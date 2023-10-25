Atlattım sandım Günlük işler Yavaş zehirler Ben de insandım *** Arındım sandım O fevri hisler Kıskançlıklarım, pişmanlıklarım *** Sen yokken burada Ben ruh gibiyim Tut düşer gibiyim Ama çarem yok Uzaktan bakınca Karmaşık biriyim Konu sensen eğer Hiç iyi değilim *** Sen yokken burada Ben ruh gibiyim Tut düşer gibiyim Ama çarem yok Uzaktan bakınca Karmaşık biriyim Konu sensen eğer Hiç iyi değilim *** Atlattım sandım Günlük işler Yavaş zehirler Ben de insandım *** Arındım sandım O fevri hisler Kıskançlıklarım, pişmanlıklarım *** Sen yokken burada Ben ruh gibiyim Tut düşer gibiyim Ama çarem yok Uzaktan bakınca Karmaşık biriyim Konu sensen eğer Hiç iyi değilim *** Sen yokken burada Ben ruh gibiyim Tut düşer gibiyim Ama çarem yok Uzaktan bakınca Karmaşık biriyim Konu sensen eğer Hiç iyi değilim *** (Ben ruh gibiyim) (Ben ruh gibiyim) (Sen yokken burada) (Sen yokken burada) (Ben ruh gibiyim) (Ben ruh gibiyim)