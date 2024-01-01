Suspus oldu sazendeler bu gece Hazırlan, fırtına kopmak üzere Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu Cam kırığı gibi doldun içime Eski bir madende göçük gibiyim Toprağın altında kalabilirim Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver Uçarı değilim, kadir bilirim Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver Uçarı değilim, kadir bilirim Yaban inciri, yalıçapkınım Örtbas etme aşkını Çobanaldatan, çit sarmaşığım Sar bana kollarını Yaban inciri, yalıçapkınım Örtbas etme aşkını Çobanaldatan, çit sarmaşığım Sar bana kollarını Suspus oldu sazendeler bu gece Hazırlan, fırtına kopmak üzere Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu Cam kırığı gibi doldun içime Eski bir madende göçük gibiyim Toprağın altında kalabilirim Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver Uçarı değilim, kadir bilirim Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver Uçarı değilim, kadir bilirim Yaban inciri, yalıçapkınım Örtbas etme aşkını Çobanaldatan, çit sarmaşığım Sar bana kollarını Yaban inciri, yalıçapkınım Örtbas etme aşkını Çobanaldatan, çit sarmaşığım Sar bana kollarını Yaban inciri, yalıçapkınım Çobanaldatan, çit sarmaşığım Yaban inciri, yalıçapkınım Örtbas etme aşkını Çobanaldatan, çit sarmaşığım Sar bana kollarını Çobanaldatan, çit sarmaşığım Sar bana kollarını