
Yaşamın bir anlamı
Bir nedeni olmalı
Acıların yerine
Ask olmalı
İçimde kalan sevgi
Dertlerden kurtulmalı
Gün gelip göz yaşlarım
Son bulmalı
Bıkmışım yalanlardan
Ah yalan sevdadan
Sevginin yenildiği bir dünya bu
Aldırma gönlüm sen
Ağlama
Acılar bitmez ki
Zalim bu dünya
Aldırma gönlüm sen
Ağlama
Unutursun geçmişi
Aldırma
-
Aynı dertlerleyim
Yalnız ve sensizim
Biliyorum ben istedim ayrılmayı
Kabul etmezsin sanmıştım ah
Dönemez misin
Aynı yerdeyim
Bomboş ve sensizim
Yalvarmaya hazırım, n'olur affetsen
Son bir şans daha versen tekrаr
Sevemez misin? Aa-aa aahh
Yalan değil
Inan, seni senden fazla sevdim
Yalan değil başka çaresi yok
Sensizliğin sızısı içimde saklı şimdi
Inan bana, senden fazla çektim
Yalan değil
Inan, seni senden fazla sevdim
Yalan değil başka çaresi yok
Sensizliğin sızısı içimde saklı şimdi
Inan bana, senden fazla çektim
Aynı dertlerleyim
Yalnız ve sensizim
Yalvarmaya hazırım, n'olur affetsen
Son bir şans daha versen tekrаr
Sevemez misin? Aa-aa aahh
Yalan değil
Inan, seni senden fazla sevdim
Yalan değil başka çaresi yok
Sensizliğin sızısı içimde saklı şimdi
Inan bana, senden fazla çektim
Yalan değil
Inan, seni senden fazla sevdim
Yalan değil başka çaresi yok
Sensizliğin sızısı içimde saklı şimdi
Inan bana, senden fazla çektim
Yalan değil
Inan, seni senden fazla sevdim
Yalan değil başka çaresi yok
Sensizliğin sızısı içimde saklı şimdi
Inan bana, senden fazla çektim
Yalan değil
Inan seni senden fazla sevdim
Yalan değil başka çaresi yok
Sensizliğin sızısı içimde saklı şimdi
Inan bana senden fazla çektim
-
Bu kez inan çok sarsıldım
Sana nasıl da kanmıştım
Bütün o sözler yalanmış
Bilmem nasıl aldanmışım
*
Şimdi ne yapsan dönmem ki
Unutmak kolay değil
Bu acılar senin değil
Bir daha sensiz bırakma
*
Nedeni her ne olursa
Bir daha yalnız bırakma
-
Kıskançlık canımdan etti
Zincirler kırıldı sanki
Her gece uykularım kaçıyor
*
Yağmurlar dinmedi gitti
Karşı gelen umut tükendi
Ne yapsan gönül kanmıyor
*
Bir çaresi yok mu
Sevmek böyle zor mu? Ah!
-
Sanki bana hiç sormamıştın ne çok sevdiğimi
İçimde ne yangınlar acılar çektiğimi
Sevgine hasret kaldım
Yüzünü son bir daha görmedim
Yeter bu delirten duygu
Bu sarhoşluk yeter
Gücüm kalmadı, bitsin artık yeter
Yeter bu delirten duygu
Bu sarhoşluk yeter
Gücüm kalmadı, bitsin artık yeter
Sanki bana hiç sormamıştın ne çok sevdiğimi
İçimde ne yangınlar acılar çektiğimi
Sevgine hasret kaldım
Yüzünü son bir daha görmedim
Yeter bu delirten duygu
Bu sarhoşluk yeter
Gücüm kalmadı, bitsin artık
Yeter bu delirten duygu
Bu sarhoşluk yeter
Gücüm kalmadı, bitsin artık yeter
Yeter bu delirten duygu
Bu sarhoşluk yeter
Gücüm kalmadı, bitsin artık yeter
-
Bu gece içimdeki güneşim olsan
Hiç bitmesen ah yanımda olsan
Geçmişe hiç değmesen
Uzaklarda olsa yaşadıklarım
Belirsiz
Ve sana doğru uzansam
Gözlerindeki ışığa dokunsam
Yeni bir umut ardımda
Yine koşsam uzaklara
Gün doğmadan sen
Doğsan dünyama
-
Gönül ister ki hiç bitmesin
Aşk kazansın hiç sönmesin
Bilmezsin ah, ne çok çektim
Sen hep sustun ben istedim
Ama olmadı
Olmadı bebeğim yanmadı
Sıkıldı yüreğim
Yoruldum artık yalanlardan
Ama olmadı
Olmadı bebeğim yanmadı
Sıkıldı yüreğim
Yoruldum artık yalanlardan
Acılar sürer gider
Dertler peşime düşer
Neden karanlıklar hep benimle
Acılar sürer gider
Dertler peşime düşer
Neden karanlıklar hep içimde
Ama olmadı
Olmadı bebeğim yanmadı
Sıkıldı yüreğim
Yoruldum artık yalanlardan
Ama olmadı
Olmadı bebeğim yanmadı
Sıkıldı yüreğim
Yoruldum artık yalanlardan
Gönül ister ki hiç bitmesin
Aşk kazansın hiç sönmesin
Bilmezsin ah, ne çok çektim
Sen hep sustun ben istedim
Ama olmadı
Olmadı bebeğim yanmadı
Sıkıldı yüreğim
Yoruldum artık yalanlardan
Ama olmadı
Olmadı bebeğim yanmadı
Sıkıldı yüreğim
Yoruldum artık yalanlardan
Acılar sürer gider
Dertler peşime düşer
Neden karanlıklar hep benimle
Acılar sürer gider
Dertler peşime düşer
Neden karanlıklar hep benimle
Ama olmadı
Olmadı bebeğim yanmadı
Sıkıldı yüreğim
Yoruldum artık yalanlardan
Ama olmadı
Olmadı bebeğim yanmadı
Sıkıldı yüreğim
Yoruldum artık yalanlardan
Ama olmadı
Olmadı bebeğim yanmadı
Sıkıldı yüreğim
Yoruldum artık yalanlardan
Ama olmadı
Olmadı bebeğim yanmadı
Sıkıldı yüreğim
Yoruldum artık yalanlardan
-
Aramızda geçenleri
Unutmak mümkün değil
Nasıl da söndürdün ah
Sevgimizi...
*
Bu son yeminim olsun
Bir daha böyle sevmem
Artık ağlamam
Çünkü haketmedin haketmedin
*
Aramızda uçurumlar
Yeniden seven o bakışlar
Anlasana içimdeki
Duvarı yıkamazlar