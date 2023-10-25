İçinde Aşk Var Şarkı Sözleri
Sufle İçinde Aşk Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sufle İçinde Aşk Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İçinde Aşk Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Canım ders almadık mı
Acılarımızdan hep kaçmadık mı
Deliksiz uykularından uyanmadın mı
***
Yarın geçti çoktan
Kuytularından henüz çıkmadın mı
Yüreksiz kavgalarından beni duymadın mı
***
Özlüyorsan dönmüyorsan yazık
Bilmiyorsan içim hala yanık
***
İçinde aşk var yüzünde kin
Yüreğine sor bu da kim
Her sabah baktığın aynadaki
Bana deliriyor hala
***
İçinde aşk var yüzünde kin
Yüreğine sor bu da kim
Her sabah baktığın aynadaki
Bana deliriyor hala
***
Yarın geçti çoktan
Kuytularından henüz çıkmadın mı
Yüreksiz kavgalarından beni duymadın mı
***
Özlüyorsan dönmüyorsan yazık
Bilmiyorsan içim hala yanık
***
İçinde aşk var yüzünde kin
Yüreğine sor bu da kim
Her sabah baktığın aynadaki
Bana deliriyor hala
***
İçinde aşk var yüzünde kin
Yüreğine sor bu da kim
Her sabah baktığın aynadaki
Bana deliriyor hala
***
İçinde aşk var yüzünde kin
Yüreğine sor bu da kim
Her sabah baktığın aynadaki
Bana deliriyor, bana deli...