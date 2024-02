Suat Yıldırım

Ölürsem Unutursun Sevgimi Derdin Hani Ölürsem Unutursun Sevgimi Derdin Hani Seneler Silemedi Bir An Kalbimden Seni Sen Hep Karşımdasın Solmayan Bir Gül Gibi Seven Hiç Unutur Mu Ölse Bile Seveni * Yalvarıyorum Tanrı’m Affetsin Diye Bizi Sen Huzur İçinde Ol Her Şey Bildiğin Gibi Anıyorum Binlerce Dua İle Hep Seni Seven Hiç Unutur Mu Ölse Bile Seveni

Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da Bu sabah yağmur var İstanbul'da Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez niye Anne sözü dinler gibi masum Ağladım bu sabah *** Günler dayanılmaz oldu senden uzak olunca Martılar mahsun oldu onlar bile ağladılar Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki Seni bana getirmez ki *** Bu sabah yağmur var İstanbul'da Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez niye Anne sözü dinler gibi masum Ağladım bu sabah *** Günler dayanılmaz oldu senden uzak olunca Martılar mahzun oldu onlar bile ağladılar Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki Seni bana getirmez ki Seni bana getirmez ki

Diday Diday Day Aşkta sabır yeterli olmuyor Bu sevda başımdan gitmiyor Eşimden dostumdan kaçar oldum Sevdalandım ben sana, aşık oldum *** Oooooooh, diday diday day Oooooooh, diday diday day Oh, diday diday day *** Çalış çabala, bitmiyor Günler sensiz olunca geçmiyor Eşimden dostumdan kaçar oldum Sevdalandım ben sana, aşık oldum Oooooooh, diday diday day Oooooooh, diday diday day *** Hep yanımdan ol ki sen Sevgimiz kolay olsun Olay olsun Aşkımız İlk inanan sen ol bana Oooooooh, diday diday day Oooooooh, diday diday day *** Olay olsun Aşkımız İlk inanan sen ol bana Oooooooh, diday diday day Oooooooh, diday diday day *** Aşka sabır yeterli olmuyor Bu sevda başımdan gitmiyor Eşimden dostumdan kaçar oldum Oooooooh, diday diday day Oooooooh, diday diday day

Ele Güne Karşı Arayıp sormasan da Unuttum seni sanma Dünya bir yana Sen bir yana Aşık ettin beni kendine Sonra da terk ettin gizlice Aradım seni her yerde Hiç kimselere soramadım *** Bekledim dön diye Dönmedin bile bile Bile bile sevdiğimi Korkundan gelmedin *** Arayıp sormasan da Unuttum seni sanma sakın Dünya bir yana Sen bir yana *** Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki Unuturum sanmıştın güzelim Gözüm yollarda kaldı *** Haberin gelir bana duyarım nasıl olsa Bilirim kimlerlesin ne yaptın neler ettin Aklım fikrim hep sende sevsen de sevmesen de Seni hiç aldatmadım aldatmayı hiç sevmem *** Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki Unuturum sanmıştın güzelim Gözüm yollarda kaldı *** Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki Unuturum sanmıştın güzelim Gözüm yollarda kaldı

Güllerin İçinden Güllerin içinden, canım Koşarak koşarak gel, bana gel O güzel gözlerini, canım Süzerek süzerek gel, bana gel Bu küskün yüzün gayri gülsün, canım Gülerek gülerek gel, bana gel *** Aaah, aaah, aaah *** Güllerin içinden, canım Koşarak koşarak gel, bana gel O güzel gözlerini, canım Süzerek süzerek gel, bana gel **** Bu küskün yüzün gayri gülsün, canım Gülerek gülerek gel, bana gel Dayanamadım gayrı döndüm, canım Diyerek diyerek gel, bana gel *** Aaah, aaah, aaah

Peki Peki Anladık Peki peki anladık Her şeyden sen anlarsın Peki peki anladık Her şeyi sen bilirsin *** En güzel grubu sen kurdun En güzel ritmi sen buldun En iyi dalgıç sensin En güzel filmi sen çektin Peki peki anladık *** Peki peki anladık En güzel sen bakarsın Peki peki anladık En güzel sen ağlarsın *** İlk önce sen başlattın En önce sen yavaşlattın En uzağa sen gittin En çabuk da sen döndün Peki peki anladık Sen neymişsin be abi! *** Peki peki anladık En güzel sen gülersin Peki peki anladık En güzel sen söversin *** En güzel yemeği sen yaptın En güzel kızı sen kaptın En güzel tumbayı sen çaldın En güzel şarkıyı sen yazdın Peki peki anladık Sen neymişsin be abi! *** Peki peki anladık Her şeyden sen anlarsın Peki peki anladık Her şeyi sen bilirsin *** En güzel grubu sen kurdun En güzel ritmi sen buldun En iyi dalgıç sensin En güzel filmi sen çektin Peki peki anladık Sen neymişsin be abi!

Sufi Hey ya Hey ya, hey ya Hey ya Hey ya, hey ya *** Bir denize açılmış sufi Ne sonu var ne sahili Aşka aşık olmuş, o besbelli Deli mi, divane mi? *** Dance the dance of sufi Sophia Aşka aşık olmuş sufi Dance the dance of sufi Sophia *** Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi *** Bu sesler, bu sözler bizim değil Bunu aşıklar bilir Gül de bir bize, diken de bir Bunu aşıklar bilir *** Dance the dance of sufi Sophia Aşka aşık olmuş sufi Dance the dance of sufi Sophia *** Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi *** Gülen bir dünya Olmaz mı dersin? İnsan insanı Sevmez mi sufi? *** Gül de bir bize, diken de bir Bunu aşıklar bilir Bu sesler, bu sözler bizim değil Bunu aşıklar bilir *** Dance the dance of sufi Sophia Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Hey ya *** Hey ya, hey ya Hey ya Hey ya, hey ya Hey ya Hey ya, hey ya *** Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Hey ya, hey ya Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Hey ya, hey ya Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Hey ya, hey ya

Yalnızlık Ömür Boyu Senle beraber olsak da sevgilim Ayrılsakta, ölsek de bu yolda Ömür boyu bağlansak da Sevinsekte üzülsek de Yalnızlık ömür boyu *** Senle beraber olsakta sevgilim Hiç görmesek birbirimizi, özlesek Hep yalnızlık yavrum Yalnızlık ömür boyu *** Birden sen gelsen aklıma Seni unutsam bazı bazı Meraklansam gizlice, Delice kıskansam seni *** Hep yalnızlık var sonunda Yalnızlık ömür boyu, Hep yalnızlık var sonunda Yalnızlık ömür boyu

Vak The Rock Vak vak vak vak vak the rock, hı Vak the rock *** Sınıfımı geçince Bir gitar aldım kendime *** Annem kızdı bana Babam darıldı Derslerimi aksattım diye Öğretmenim çok çok kızdı *** Sabah akşam durmadan Çaldım, çaldım söyledim *** Vak vak vak vak the rock Vak vak vak vak the rock *** Komşular şikayet etti Ben hala devam ettim Avaz avaz bağırdım Vak vak vak diye Avaz avaz bağırdım Vak vak vak diye *** Vak the rock Vak vak the rock Vak the rock Vak vak the rock *** Vak the rock Vak vak the rock Vak the rock Vak vak the rock *** Herkes kızgın bana Herkes darıldı Herkes şaşkın bu ara Herkes bağırdı *** Böyle de şarkı olur muymuş Bu iş karın doyurur muymuş Böyle de şarkı olur muymuş Bu iş karın doyurur muymuş *** Vak the rock Vak vak the rock Vak the rock Vak vak the rock *** Vak the rock Vak vak the rock Vak the rock Vak vak the rock *** Vak vak Vak vak Vak vak Vak vak *** Vak vak Vak vak *** Derken günlerden bir gün Şarkım çok meşhur oldu Çevrem insanla doldu Para desen çok çok çok çoktu *** Annem öptü beni Babam barıştı Sınıftan içeri girince Birden ortalık karıştı *** Vak the rock Vak vak the rock Vak the rock Vak vak the rock *** Vak the rock Vak vak the rock Vak the rock Vak vak the rock *** Böyle de şarkı olur muymuş Bu iş karın doyurur muymuş Böyle de şarkı olur muymuş Bu iş karın doyurur muymuş *** Avaz avaz bağırdım Vak vak vak diye Avaz avaz bağırdım Ördek gibi Vak vak vak diye ha

Deli Deli Bak kim geliyor? Görüyor musun? İşte bir deli Hâlinden belli *** Deli deli, kulakları küpeli Deli deli, kulakları küpeli *** Bizlerin bizlere oyunu bu Deli diye kesip atmak işin kolay yolu Bunun bir başı sonu yok mu? Sebepsiz sonuç olur mu? *** Deli deli, kulakları küpeli Deli deli, kulakları küpeli *** Yolladılar onu Avrupa'ya (Avrupa, Avrupa) Kendi yolunu bulmaya Derken bir gün, iki yıl sonra Bir de küpe takmış kulağına *** Deli deli, kulakları küpeli Deli deli, kulakları küpeli *** Bizlerin bizlere oyunu bu Deli diye kesip atmak işin kolay yolu Bunun bir başı sonu yok mu? Sebepsiz sonuç olur mu? *** Deli deli, kulakları küpeli Deli deli, kulakları küpeli *** Yolladılar onu Avrupa'ya (Avrupa, Avrupa) Kendi yolunu bulmaya Derken bir gün, iki yıl sonra Bir de küpe takmış kulağına *** Deli deli, kulakları küpeli Deli deli, kulakları küpeli

No Problem Bu Günlerde Kararsız Tutarsız Oldum Ne Istediğimi Bilmez Oldum Bir Şöyle Söyledim Bir Böyle Söyledim Bir De Söylediklerimin Tam Tersini Senin Yüzünden Düştüm Bu Hale Ne Bir Şifa Buldum Ne De Bir Çare *** Bu Günlerde Kararsız Biraz Da Tutarsız Oldum Senin Yüzünden Bu Hale Düştüm Bir Şöyle Söyledim Bir Böyle *** No Problem Aslında No Problem *** Devamlı Kötü Düşünmesem Razı Olmayı Bir Öğrensem Ne Konuşun Ne Dinlerim Ne Kulum Ne Efendi *** No Problem *** Senin Yüzünden Bu Hale Düştüm Bir Şöyle Söyledim Bir Böyle *** No Problem No Problem

Bazen Güneş doğar günes batar Ama insan uyumaz bazen düşünür *** Geceler kisa çabuk geçer Ama insan uyumaz bazen düşünür Deniz masmavidir ne güzel Ama insanlar görmez bazen *** Şiirler şarkılar masallar Ama insanlar duymaz bazen *** Üzme kendini ümitsiz gibi Sevenin var bak ne güzel *** Deniz masmavidir ne güzel Ama insanlar görmez bazen *** Şiirler şarkılar masallar Ama insanlar duymaz bazen *** Üzme kendini ümitsiz gibi Sevenin var bak ne güzel *** Güneş doğar günes batar Ama insan uyumaz bazen düşünür

Bir Ordayım Bir Burda Bir ordayım bir burda Hayaller ortasında Gecenin yarısında Düşünceler diyarında *** Bir senleyim bir sensiz Olaylara ilgisiz Bir senleyim bir sensiz Olaylara ilgisiz *** Canım çeker güzelliğini Günler olur çaresiz Bir neşeli bir durgun Şarkılara vurgunum Yeller eser başımda Ben yollara tutukunum *** Bir ordayım bir burda Hayaller ortasında Bir ordayım bir burda Hayaller ortasında *** Gecenin yarısında Düşünceler diyarında *** Bir senleyim bir sensiz Olaylara ilgisiz Bir senleyim bir sensiz Olaylara ilgisiz *** Canım çeker güzelliğini Günler olur çaresiz *** Bir ordayım bir burda Ben yollara tutukunum Bir senleyim bir sensiz Ben yollara tutkunum

New York Sokaklarında Bir güzele gönül verdim Anam istemedi İyilik mi bu bana? Bende istek kalmadı *** Kimseleri görmeden Uçuverdim uzaklara Memleketi düşündüm New York sokaklarında *** Ayırt etmek güç oldu Doğru ile eğriyi Sevmek bize iş oldu New York sokaklarında *** Amerika Amerika *** Etler olmuş plastik Endüstri nükleer Metrolara yaklaşma New York sokaklarında *** Vitaminler avuç avuç Siren sesleri her yerde Kovboylar huzursuz olmuş New York sokaklarında *** Amerika Amerika

Buselik Makamına Leyla'dan geçme faslındayım Mevla'yı bulma yollarında Leyla'dan geçme faslındayım Mevla'yı bulma yollarında *** Majörler tükendi Minörlere yolculuk Buselik makamına Buselik makamına *** Leyla'dan geçme faslındayım Mevla'yı bulma yollarında Leyla'dan geçme faslındayım Mevla'yı bulma yollarında *** Majörler tükendi Minörlere yolculuk Buselik makamına Buselik makamına *** Aşk için söylenen Her söze kandım Pervane misali Ateşe yandım *** Gördüğüm her dilber ateştir bana Mecazi aşka inandım güneşli havalarda Buselik makamına Buselik makamına *** Buselik makamına Buselik makamına

Bodrum Nasıl anlatsam Nerden başlasam M-m *** Bodrum Bodrum Bodrum Bodrum *** Duygu biraz duygu Bütün isteğim buydu Biraz deniz biraz uyku Bütün isteğim buydu *** Bodrum Bodrum Bodrum Bodrum *** Nasıl anlatsam Nerden başlasam Kaç kişiydik o zaman bak Kaç kişi kaldi şimdi *** Bodrum Bodrum *** Bir zamanlar aşık olmuştum Ama şimdi ismi neydi unuttum *** Bodrum Bodrum Bodrum Bodrum *** Duygu biraz duygu Bütün isteğim buydu Biraz deniz biraz uyku Bütün isteğim buydu *** Bodrum Bodrum Bodrum Bodrum *** Bir zamanlar aşık olmuştum Ama şimdi ismi neydi unuttum *** Bodrum Bodrum Bodrum Bodrum *** Nasıl anlatsam Nerden başlasam Kaç kişiydik o zaman bak Kaç kişi kaldı şimdi *** Bodrum Bodrum Bodrum Bodrum

Kelimeler Kafi Ayrılıktan mıdır nedir kavuşma isteği, bu gayret Seneler geçti eskimemiş bu sevda, hayret İstanbul gecelerinde, Paris sokaklarında, Ankara'da evimde böyle bu... Bodrum'a gidemez oldum, yıldızlar şahidim Yıldızlar uzak, anlatmak zor Sevgilim olmadı senden sonra Dostlarım benden apayrı Kızım büyüdü maşallah, senin de bir oğlun olmuş, ne güzel... Orta yaşlı olduk artık saçım hafif kel *** Seninle kırılmışız bir zaman Tamiri zor bilirsin Kırık kalpler derneğinde suskunuz Son bir denemeye ne dersin? Ödemeler peşin bu sefer Ümitler en kolay becerdiğim Kelimeler kafi... *** Bodrum'a gidemez oldum yıldızlar şahidim Yıldızlar uzak, anlatmak zor... *** Seninle kırılmışız bir zaman Tamiri zor bilirsin Kırık kalpler derneğinde suskunuz Son bir denemeye ne dersin? Ödemeler peşin bu sefer Ümitler en kolay becerdiğim Kelimeler kafi...