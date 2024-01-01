Ucurum Var Aramizda Bak, yine uçurum var aramızda Sence bu engeli geçecek miyiz? Yılların yorgunu olduk ikimiz Bu kez boşluklara düşecek miyiz? Bak, yine uçurum var aramızda Sence bu engeli geçecek miyiz? Yılların yorgunu olduk ikimiz Bu kez boşluklara düşecek miyiz? "İlkbahar, yaz, kış, sonbahar Hiç fark etmez" demiştik Baharda nasılsa yağmurlar yağar Çiçeklenir yürekler, çiçeklenir yürekler O yıllardan geri şimdi yalnızca Hüzünlü yıpranmış bir yürek kaldı Denizler, okyanuslar, göller geçtik Avucumda masmavi bir hüzün kaldı Bak, yine uçurum var aramızda Sence bu engeli geçecek miyiz? Yılların yorgunu olduk ikimiz Bu kez boşluklara düşecek miyiz? Bak, yine uçurum var aramızda Sence bu engeli geçecek miyiz? Yılların yorgunu olduk ikimiz Bu kez boşluklara düşecek miyiz? "İlkbahar, yaz, kış, sonbahar Hiç fark etmez" demiştik Baharda nasılsa yağmurlar yağar Çiçeklenir yürekler, çiçeklenir yürekler O yıllardan geri şimdi yalnızca Hüzünlü yıpranmış bir yürek kaldı Denizler, okyanuslar, göller geçtik Avucumda masmavi bir hüzün kaldı Bak, yine uçurum var aramızda Sence bu engeli geçecek miyiz? Yılların yorgunu olduk ikimiz Bu kez boşluklara düşecek miyiz?

Bilmelisin Bilmelisin Bu yol bizim yolumuzdur Gidip geri dönmemek var Kalanlarla yola devam Umut bizim isigimiz Sira kimde belli olmaz Ümit bizim isigimiz Bilmelisin bilmelisin ümitsizlik yok Sana hosçakal diyemem Ama simdi gitme vakti Yüregimde çanlar vurur Kalbim sökülüyor sanki Yüreginde hasret biter Ümitsiz olma yeter Gidip de dönmemek var dönüpte görmemek var Bu bir veda sarkisidir yüzüne el sürmemek var Bilmelisin bilmelisin ümitsizlik yok Siyahgiy

Eyvah Bir yaz yağmurundan aldık yaşam sevincimizi Topraktaki kökten aldık dostluk bilincimizi Öğrendik de rüzgarlardan özgürlük denen şeyi Anlatamadık, anlatamadık eyvah Günler geçti bir çığ gibi öldük öldük dirildik Sarıldık da dört el ile sevdalardan sürüldük Hedef olduk hiç yılmadan bir yay gibi gerildik Savrulamadık, savrulamadık eyvah Gidenlere selam olsun türkülerce özledik Dost yitirdik şafaklarda tebessümler gizledik Gidenlere selam olsun türkülerce özledik Dost yitirdik şafaklarda tebessümler gizledik Deniz olduk urhak olduk fidanlarca güzeldik Yaşayamadık, yaşatamadık eyvah, eyvah Bir yaz yağmurundan aldık yaşam sevincimizi Topraktaki kökten aldık dostluk bilincimizi Öğrendik de rüzgarlardan özgürlük denen şeyi Anlatamadık, anlatamadık eyvah Günler geçti bir çığ gibi öldük öldük dirildik Sarıldık da dört el ile sevdalardan sürüldük Hedef olduk hiç yılmadan bir yay gibi gerildik Savrulamadık, savrulamadık eyvah Gidenlere selam olsun türkülerce özledik Dost yitirdik şafaklarda tebessümler gizledik Gidenlere selam olsun türkülerce özledik Dost yitirdik şafaklarda tebessümler gizledik Deniz olduk urhak olduk fidanlarca güzeldik Yaşayamadık, yaşatamadık eyvah, eyvah Gidenlere selam olsun türkülerce özledik Dost yitirdik şafaklarda tebessümler gizledik Gidenlere selam olsun türkülerce özledik Dost yitirdik şafaklarda tebessümler gizledik Deniz olduk urhak olduk fidanlarca güzeldik Yaşayamadık, yaşatamadık eyvah, eyvah

Hasret Turkusu Uzundur bu yollar Giderim gözüm kara Sanma ki dönmem sana Beni bekle, seni ben alam Ola ki vurulmuşum Senden beterim yalnız Kurulmuşum dağ başına Nöbetteyim sevdalı Yaralıdır canı yüreğim Hasretinle erir giderim Seni nasıl unutsun bedenim Gözüm dalar gariplenirim Yaralıdır can-ı yüreğim Hasretinle erir giderim Seni nasıl unutsun bedenim Gözüm dalar gariplenirim Vurulmuşum besbelli Dolanmışım yar beline Bir türkü tutturmuşum Ağlamaklı hasrete Yaralıdır canı yüreğim Hasretinle erir giderim Seni nasıl unutsun bedenim Gözüm dalar gariplenirim Yaralıdır canı yüreğim Hasretinle erir giderim Seni nasıl unutsun bedenim Gözüm dalar gariplenirim Uzundur bu yollar Giderim gözüm kara Sanma ki dönmem sana Beni bekle, seni ben alam Ola ki vurulmuşum Senden beterim yalnız Kurulmuşum dağ başına Nöbetteyim sevdalı Yaralıdır canı yüreğim Hasretinle erir giderim Seni nasıl unutsun bedenim Gözüm dalar gariplenirim Yaralıdır canı yüreğim Hasretinle erir giderim Seni nasıl unutsun bedenim Gözüm dalar gariplenirim

Hasretimdin Sen Oysa Hasret sormuştun bana Demiştin ki hasret ne? Yüreğim kara sevdam Hasretimdin sen oysa Yüreğim kara sevdam Hasretimdin sen oysa Bir sevdaya saplanmışım Sensiz dört yanım hüzün Bir sevdaya saplanmışım Sensiz dört yanım hüzün Güneş göçer gül kurusu Renge boyanır yüzün Dillerini özlediğim Nerde verdiğin sözün? Dağlar taşlar şahidimdir Bu sevdaya baş koydum Kimseye verme sırrımı Adını sırdaş koydum Kimseye verme sırrımı Adını sırdaş koydum Sevgi sormuştun bana Demiştin ki sevgi ne? Yüreğim sevdiceğim Sevgi dürüstlük önce Yüreğim sevdiceğim Sevmek dürüstlük önce Bir özlemle yaslantım Karlı dağlardı başım Bir özlemle yaslantım Karlı dağlardı başım Umut yüklü bulutlar ve Yağmurdu arkadaşım Sevdamız ki, hasret yüklü Yüreğimde gözyaşım Dağlar taşlar şahidimdir Bu sevdaya baş koydum Kimseye verme sırrımı Adını sırdaş koydum Kimseye verme sırrımı Adını sırdaş koydum Dağlar taşlar şahidimdir Bu sevdaya baş koydum Kimseye verme sırrımı Adını sırdaş koydum Kimseye verme sırrımı Adını sırdaş koydum Yüreğim kara sevdam Hasretinle solmuşum

Iki Gozum Iki Cesme Esme rüzgar deli deli Aklım başımda değil Esme rüzgar deli deli Aklım başımda değil Bu gidişle benim sonum Galiba belli değil Bu gidişle benim sonum Galiba belli değil İki gözüm iki çeşme Yanaklarım ıslanır Bu gidişle deli gönlüm Dert çekerek uslanır İki gözüm iki çeşme Yanaklarım ıslanır Bu gidişle deli deli gönlüm Dert çektikçe uslanır Ayrılığın yeli esti Düştüm dağlar ardına Gençlik elden uçtu gitti Döndüm gazel yurduna Ben gurbetin kucağında Düşe kalka yoruldum Ben gurbetin kucağında Düşe kalka yoruldum Bir zalimin ocağında Can evimden vuruldum Bir zalimin ocağında Can evimden vuruldum İki gözüm iki çeşme Yanaklarım ıslanır Bu gidişle deli gönlüm Dert çekerek uslanır İki gözüm iki çeşme Yanaklarım ıslanır Bu gidişle deli deli gönlüm Dert çektikçe uslanır Ayrılığın yeli esti Düştüm dağlar ardına Gençlik elden uçtu gitti Döndüm gazel yurduna İki gözüm iki çeşme Yanaklarım ıslanır Bu gidişle deli deli gönlüm Dert çektikçe uslanır

Mavi Kanatli Ucurtma Ne söz dinler ah deli gönlüm Deli aşklar düşler yaşar Ne söz dinler ah deli gönlüm Deli aşklar düşler yaşar Utanırım ağlayamam, yüreğim yanar Utanırım ağlayamam, yüreğim yanar ,yüreğim yanar... Gecikti yaz, açmaz güller ,dizeler dillerde kaldı Gecikti yaz, açmaz güller ,dizeler dillerde kaldı Mavi kanatlı uçurtmam tellerde kaldı ,tellerde kaldı... Mavi kanatlı uçurtmam tellerde kaldı ,tellerde kaldı... Ne acılar, ne sızılar Ah ne sancılar çekti gönlüm Ne acılar, ne sızılar Ah ne sancılar çekti gönlüm Ormanlarda yitip giden ağaç gibiyiz Deryalarda yitip giden yelken gibiyiz,yelken gibiyiz Gecikti yaz, açmaz güller ,dizeler dillerde kaldı Gecikti yaz, açmaz güller ,dizeler dillerde kaldı Mavi kanatlı uçurtmam tellerde kaldı ,tellerde kaldı... Mavi kanatlı uçurtmam tellerde kaldı ,tellerde kaldı...

Olmaz Olsun Karlı dağda güneşli gün Günümüze gölge düştü Can evimizden vurulmuşuz Payımıza hile düştü Can evimizden vurulmuşuz Payımıza hile düştü Olmaz olsun olmaz olsun Böyle günler olmaz olsun Sizlerden arda kalanlar üstümüzde güneş olsun oy Başımızda güneş olsun oy Canımızı sele verdik Dağdan esen yele verdik Kurudu güller dalında Kuzuları kurda verdik oy Kurudu güller dalında Kuzuları kurda verdik oy Olmaz olsun olmaz olsun Böyle günler olmaz olsun Sizden arda kalanlar üstümüzde güneş olsun oy Başımızda güneş olsun oy Olmaz olsun, olmaz olsun Böyle günler olmaz olsun Sizlerden arda kalanlar üstümüzde güneş olsun oy ooy Başımızda güneş olsun oy çağlayana döndü yaşlar Taştan ağır kalkmaz başlar oy Kanatları kan içinde Vurulmuş uçmuyor kuşlar oy Kanatları kan içinde Vurulmuş uçmuyor kuşlar oy ooy Vurulmuş uçmuyor kuşlar oy Olmaz olsun, olmaz olsun Böyle günler olmaz olsun Sizlerden arda kalanlar üstümüzde güneş olsun oy ooy Başımızda güneş olsun oy Olmaz olsun, olmaz olsun Böyle günler olmaz olsun Sizlerden arda kalanlar üstümüzde güneş olsun oy ooy Başımızda güneş olsun oy

Özleyiş Sessiz sakin bir yer bulsam Kursam yalnızlığı bir başıma Sessiz sakin bir yer bulsam Koysam başımı yalnızlığıma Seni hatırlatır yine bana inan Yüreğimden geçen her damla kan Dayan yüreğim dayan Özlem duymaktır bu yaşanan O'nu geri getiremezsin istesen de Anılar ki resimlerde solan Sanki bir bilmece bu Bizleri ayrı kılan Ürperten bir rüya gibi Gece boyu kovalayan Sanki bir bilmece bu Bizleri ayrı kılan Sayıklanan ömür boyu Hiçbir çözüm bulunmayan Sessiz sakin bir yer bulsam Kursam yalnızlığı bir başıma Sessiz sakin bir yer bulsam Koysam başımı yalnızlığıma Seni hatırlatır yine bana inan Yüreğimden geçen her damla kan Dayan yüreğim dayan Özlem duymaktır bu yaşanan O'nu geri getiremezsin istesen de Anılar ki resimlerde solan Sanki bir bilmece bu Bizleri ayrı kılan Ürperten bir rüya gibi Gece boyu kovalayan Sanki bir bilmece bu Bizleri ayrı kılan Sayıklanan ömür boyu Hiçbir çözüm bulunmayan

Pazar Bugün pazar... Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar Ben ömrümde ilk defa Gökyüzünün bu kadar benden uzak Bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak Kımıldamadan durdum * Sonra saygı ile oturdum toprağa Dayadım sırtımı beyaz duvara * Bu anda ne düşmek dalgalara Bu anda ne hürriyet ne karım * Toprak, güneş ve ben bahtiyarım Toprak, güneş ve ben bahtiyarım * Toprak, güneş ve ben bahtiyarım Toprak, güneş ve ben bahtiyarım

Tukenme Bekleme Ben senle güneşi bulmaya geldim Ürkme Kavganı sormaya geldim Gücenme Güneşten sunmaya geldim Kapkara geçiyor günler Hesabı yok Ekmeğin az Tuzun tadı yok Çocuklar Şimdi gülmüyor Kayalık sevdalar dikenli yollar Pusu kurulmuş dinmez ağıtlar Yüzüne kapanıp ağlamak vardı Oysa ben seni bulmaya geldim Kalbine güneşi asmaya geldim Tükenme Kayalık sevdalar dikenli yollar Pusu kurulmuş dinmez ağıtlar Yüzüne kapanıp ağlamak vardı Oysa ben seni bulmaya geldim Kalbine güneşi asmaya geldim Tükenme Bekleme Ben senle güneşi bulmaya geldim Ürkme Kavganı sormaya geldim Gücenme Güneşten sunmaya geldim Kapkara geçiyor günler Hesabı yok Ekmeğin az Tuzun tadı yok Çocuklar Şimdi gülmüyor Sana yepyeni türküler verdim Uzak dağların ötesinden gelen Sana yepyeni çiçekler verdim Kapıyı aç bulutlar girsin Gülmeyi bilen çocuklar geldi tükenme Sana yepyeni türküler verdim Uzak dağların ötesinden gelen Sana yepyeni çiçekler verdim Kapıyı aç bulutlar girsin Gülmeyi bilen çocuklar geldi tükenme Alevlerin arasından yüzler geçiyor Yüzler alevlerden türkülere geçiyor Günler alevler gibi geçiyor Koş aç kapıyı Yeni ufuklar getirmiş Gülmeyi bilen çocuklar Bak çocukların ellerinde güzel günler var Güzel günler var Sana yepyeni türküler verdim Uzak dağların ötesinden gelen Sana yepyeni çiçekler verdim Kapıyı aç bulutlar girsin Gülmeyi bilen çocuklar geldi tükenme

Unutamadığımsın Umutlarımın aynası gözlerin Bakıp bakıp gözlerine doyamadığımsın İlk yaz yağmurları özlemi taşır yüreğime Öpmeye, öpmeye kıyamadığımsın Sesini duymak bir karanfil koklar gibi Yüzünü görmek rengarenk çiçekler gibi Dudaklarımda dudaklarında açamadığımsın Dudaklarımda dudaklarında açamadığımsın Doyamadığım, kıyamadığım Açamadığım, bırakamadığımsın Doyamadığım, kıyamadığım Açamadığım, unutamadığımsın Umutlarımın aynası gözlerin Bakıp bakıp gözlerine doyamadığımsın İlk yaz yağmurları özlemi taşır yüreğime Öpmeye, öpmeye kıyamadığımsın Sesini duymak bir karanfil koklar gibi Yüzünü görmek rengarenk çiçekler gibi Dudaklarımda dudaklarında açamadığımsın Dudaklarımda dudaklarında açamadığımsın Doyamadığım, kıyamadığım Açamadığım, bırakamadığımsın Doyamadığım, kıyamadığım Açamadığım, unutamadığımsın Ve okşarken saçlarını Güneşe dokunur gibi olurum Ve okşarken saçlarını Güneşe dokunur gibi olurum Yanar ellerim, yanar ellerim Yanar ellerim, yanar ellerim Tutuşsam da kül olsam da Bırakamadığımsın Tutuşsam da kül olsam da Bırakamadığımsın Doyamadığım, kıyamadığım Açamadığım, bırakamadığımsın Doyamadığım, kıyamadığım Açamadığım, unutamadığımsın Doyamadığım, kıyamadığım Açamadığım, bırakamadığımsın Doyamadığım, kıyamadığım Açamadığım, unutamadığımsın Doyamadığım, kıyamadığım Açamadığım, bırakamadığımsın Doyamadığım, kıyamadığım Açamadığım, unutamadığımsın

Yalı Çapkını Suspus oldu sazendeler bu gece Hazırlan, fırtına kopmak üzere Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu Cam kırığı gibi doldun içime Eski bir madende göçük gibiyim Toprağın altında kalabilirim Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver Uçarı değilim, kadir bilirim Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver Uçarı değilim, kadir bilirim Yaban inciri, yalıçapkınım Örtbas etme aşkını Çobanaldatan, çit sarmaşığım Sar bana kollarını Yaban inciri, yalıçapkınım Örtbas etme aşkını Çobanaldatan, çit sarmaşığım Sar bana kollarını Suspus oldu sazendeler bu gece Hazırlan, fırtına kopmak üzere Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu Cam kırığı gibi doldun içime Eski bir madende göçük gibiyim Toprağın altında kalabilirim Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver Uçarı değilim, kadir bilirim Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver Uçarı değilim, kadir bilirim Yaban inciri, yalıçapkınım Örtbas etme aşkını Çobanaldatan, çit sarmaşığım Sar bana kollarını Yaban inciri, yalıçapkınım Örtbas etme aşkını Çobanaldatan, çit sarmaşığım Sar bana kollarını Yaban inciri, yalıçapkınım Çobanaldatan, çit sarmaşığım Yaban inciri, yalıçapkınım Örtbas etme aşkını Çobanaldatan, çit sarmaşığım Sar bana kollarını Çobanaldatan, çit sarmaşığım Sar bana kollarını

Yapayalnizim Yapayalnızım sokaklarda Saçaklarda kuşların ürkek uykusu Yapayalnızım sokaklarda Saçaklarda kuşların ürkek uykusu Uykusuz gözlerin ışığı pencerelerde Her adimda buyuyen karanlik Uykusuz gozlerin ışığı pencerelerde Her adimda buyuyen karanlik Serseri bir martinin cigligi Gorunmeyen yildizlari ariyor Serseri bir martinin cigligi Görünmeyen yıldızları ariyor Lambalar da uyumuş dalgin sularda Yağmur tanelerinden büyüyen karanlik Lambalar da uyumuş dalgin sularda Yağmur tanelerinden büyüyen karanlik Yakarış gibi parmağimin ucunda bir ses Aydınlığın kapısını calmak istiyorum Işıkla sevişmek ışıkla sevişmek istiyorum Gölgelerinde kaybolmadan bu şehrin Gölgelerinde kaybolmadan bu kentin Gölgelerinde kaybolmadan bu şehrin Gölgelerinde kaybolmadan bu kentin Yapayalnizim sokaklarda Saçaklarda kuşların ürkek uykusu