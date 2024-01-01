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7/24 Dinle Güz Gülleri

Güz Gülleri Şarkı Sözleri

Suat Suna Güz Gülleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Suat Suna Güz Gülleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Güz Gülleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Suat Suna

Suat Suna

Güz Gülleri

  • Zamansız

  • Cezam Bitmiyor

  • Ben Unutamam

  • Gel De Bana Sor

  • Geleceği Yok Onun

  • Gerçek Aşkın Yeri Yok

  • Gülmek Benim Neyime

  • Güz Gülleri

  • Layık Değilim

  • Sen Deli Misin

  • Sen Uyurken Gideceğim

  • Utan

  • Yine Bir Hal Oldu

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