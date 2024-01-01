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7/24 Dinle Ebruli

Ebruli Şarkı Sözleri

Suat Yıldırım Ebruli şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Suat Yıldırım Ebruli şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ebruli sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Suat Yıldırım

Suat Yıldırım

Ebruli

  • Havam da Sen Suyum da Sen

  • Ebruli

  • Aldatan Şarkı

  • İyi Uykular Türkiye

  • Memleket Türküsü

  • Kuşlar da Gitti

  • Sesler ve Küller

  • Fayton

  • Aşk Bitti

  • Sevgi Duvarı

  • Yastıklı Şarkı

  • Kara Sevda

  • Yabancı

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