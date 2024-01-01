Ben Bir Tek Kadın Sevdim Şarkı Sözleri
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Suavi
Ben Bir Tek Kadın Sevdim
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Sen uyurken
Hasretin dökülür gecelerden, sokaklara
Gelir yüreğime çöker
Gelir yüreğime çöker
Her gün başka bir pencerede
Sensizliğim yollarına bakar
Ve boynunu büker
Her gün başka bir pencerede
Sensizliğim yollarına bakar
Ve boynunu büker
Ben bir tek kadın sevdim
O da sensin, o da sensin
Ben bir tek sende yandım
Alevlendim, delilendim
Ben bir tek kadın sevdim
O da sensin, o da sensin
Ben bir tek sende yandım
Alevlendim, delilendim
Ben bu sevdayı
Yemin bildim, söz bildim
Ben bu sevdayı kutsal bildim
Ben bu sevdayı
Yemin bildim, söz bildim
Ben bu sevdayı kutsal bildim
Sen uyurken
Hasretin dökülür gecelerden, sokaklara
Gelir yüreğime çöker
Gelir yüreğime çöker
Her gün başka bir pencerede
Sensizliğim yollarına bakar
Ve boynunu büker
Her gün başka bir pencerede
Sensizliğim yollarına bakar
Ve boynunu büker
Ben bir tek kadın sevdim
O da sensin, o da sensin
Ben bir tek sende yandım
Alevlendim, delilendim
Ben bir tek kadın sevdim
O da sensin, o da sensin
Ben bir tek sende yandım
Alevlendim, delilendim
Ben bu sevdayı
Yemin bildim, söz bildim
Ben bu sevdayı kutsal bildim
Ben bu sevdayı
Yemin bildim, söz bildim
Ben bu sevdayı kutsal bildim
Ben bir tek kadın sevdim