Hiç Kimsenin Günahı Yok feat. Can Ozan Şarkı Sözleri
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Sufle
Hiç Kimsenin Günahı Yok feat. Can Ozan
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Senden yadigar tek mum kaldıysa
Can durulmazsa yanarız biz de, yanarız biz de, ah
Senden yadigar gözyaşım kaldıysa
Su durulmazsa akarız biz de, akarız biz de
***
Senden yadigar bir yudum olsa
Can suyu olsa yaşarız biz de, yaşarız biz de, ah
***
Boşuna hiç yorulma
Hiç bir şeyin ilacı yok
Onun gibi olamıyor
Bunun sonu iyi görünmüyor
Kendini hiç kandırma
***
Hiç kimsenin günahı yok
Onun gibi sevilmiyor
Bunun sonu iyi görünmüyor
Kendini kandırma
Kandırma, kandırma, kandırma
***
Hiç kimsenin günahı yok
Onun gibi sevilmiyor
Bunun sonu iyi görünmüyor
Kendini hiç...