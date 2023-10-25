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Duygusal Serseri

Duygusal Serseri

Alternatif Müzik

10 Parça | 37:38
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Duygusal Serseri

Şarkı Sözleri Sufle 03:10
02

Hiç Kimsenin Günahı Yok feat. Can Ozan

Şarkı Sözleri Sufle 03:07
03

Yardım Et Bana

Şarkı Sözleri Sufle 04:01
04

İyi Değilim

Şarkı Sözleri Sufle 03:46
05

Nasıl Güzel

Şarkı Sözleri Sufle 03:17
06

Köprüaltı

Şarkı Sözleri Sufle 04:49
07

Hissettin Mi

Şarkı Sözleri Sufle 03:38
08

Ne Söz Ne Saz

Şarkı Sözleri Sufle 03:32
09

Pus

Şarkı Sözleri Sufle 04:11
... KAPAT
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