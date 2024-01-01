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7/24 Dinle Gül'le Diken Arasında

Gül'le Diken Arasında Şarkı Sözleri

Suavi Gül'le Diken Arasında şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Suavi Gül'le Diken Arasında şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gül'le Diken Arasında sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Suavi

Suavi

Gül'le Diken Arasında

  • Yıllar Sonra

  • Bilmelisin

  • Eyvah

  • Hasret Turkusu

  • Hasretimdin Sen Oysa

  • Iki Gozum Iki Cesme

  • Mavi Kanatli Ucurtma

  • Olmaz Olsun

  • Özleyiş

  • Pazar

  • Tukenme

  • Ucurum Var Aramizda

  • Unutamadığımsın

  • Yalı Çapkını

  • Yapayalnizim

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