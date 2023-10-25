Senden yadigar tek mum kaldıysa Can durulmazsa yanarız biz de, yanarız biz de, ah Senden yadigar gözyaşım kaldıysa Su durulmazsa akarız biz de, akarız biz de *** Senden yadigar bir yudum olsa Can suyu olsa yaşarız biz de, yaşarız biz de, ah *** Boşuna hiç yorulma Hiç bir şeyin ilacı yok Onun gibi olamıyor Bunun sonu iyi görünmüyor Kendini hiç kandırma *** Hiç kimsenin günahı yok Onun gibi sevilmiyor Bunun sonu iyi görünmüyor Kendini kandırma Kandırma, kandırma, kandırma *** Hiç kimsenin günahı yok Onun gibi sevilmiyor Bunun sonu iyi görünmüyor Kendini hiç...