Olmaz Olsun Şarkı Sözleri
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Karlı dağda güneşli gün
Günümüze gölge düştü
Can evimizden vurulmuşuz
Payımıza hile düştü
Can evimizden vurulmuşuz
Payımıza hile düştü
Olmaz olsun olmaz olsun
Böyle günler olmaz olsun
Sizlerden arda kalanlar
üstümüzde güneş olsun oy
Başımızda güneş olsun oy
Canımızı sele verdik
Dağdan esen yele verdik
Kurudu güller dalında
Kuzuları kurda verdik oy
Kurudu güller dalında
Kuzuları kurda verdik oy
Olmaz olsun olmaz olsun
Böyle günler olmaz olsun
Sizden arda kalanlar
üstümüzde güneş olsun oy
Başımızda güneş olsun oy
Olmaz olsun, olmaz olsun
Böyle günler olmaz olsun
Sizlerden arda kalanlar
üstümüzde güneş olsun oy ooy
Başımızda güneş olsun oy
çağlayana döndü yaşlar
Taştan ağır kalkmaz başlar oy
Kanatları kan içinde
Vurulmuş uçmuyor kuşlar oy
Kanatları kan içinde
Vurulmuş uçmuyor kuşlar oy ooy
Vurulmuş uçmuyor kuşlar oy
Olmaz olsun, olmaz olsun
Böyle günler olmaz olsun
Sizlerden arda kalanlar
üstümüzde güneş olsun oy ooy
Başımızda güneş olsun oy
Olmaz olsun, olmaz olsun
Böyle günler olmaz olsun
Sizlerden arda kalanlar
üstümüzde güneş olsun oy ooy
Başımızda güneş olsun oy