-
Sessiz sakin bir yer bulsam
Kursam yalnızlığı bir başıma
Sessiz sakin bir yer bulsam
Koysam başımı yalnızlığıma
Seni hatırlatır yine bana inan
Yüreğimden geçen her damla kan
Dayan yüreğim dayan
Özlem duymaktır bu yaşanan
O'nu geri getiremezsin istesen de
Anılar ki resimlerde solan
Sanki bir bilmece bu
Bizleri ayrı kılan
Ürperten bir rüya gibi
Gece boyu kovalayan
Sanki bir bilmece bu
Bizleri ayrı kılan
Sayıklanan ömür boyu
Hiçbir çözüm bulunmayan
Sessiz sakin bir yer bulsam
Kursam yalnızlığı bir başıma
Sessiz sakin bir yer bulsam
Koysam başımı yalnızlığıma
Seni hatırlatır yine bana inan
Yüreğimden geçen her damla kan
Dayan yüreğim dayan
Özlem duymaktır bu yaşanan
O'nu geri getiremezsin istesen de
Anılar ki resimlerde solan
Sanki bir bilmece bu
Bizleri ayrı kılan
Ürperten bir rüya gibi
Gece boyu kovalayan
Sanki bir bilmece bu
Bizleri ayrı kılan
Sayıklanan ömür boyu
Hiçbir çözüm bulunmayan
-
Bilmelisin
Bu yol bizim yolumuzdur
Gidip geri dönmemek var
Kalanlarla yola devam
Umut bizim isigimiz
Sira kimde belli olmaz
Ümit bizim isigimiz
Bilmelisin bilmelisin ümitsizlik yok
Sana hosçakal diyemem
Ama simdi gitme vakti
Yüregimde çanlar vurur
Kalbim sökülüyor sanki
Yüreginde hasret biter
Ümitsiz olma yeter
Gidip de dönmemek var dönüpte görmemek var
Bu bir veda sarkisidir yüzüne el sürmemek var
Bilmelisin bilmelisin ümitsizlik yok
Siyahgiy
-
Bir yaz yağmurundan aldık yaşam sevincimizi
Topraktaki kökten aldık dostluk bilincimizi
Öğrendik de rüzgarlardan özgürlük denen şeyi
Anlatamadık, anlatamadık eyvah
Günler geçti bir çığ gibi öldük öldük dirildik
Sarıldık da dört el ile sevdalardan sürüldük
Hedef olduk hiç yılmadan bir yay gibi gerildik
Savrulamadık, savrulamadık eyvah
Gidenlere selam olsun türkülerce özledik
Dost yitirdik şafaklarda tebessümler gizledik
Gidenlere selam olsun türkülerce özledik
Dost yitirdik şafaklarda tebessümler gizledik
Deniz olduk urhak olduk fidanlarca güzeldik
Yaşayamadık, yaşatamadık eyvah, eyvah
Bir yaz yağmurundan aldık yaşam sevincimizi
Topraktaki kökten aldık dostluk bilincimizi
Öğrendik de rüzgarlardan özgürlük denen şeyi
Anlatamadık, anlatamadık eyvah
Günler geçti bir çığ gibi öldük öldük dirildik
Sarıldık da dört el ile sevdalardan sürüldük
Hedef olduk hiç yılmadan bir yay gibi gerildik
Savrulamadık, savrulamadık eyvah
Gidenlere selam olsun türkülerce özledik
Dost yitirdik şafaklarda tebessümler gizledik
Gidenlere selam olsun türkülerce özledik
Dost yitirdik şafaklarda tebessümler gizledik
Deniz olduk urhak olduk fidanlarca güzeldik
Yaşayamadık, yaşatamadık eyvah, eyvah
Gidenlere selam olsun türkülerce özledik
Dost yitirdik şafaklarda tebessümler gizledik
Gidenlere selam olsun türkülerce özledik
Dost yitirdik şafaklarda tebessümler gizledik
Deniz olduk urhak olduk fidanlarca güzeldik
Yaşayamadık, yaşatamadık eyvah, eyvah
-
Uzundur bu yollar
Giderim gözüm kara
Sanma ki dönmem sana
Beni bekle, seni ben alam
Ola ki vurulmuşum
Senden beterim yalnız
Kurulmuşum dağ başına
Nöbetteyim sevdalı
Yaralıdır canı yüreğim
Hasretinle erir giderim
Seni nasıl unutsun bedenim
Gözüm dalar gariplenirim
Yaralıdır can-ı yüreğim
Hasretinle erir giderim
Seni nasıl unutsun bedenim
Gözüm dalar gariplenirim
Vurulmuşum besbelli
Dolanmışım yar beline
Bir türkü tutturmuşum
Ağlamaklı hasrete
Yaralıdır canı yüreğim
Hasretinle erir giderim
Seni nasıl unutsun bedenim
Gözüm dalar gariplenirim
Yaralıdır canı yüreğim
Hasretinle erir giderim
Seni nasıl unutsun bedenim
Gözüm dalar gariplenirim
Uzundur bu yollar
Giderim gözüm kara
Sanma ki dönmem sana
Beni bekle, seni ben alam
Ola ki vurulmuşum
Senden beterim yalnız
Kurulmuşum dağ başına
Nöbetteyim sevdalı
Yaralıdır canı yüreğim
Hasretinle erir giderim
Seni nasıl unutsun bedenim
Gözüm dalar gariplenirim
Yaralıdır canı yüreğim
Hasretinle erir giderim
Seni nasıl unutsun bedenim
Gözüm dalar gariplenirim
-
Hasret sormuştun bana
Demiştin ki hasret ne?
Yüreğim kara sevdam
Hasretimdin sen oysa
Yüreğim kara sevdam
Hasretimdin sen oysa
Bir sevdaya saplanmışım
Sensiz dört yanım hüzün
Bir sevdaya saplanmışım
Sensiz dört yanım hüzün
Güneş göçer gül kurusu
Renge boyanır yüzün
Dillerini özlediğim
Nerde verdiğin sözün?
Dağlar taşlar şahidimdir
Bu sevdaya baş koydum
Kimseye verme sırrımı
Adını sırdaş koydum
Kimseye verme sırrımı
Adını sırdaş koydum
Sevgi sormuştun bana
Demiştin ki sevgi ne?
Yüreğim sevdiceğim
Sevgi dürüstlük önce
Yüreğim sevdiceğim
Sevmek dürüstlük önce
Bir özlemle yaslantım
Karlı dağlardı başım
Bir özlemle yaslantım
Karlı dağlardı başım
Umut yüklü bulutlar ve
Yağmurdu arkadaşım
Sevdamız ki, hasret yüklü
Yüreğimde gözyaşım
Dağlar taşlar şahidimdir
Bu sevdaya baş koydum
Kimseye verme sırrımı
Adını sırdaş koydum
Kimseye verme sırrımı
Adını sırdaş koydum
Dağlar taşlar şahidimdir
Bu sevdaya baş koydum
Kimseye verme sırrımı
Adını sırdaş koydum
Kimseye verme sırrımı
Adını sırdaş koydum
Yüreğim kara sevdam
Hasretinle solmuşum
-
Esme rüzgar deli deli
Aklım başımda değil
Esme rüzgar deli deli
Aklım başımda değil
Bu gidişle benim sonum
Galiba belli değil
Bu gidişle benim sonum
Galiba belli değil
İki gözüm iki çeşme
Yanaklarım ıslanır
Bu gidişle deli gönlüm
Dert çekerek uslanır
İki gözüm iki çeşme
Yanaklarım ıslanır
Bu gidişle deli deli gönlüm
Dert çektikçe uslanır
Ayrılığın yeli esti
Düştüm dağlar ardına
Gençlik elden uçtu gitti
Döndüm gazel yurduna
Ben gurbetin kucağında
Düşe kalka yoruldum
Ben gurbetin kucağında
Düşe kalka yoruldum
Bir zalimin ocağında
Can evimden vuruldum
Bir zalimin ocağında
Can evimden vuruldum
İki gözüm iki çeşme
Yanaklarım ıslanır
Bu gidişle deli gönlüm
Dert çekerek uslanır
İki gözüm iki çeşme
Yanaklarım ıslanır
Bu gidişle deli deli gönlüm
Dert çektikçe uslanır
Ayrılığın yeli esti
Düştüm dağlar ardına
Gençlik elden uçtu gitti
Döndüm gazel yurduna
İki gözüm iki çeşme
Yanaklarım ıslanır
Bu gidişle deli deli gönlüm
Dert çektikçe uslanır
-
Ne söz dinler ah deli gönlüm
Deli aşklar düşler yaşar
Ne söz dinler ah deli gönlüm
Deli aşklar düşler yaşar
Utanırım ağlayamam, yüreğim yanar
Utanırım ağlayamam, yüreğim yanar ,yüreğim yanar...
Gecikti yaz, açmaz güller ,dizeler dillerde kaldı
Gecikti yaz, açmaz güller ,dizeler dillerde kaldı
Mavi kanatlı uçurtmam tellerde kaldı ,tellerde kaldı...
Mavi kanatlı uçurtmam tellerde kaldı ,tellerde kaldı...
Ne acılar, ne sızılar
Ah ne sancılar çekti gönlüm
Ne acılar, ne sızılar
Ah ne sancılar çekti gönlüm
Ormanlarda yitip giden ağaç gibiyiz
Deryalarda yitip giden yelken gibiyiz,yelken gibiyiz
Gecikti yaz, açmaz güller ,dizeler dillerde kaldı
Gecikti yaz, açmaz güller ,dizeler dillerde kaldı
Mavi kanatlı uçurtmam tellerde kaldı ,tellerde kaldı...
Mavi kanatlı uçurtmam tellerde kaldı ,tellerde kaldı...
-
Karlı dağda güneşli gün
Günümüze gölge düştü
Can evimizden vurulmuşuz
Payımıza hile düştü
Can evimizden vurulmuşuz
Payımıza hile düştü
Olmaz olsun olmaz olsun
Böyle günler olmaz olsun
Sizlerden arda kalanlar
üstümüzde güneş olsun oy
Başımızda güneş olsun oy
Canımızı sele verdik
Dağdan esen yele verdik
Kurudu güller dalında
Kuzuları kurda verdik oy
Kurudu güller dalında
Kuzuları kurda verdik oy
Olmaz olsun olmaz olsun
Böyle günler olmaz olsun
Sizden arda kalanlar
üstümüzde güneş olsun oy
Başımızda güneş olsun oy
Olmaz olsun, olmaz olsun
Böyle günler olmaz olsun
Sizlerden arda kalanlar
üstümüzde güneş olsun oy ooy
Başımızda güneş olsun oy
çağlayana döndü yaşlar
Taştan ağır kalkmaz başlar oy
Kanatları kan içinde
Vurulmuş uçmuyor kuşlar oy
Kanatları kan içinde
Vurulmuş uçmuyor kuşlar oy ooy
Vurulmuş uçmuyor kuşlar oy
Olmaz olsun, olmaz olsun
Böyle günler olmaz olsun
Sizlerden arda kalanlar
üstümüzde güneş olsun oy ooy
Başımızda güneş olsun oy
Olmaz olsun, olmaz olsun
Böyle günler olmaz olsun
Sizlerden arda kalanlar
üstümüzde güneş olsun oy ooy
Başımızda güneş olsun oy
-
Bugün pazar...
Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar
Ben ömrümde ilk defa
Gökyüzünün bu kadar benden uzak
Bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak
Kımıldamadan durdum
*
Sonra saygı ile oturdum toprağa
Dayadım sırtımı beyaz duvara
*
Bu anda ne düşmek dalgalara
Bu anda ne hürriyet ne karım
*
Toprak, güneş ve ben bahtiyarım
Toprak, güneş ve ben bahtiyarım
*
Toprak, güneş ve ben bahtiyarım
Toprak, güneş ve ben bahtiyarım
-
Bekleme
Ben senle güneşi bulmaya geldim
Ürkme
Kavganı sormaya geldim
Gücenme
Güneşten sunmaya geldim
Kapkara geçiyor günler
Hesabı yok
Ekmeğin az
Tuzun tadı yok
Çocuklar
Şimdi gülmüyor
Kayalık sevdalar dikenli yollar
Pusu kurulmuş dinmez ağıtlar
Yüzüne kapanıp ağlamak vardı
Oysa ben seni bulmaya geldim
Kalbine güneşi asmaya geldim
Tükenme
Kayalık sevdalar dikenli yollar
Pusu kurulmuş dinmez ağıtlar
Yüzüne kapanıp ağlamak vardı
Oysa ben seni bulmaya geldim
Kalbine güneşi asmaya geldim
Tükenme
Bekleme
Ben senle güneşi bulmaya geldim
Ürkme
Kavganı sormaya geldim
Gücenme
Güneşten sunmaya geldim
Kapkara geçiyor günler
Hesabı yok
Ekmeğin az
Tuzun tadı yok
Çocuklar
Şimdi gülmüyor
Sana yepyeni türküler verdim
Uzak dağların ötesinden gelen
Sana yepyeni çiçekler verdim
Kapıyı aç bulutlar girsin
Gülmeyi bilen çocuklar geldi tükenme
Sana yepyeni türküler verdim
Uzak dağların ötesinden gelen
Sana yepyeni çiçekler verdim
Kapıyı aç bulutlar girsin
Gülmeyi bilen çocuklar geldi tükenme
Alevlerin arasından yüzler geçiyor
Yüzler alevlerden türkülere geçiyor
Günler alevler gibi geçiyor
Koş aç kapıyı
Yeni ufuklar getirmiş
Gülmeyi bilen çocuklar
Bak çocukların ellerinde güzel günler var
Güzel günler var
Sana yepyeni türküler verdim
Uzak dağların ötesinden gelen
Sana yepyeni çiçekler verdim
Kapıyı aç bulutlar girsin
Gülmeyi bilen çocuklar geldi tükenme
-
Bak, yine uçurum var aramızda
Sence bu engeli geçecek miyiz?
Yılların yorgunu olduk ikimiz
Bu kez boşluklara düşecek miyiz?
Bak, yine uçurum var aramızda
Sence bu engeli geçecek miyiz?
Yılların yorgunu olduk ikimiz
Bu kez boşluklara düşecek miyiz?
"İlkbahar, yaz, kış, sonbahar
Hiç fark etmez" demiştik
Baharda nasılsa yağmurlar yağar
Çiçeklenir yürekler, çiçeklenir yürekler
O yıllardan geri şimdi yalnızca
Hüzünlü yıpranmış bir yürek kaldı
Denizler, okyanuslar, göller geçtik
Avucumda masmavi bir hüzün kaldı
Bak, yine uçurum var aramızda
Sence bu engeli geçecek miyiz?
Yılların yorgunu olduk ikimiz
Bu kez boşluklara düşecek miyiz?
Bak, yine uçurum var aramızda
Sence bu engeli geçecek miyiz?
Yılların yorgunu olduk ikimiz
Bu kez boşluklara düşecek miyiz?
"İlkbahar, yaz, kış, sonbahar
Hiç fark etmez" demiştik
Baharda nasılsa yağmurlar yağar
Çiçeklenir yürekler, çiçeklenir yürekler
O yıllardan geri şimdi yalnızca
Hüzünlü yıpranmış bir yürek kaldı
Denizler, okyanuslar, göller geçtik
Avucumda masmavi bir hüzün kaldı
Bak, yine uçurum var aramızda
Sence bu engeli geçecek miyiz?
Yılların yorgunu olduk ikimiz
Bu kez boşluklara düşecek miyiz?
-
Umutlarımın aynası gözlerin
Bakıp bakıp gözlerine doyamadığımsın
İlk yaz yağmurları özlemi taşır yüreğime
Öpmeye, öpmeye kıyamadığımsın
Sesini duymak bir karanfil koklar gibi
Yüzünü görmek rengarenk çiçekler gibi
Dudaklarımda dudaklarında açamadığımsın
Dudaklarımda dudaklarında açamadığımsın
Doyamadığım, kıyamadığım
Açamadığım, bırakamadığımsın
Doyamadığım, kıyamadığım
Açamadığım, unutamadığımsın
Umutlarımın aynası gözlerin
Bakıp bakıp gözlerine doyamadığımsın
İlk yaz yağmurları özlemi taşır yüreğime
Öpmeye, öpmeye kıyamadığımsın
Sesini duymak bir karanfil koklar gibi
Yüzünü görmek rengarenk çiçekler gibi
Dudaklarımda dudaklarında açamadığımsın
Dudaklarımda dudaklarında açamadığımsın
Doyamadığım, kıyamadığım
Açamadığım, bırakamadığımsın
Doyamadığım, kıyamadığım
Açamadığım, unutamadığımsın
Ve okşarken saçlarını
Güneşe dokunur gibi olurum
Ve okşarken saçlarını
Güneşe dokunur gibi olurum
Yanar ellerim, yanar ellerim
Yanar ellerim, yanar ellerim
Tutuşsam da kül olsam da
Bırakamadığımsın
Tutuşsam da kül olsam da
Bırakamadığımsın
Doyamadığım, kıyamadığım
Açamadığım, bırakamadığımsın
Doyamadığım, kıyamadığım
Açamadığım, unutamadığımsın
Doyamadığım, kıyamadığım
Açamadığım, bırakamadığımsın
Doyamadığım, kıyamadığım
Açamadığım, unutamadığımsın
Doyamadığım, kıyamadığım
Açamadığım, bırakamadığımsın
Doyamadığım, kıyamadığım
Açamadığım, unutamadığımsın
-
Suspus oldu sazendeler bu gece
Hazırlan, fırtına kopmak üzere
Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu
Cam kırığı gibi doldun içime
Eski bir madende göçük gibiyim
Toprağın altında kalabilirim
Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver
Uçarı değilim, kadir bilirim
Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver
Uçarı değilim, kadir bilirim
Yaban inciri, yalıçapkınım
Örtbas etme aşkını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
Yaban inciri, yalıçapkınım
Örtbas etme aşkını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
Suspus oldu sazendeler bu gece
Hazırlan, fırtına kopmak üzere
Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu
Cam kırığı gibi doldun içime
Eski bir madende göçük gibiyim
Toprağın altında kalabilirim
Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver
Uçarı değilim, kadir bilirim
Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver
Uçarı değilim, kadir bilirim
Yaban inciri, yalıçapkınım
Örtbas etme aşkını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
Yaban inciri, yalıçapkınım
Örtbas etme aşkını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
Yaban inciri, yalıçapkınım
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Yaban inciri, yalıçapkınım
Örtbas etme aşkını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
-
Yapayalnızım sokaklarda
Saçaklarda kuşların ürkek uykusu
Yapayalnızım sokaklarda
Saçaklarda kuşların ürkek uykusu
Uykusuz gözlerin ışığı pencerelerde
Her adimda buyuyen karanlik
Uykusuz gozlerin ışığı pencerelerde
Her adimda buyuyen karanlik
Serseri bir martinin cigligi
Gorunmeyen yildizlari ariyor
Serseri bir martinin cigligi
Görünmeyen yıldızları ariyor
Lambalar da uyumuş dalgin sularda
Yağmur tanelerinden büyüyen karanlik
Lambalar da uyumuş dalgin sularda
Yağmur tanelerinden büyüyen karanlik
Yakarış gibi parmağimin ucunda bir ses
Aydınlığın kapısını calmak istiyorum
Işıkla sevişmek ışıkla sevişmek istiyorum
Gölgelerinde kaybolmadan bu şehrin
Gölgelerinde kaybolmadan bu kentin
Gölgelerinde kaybolmadan bu şehrin
Gölgelerinde kaybolmadan bu kentin
Yapayalnizim sokaklarda
Saçaklarda kuşların ürkek uykusu
-
Hatırla o sabah uyandığımda yoktun yanımda
Yalnızca bir gün ışığı kollarımda
Bir başıma ben yokluğunla
Kalmıştım yıllar sonra
Hatırla o gidiş yakışır mı hiç bizim sevdamıza
Yalnızca gül dikeni dudaklarımızda
Bir esirim ben yokluğunda
Dön gel bana, dön gel bana
Haydi dön, tut elimi istiyorum tut tut yeniden
Haydi dön, bıraktığın yerde bekleyeceğim ben
Haydi dön, dön lütfen, dön lütfen
Mümkün değil yaşayamam ayrı kalınca
Bir başıma ben alışamam yokluğuna
Yazık bana, yazık bana
Haydi dön, tut elimi istiyorum tut tut yeniden
Haydi dön, bıraktığın yerde bekleyeceğim ben
Haydi dön, dön lütfen, dön lütfen
Haydi dön, tut elimi istiyorum tut tut yeniden
Haydi dön, bıraktığın yerde bekleyeceğim ben
Haydi dön, dön lütfen, dön lütfen
Haydi dön, tut elimi istiyorum tut tut yeniden
Haydi dön, bıraktığın yerde bekleyeceğim ben
Haydi dön, dön lütfen, dön lütfen
Dön lütfen, dön lütfen