Hissettin Mi Şarkı Sözleri
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Nasıl çarpardı kalbim
Bir dokunman yeterdi
Saatim kaç, yıl kaç
Sorsan bilemezdim
Nasıl titrerdim sanki
Bana bir sır vermişsin
Elimi ilk kez tuttuğunda
Hissettin mi?
***
Yok, yok, ben zaten
Uçurumlarda uyanmaya hevesliydim
Nasıl beklerdim bilmem
O habersiz gecelerde
Epeyce sarsıldım sen de
Hissettin mi?
***
Aah, hissettin mi?
Aah, ta yürekten
Aah, hissettin mi?
Aah
***
Kan ve ter karışımı kaplıyorsun içimi
Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi?
Eski sevgili yarası bu, yiyip bitirdi bizi
Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi?
***
Kan ve ter karışımı kaplıyorsun içimi
Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi?
Eski sevgili yarası bu, yiyip bitirdi bizi
Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi?
***
Nasıl çarpardı kalbim
Bir dokunman yeterdi
Saatim kaç, yıl kaç
Sorsan bilemezdim
Nasıl titrerdim sanki
Bana bir sır vermişsin
Elimi ilk kez tuttuğunda
Hissettin mi?
***
Aah, hissettin mi?
Aah, ta yürekten
Aah, hissettin mi?
Aah
***
Kan ve ter karışımı kaplıyorsun içimi
Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi?
Eski sevgili yarası bu, yiyip bitirdi bizi
Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi?
***
Kan ve ter karışımı kaplıyorsun içimi
Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi?
Eski sevgili yarası bu, yiyip bitirdi bizi
Bu ne beter acıymış, sen de hissettin mi?