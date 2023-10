Hiç Kimsenin Günahı Yok feat. Can Ozan Şarkı Sözleri Sufle Hiç Kimsenin Günahı Yok feat. Can Ozan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sufle Hiç Kimsenin Günahı Yok feat. Can Ozan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hiç Kimsenin Günahı Yok feat. Can Ozan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Sufle Hiç Kimsenin Günahı Yok feat. Can Ozan Hiç Kimsenin Günahı Yok feat. Can Ozan Senden yadigar tek mum kaldıysa Can durulmazsa yanarız biz de, yanarız biz de, ah Senden yadigar gözyaşım kaldıysa Su durulmazsa akarız biz de, akarız biz de *** Senden yadigar bir yudum olsa Can suyu olsa yaşarız biz de, yaşarız biz de, ah *** Boşuna hiç yorulma Hiç bir şeyin ilacı yok Onun gibi olamıyor Bunun sonu iyi görünmüyor Kendini hiç kandırma *** Hiç kimsenin günahı yok Onun gibi sevilmiyor Bunun sonu iyi görünmüyor Kendini kandırma Kandırma, kandırma, kandırma *** Hiç kimsenin günahı yok Onun gibi sevilmiyor Bunun sonu iyi görünmüyor Kendini hiç... Tüm Şarkıları