İyi Değilim Şarkı Sözleri
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Atlattım sandım
Günlük işler
Yavaş zehirler
Ben de insandım
***
Arındım sandım
O fevri hisler
Kıskançlıklarım, pişmanlıklarım
***
Sen yokken burada
Ben ruh gibiyim
Tut düşer gibiyim
Ama çarem yok
Uzaktan bakınca
Karmaşık biriyim
Konu sensen eğer
Hiç iyi değilim
***
Sen yokken burada
Ben ruh gibiyim
Tut düşer gibiyim
Ama çarem yok
Uzaktan bakınca
Karmaşık biriyim
Konu sensen eğer
Hiç iyi değilim
***
Atlattım sandım
Günlük işler
Yavaş zehirler
Ben de insandım
***
Arındım sandım
O fevri hisler
Kıskançlıklarım, pişmanlıklarım
***
Sen yokken burada
Ben ruh gibiyim
Tut düşer gibiyim
Ama çarem yok
Uzaktan bakınca
Karmaşık biriyim
Konu sensen eğer
Hiç iyi değilim
***
Sen yokken burada
Ben ruh gibiyim
Tut düşer gibiyim
Ama çarem yok
Uzaktan bakınca
Karmaşık biriyim
Konu sensen eğer
Hiç iyi değilim
***
(Ben ruh gibiyim)
(Ben ruh gibiyim)
(Sen yokken burada)
(Sen yokken burada)
(Ben ruh gibiyim)
(Ben ruh gibiyim)