Sen uyurken Hasretin dökülür gecelerden, sokaklara Gelir yüreğime çöker Gelir yüreğime çöker Her gün başka bir pencerede Sensizliğim yollarına bakar Ve boynunu büker Her gün başka bir pencerede Sensizliğim yollarına bakar Ve boynunu büker Ben bir tek kadın sevdim O da sensin, o da sensin Ben bir tek sende yandım Alevlendim, delilendim Ben bir tek kadın sevdim O da sensin, o da sensin Ben bir tek sende yandım Alevlendim, delilendim Ben bu sevdayı Yemin bildim, söz bildim Ben bu sevdayı kutsal bildim Ben bu sevdayı Yemin bildim, söz bildim Ben bu sevdayı kutsal bildim Sen uyurken Hasretin dökülür gecelerden, sokaklara Gelir yüreğime çöker Gelir yüreğime çöker Her gün başka bir pencerede Sensizliğim yollarına bakar Ve boynunu büker Her gün başka bir pencerede Sensizliğim yollarına bakar Ve boynunu büker Ben bir tek kadın sevdim O da sensin, o da sensin Ben bir tek sende yandım Alevlendim, delilendim Ben bir tek kadın sevdim O da sensin, o da sensin Ben bir tek sende yandım Alevlendim, delilendim Ben bu sevdayı Yemin bildim, söz bildim Ben bu sevdayı kutsal bildim Ben bu sevdayı Yemin bildim, söz bildim Ben bu sevdayı kutsal bildim Ben bir tek kadın sevdim