Karlı dağda güneşli gün Günümüze gölge düştü Can evimizden vurulmuşuz Payımıza hile düştü Can evimizden vurulmuşuz Payımıza hile düştü Olmaz olsun olmaz olsun Böyle günler olmaz olsun Sizlerden arda kalanlar üstümüzde güneş olsun oy Başımızda güneş olsun oy Canımızı sele verdik Dağdan esen yele verdik Kurudu güller dalında Kuzuları kurda verdik oy Kurudu güller dalında Kuzuları kurda verdik oy Olmaz olsun olmaz olsun Böyle günler olmaz olsun Sizden arda kalanlar üstümüzde güneş olsun oy Başımızda güneş olsun oy Olmaz olsun, olmaz olsun Böyle günler olmaz olsun Sizlerden arda kalanlar üstümüzde güneş olsun oy ooy Başımızda güneş olsun oy çağlayana döndü yaşlar Taştan ağır kalkmaz başlar oy Kanatları kan içinde Vurulmuş uçmuyor kuşlar oy Kanatları kan içinde Vurulmuş uçmuyor kuşlar oy ooy Vurulmuş uçmuyor kuşlar oy Olmaz olsun, olmaz olsun Böyle günler olmaz olsun Sizlerden arda kalanlar üstümüzde güneş olsun oy ooy Başımızda güneş olsun oy Olmaz olsun, olmaz olsun Böyle günler olmaz olsun Sizlerden arda kalanlar üstümüzde güneş olsun oy ooy Başımızda güneş olsun oy