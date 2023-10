Canım ders almadık mı Acılarımızdan hep kaçmadık mı Deliksiz uykularından uyanmadın mı *** Yarın geçti çoktan Kuytularından henüz çıkmadın mı Yüreksiz kavgalarından beni duymadın mı *** Özlüyorsan dönmüyorsan yazık Bilmiyorsan içim hala yanık *** İçinde aşk var yüzünde kin Yüreğine sor bu da kim Her sabah baktığın aynadaki Bana deliriyor hala *** İçinde aşk var yüzünde kin Yüreğine sor bu da kim Her sabah baktığın aynadaki Bana deliriyor hala *** Yarın geçti çoktan Kuytularından henüz çıkmadın mı Yüreksiz kavgalarından beni duymadın mı *** Özlüyorsan dönmüyorsan yazık Bilmiyorsan içim hala yanık *** İçinde aşk var yüzünde kin Yüreğine sor bu da kim Her sabah baktığın aynadaki Bana deliriyor hala *** İçinde aşk var yüzünde kin Yüreğine sor bu da kim Her sabah baktığın aynadaki Bana deliriyor hala *** İçinde aşk var yüzünde kin Yüreğine sor bu da kim Her sabah baktığın aynadaki Bana deliriyor, bana deli...