Nasıl çarpardı kalbim Bir dokunman yeterdi Saatim kaç, yıl kaç Sorsan bilemezdim Nasıl titrerdim sanki Bana bir sır vermişsin Elimi ilk kez tuttuğunda Hissettin mi? *** Yok, yok, ben zaten Uçurumlarda uyanmaya hevesliydim Nasıl beklerdim bilmem O habersiz gecelerde Epeyce sarsıldım sen de Hissettin mi? *** Aah, hissettin mi? Aah, ta yürekten Aah, hissettin mi? Aah *** Kan ve ter karışımı kaplıyorsun içimi Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi? Eski sevgili yarası bu, yiyip bitirdi bizi Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi? *** Kan ve ter karışımı kaplıyorsun içimi Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi? Eski sevgili yarası bu, yiyip bitirdi bizi Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi? *** Nasıl çarpardı kalbim Bir dokunman yeterdi Saatim kaç, yıl kaç Sorsan bilemezdim Nasıl titrerdim sanki Bana bir sır vermişsin Elimi ilk kez tuttuğunda Hissettin mi? *** Aah, hissettin mi? Aah, ta yürekten Aah, hissettin mi? Aah *** Kan ve ter karışımı kaplıyorsun içimi Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi? Eski sevgili yarası bu, yiyip bitirdi bizi Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi? *** Kan ve ter karışımı kaplıyorsun içimi Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi? Eski sevgili yarası bu, yiyip bitirdi bizi Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi?