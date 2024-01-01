Yalı Çapkını Şarkı Sözleri
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Suspus oldu sazendeler bu gece
Hazırlan, fırtına kopmak üzere
Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu
Cam kırığı gibi doldun içime
Eski bir madende göçük gibiyim
Toprağın altında kalabilirim
Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver
Uçarı değilim, kadir bilirim
Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver
Uçarı değilim, kadir bilirim
Yaban inciri, yalıçapkınım
Örtbas etme aşkını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
Yaban inciri, yalıçapkınım
Örtbas etme aşkını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
Suspus oldu sazendeler bu gece
Hazırlan, fırtına kopmak üzere
Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu
Cam kırığı gibi doldun içime
Eski bir madende göçük gibiyim
Toprağın altında kalabilirim
Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver
Uçarı değilim, kadir bilirim
Kim vurduya gitmesin, aşkıma ses ver
Uçarı değilim, kadir bilirim
Yaban inciri, yalıçapkınım
Örtbas etme aşkını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
Yaban inciri, yalıçapkınım
Örtbas etme aşkını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
Yaban inciri, yalıçapkınım
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Yaban inciri, yalıçapkınım
Örtbas etme aşkını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını
Çobanaldatan, çit sarmaşığım
Sar bana kollarını