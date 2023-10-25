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Sufle

Alternatif Müzik

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Sufle, 2012'de Mustafa Atik ve Göksu Taşçeviren'in temellerini Ankara'da attığı bir müzik grubudur. Grup, 2013'te yayınladıkları bir cover ile sosyal medyada dikkat çekmeyi başardı. Türkiye'nin birçok şehrinde konserler vermeye başlayan Sufle, Oğuzhan Eren’in de gruba dahil olmasıyla müzik tarzını alternatif pop-rock yönünde geliştirdi. İlk albümleri Pus, 2017 yılında yayınlandı. 2014'te gruba dahil olan bass gitarist Oğuzhan Eren, 2020'de gruptan ayrıldı. Grup, 2021'de Teoman ile birlikte "Nasıl Güzel" isimli düet parça yayınlandı.

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01

Hiç Kimsenin Günahı Yok feat. Can Ozan

Şarkı Sözleri Sufle 03:07
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Şarkı Sözleri Sufle 04:01
03

İyi Değilim

Şarkı Sözleri Sufle 03:46
04

Nasıl Güzel

Şarkı Sözleri Sufle 03:17
05

Köprüaltı

Şarkı Sözleri Sufle 04:49
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