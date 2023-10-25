Sufle, 2012'de Mustafa Atik ve Göksu Taşçeviren'in temellerini Ankara'da attığı bir müzik grubudur. Grup, 2013'te yayınladıkları bir cover ile sosyal medyada dikkat çekmeyi başardı. Türkiye'nin birçok şehrinde konserler vermeye başlayan Sufle, Oğuzhan Eren’in de gruba dahil olmasıyla müzik tarzını alternatif pop-rock yönünde geliştirdi. İlk albümleri Pus, 2017 yılında yayınlandı. 2014'te gruba dahil olan bass gitarist Oğuzhan Eren, 2020'de gruptan ayrıldı. Grup, 2021'de Teoman ile birlikte "Nasıl Güzel" isimli düet parça yayınlandı.