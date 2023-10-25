Nasıl Güzel Sihirli cümleler, zehirli çiçekler Binbir gece masallarında böyle şeyler *** Kan revan içinde bir barda oturmuş Eski aşk cinayetlerinden sağ kurtulmuş Yanımda kal dedim gece bizi sever Kamaştı gözlerin nasıl güzel Mmm, nasıl güzel *** Kan revan içinde hapsoldum kendime Yaralarım iyileşmezdi sevgisizliğime İçim boştu zaten hayat beni üzer Ruhuma sızmıştın çok çok güzel Mmm, nasıl güzel *** Sihirli cümleler, zehirli çiçekler Binbir gece masallarında böyle şeyler Mmm, seninle bir gece yok olmaya yeter Ay ışığında parlar tenin nasıl güzel Mmm, nasıl güzel *** Gün doğarken elim sarıldı yastığa Ceplerim bomboşm bomboş bir yatakta Ben demiştim oysa bu gözler beni üzer Varsın kalsın acısı, anısı çok güzel Mmm, nasıl güzel *** Sihirli cümleler, zehirli çiçekler Binbir gece masallarında böyle şeyler Mmm, seninle bir gece yok olmaya yeter Yanında kalırsam aşk beni üzer Mmm, nasıl güzel

Gurur Döneceksen defalarca aynı şey, aynı yer, Olamaz bu, bitsin artık bir yerde durmalı Değer misin üzülmeye aklım hiç almadı, Kabul demek zorundayım şansımız kalmadı *** Kıyamet kopsa bile Gelme git güle güle Ben böyle uzun süre yaşayamam *** Durur durur beni bulur O sözler hep unutulur Artık bize biraz gurur lazım *** Durur durur beni bulur Ayrılıklar unutulur Artık bize başka hayat lazım *** Döneceksen defalarca aynı şey, aynı yer, Olamaz bu, bitsin artık bir yerde durmalı Değer misin üzülmeye aklım hiç almadı, Kabul demek zorundayım şansımız kalmadı *** Kıyamet kopsa bile Gelme git güle güle Ben böyle uzun süre yaşayamam *** Durur durur beni bulur O sözler hep unutulur Artık bize biraz gurur lazım *** Durur durur beni bulur Ayrılıklar unutulur Artık bize başka hayat lazım *** Durur durur beni bulur Artık bize biraz gurur lazım

Işıklı Yol Bugün günlerden pazartesi Dünkü sessizlik Bugünün habercisi Önce hafif bir rüzgar Ardından fırtına Böyle başladı bu ayrılık hikayesi *** Sevmemiş miydi yoksa Sevilmemiş miydim Ne kadarı yalan Ne kadarı gerçekti *** Özenle seçilmiş Yalın cümleler kurduk Vedalaştık dışarıda Fırtına dinmişti *** Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu Yalnız mı yürüyeceğim Seçtiğimiz filmleri birer birer Yalnız mı izleyeceğim *** Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu Yalnız mı yürüyeceğim Seçtiğimiz filmleri birer birer Yalnız mı izleyeceğim Yalnız mı izleyeceğim *** Bugün günlerden pazartesi Dünkü sessizlik Bugünün habercisi Önce hafif bir rüzgar Ardından fırtına Böyle başladı bu ayrılık hikayesi *** Sevmemiş miydi yoksa Sevilmemiş miydim Ne kadarı yalan Ne kadarı gerçekti *** Özenle seçilmiş Yalın cümleler kurduk Vedalaştık dışarıda Fırtına dinmişti *** Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu Yalnız mı yürüyeceğim Seçtiğimiz filmleri birer birer Yalnız mı izleyeceğim *** Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu Yalnız mı yürüyeceğim Seçtiğimiz filmleri birer birer Yalnız mı izleyeceğim Yalnız mı izleyeceğim

Belli mi Olur Dur, bu işler belli mi olur? *** Yani sen şimdi gitsen ne olur? Benim için fark eden bir şey mi olur? Eskiden herkes benden emindi Terk edip gitmem mümkün değildi *** Yani sen şimdi gitsen de olur Benim için fark eden bir şey mi olur? Eskiden herkes bundan emindi Zalime kimse tutsak değil ki *** Sende de vardı, bende de vardı Çözümü çok kolaydı *** Sende pişmanlık var çok, çok Bende mutluluk var çok, çok Bakarsın kalbim birini bulur Dur, bu işler belli mi olur? *** Sende pişmanlık var çok, çok Bende mutluluk var çok, çok Bakarsın kalbim birini bulur Dur, bu işler belli mi olur? *** Yani sen şimdi gitsen ne olur? Benim için fark eden bir şey mi olur? Eskiden herkes bundan emindi Terk edip gitmem mümkün değildi *** Yani sen şimdi gitsen de olur Benim için fark eden bir şey mi olur? Eskiden herkes benden emindi Zalime kimse tutsak değil ki *** Sende de vardı, bende de vardı Çözümü çok kolaydı *** Sende pişmanlık var çok, çok Bende mutluluk var çok, çok Bakarsın kalbim birini bulur Dur, bu işler belli mi olur? *** Sende pişmanlık var çok, çok Bende mutluluk var çok, çok Bakarsın kalbim birini bulur Dur, bu işler belli mi olur? *** Sende pişmanlık var çok, çok Bende mutluluk var çok, çok Bakarsın kalbim birini bulur Dur, bu işler belli mi olur?

Hevesimi Kırma Hani dünya sevmeye değerdi, dön o zaman Terk edişin sade bi' törendi olay olan *** Başıma neler geldi Yine de sana değerdi Bi' daha sor, herkese sor Kaybediyor bu aşk *** Hevesimi kırma, dön bana Nefesimi tuttum karşında, beni yorma Biri çıkar bir gün karşıma Onu severim bak o zaman, bana kızma *** Hevesimi kırma, dön bana Nefesimi tuttum karşında, beni yorma Biri çıkar bir gün karşıma Onu severim bak o zaman, bana kızma *** Hani bana verdiğin o sözden geri kalan? Bu mu yani koskoca bir aşktan bize kalan? *** Başıma neler geldi Yine de sana değerdi Bi' daha sor, herkese sor Kaybediyor bu aşk *** Hevesimi kırma, dön bana Nefesimi tuttum karşında, beni yorma Biri çıkar bir gün karşıma Onu severim bak o zaman, bana kızma *** Hevesimi kırma, dön bana Nefesimi tuttum karşında, beni yorma Biri çıkar bir gün karşıma Onu severim bak o zaman, bana kızma *** Hevesimi kırma, dön bana Yorma *** Hevesimi kırma, dön bana Nefesimi tuttum karşında, beni yorma Biri çıkar bir gün karşıma Onu severim, bak o zaman bana kızma

Hatalım Hatalım Hataların ortasında kaldım Yine de sana Kıymayı göze alamadım *** Hatalım Hataların ortasında kaldım Yine de sana Kıymayı göze alamadım *** De ki bitti bunca sene Nereye atılır satılır onu söyle Ya da sabret, aşk sonunda Gücümü görecek, sen üzülme *** Günü gelse ölürüm Seni görsem bir defa Kabulümdür, ölürüm Ondan sonra *** Bizi buldu Aşk, sakın geri çekme kendini Suçumuzdur bugünü Yaşamamız *** De ki bitti bunca sene Nereye atılır satılır onu söyle Ya da sabret, aşk sonunda Gücümü görecek, sen üzülme *** Günü gelse ölürüm Seni görsem bir defa Kabulümdür, ölürüm Ondan sonra *** Bizi buldu Aşk, sakın geri çekme kendini Suçumuzdur bugünü Yaşamamız *** Hatalım Hataların ortasında kaldım Yine de sana Kıymayı göze alamadım

Her Şey Ayrı Söylemişsin, duymamışım Yine söyler misin dinlersem eğer? O güzel anı kaçırmışım Duymak isterim dilersen eğer *** Senden öyle her zaman hoş sözler duyulmuyor Arada bir olunca insanoğlu duymuyor *** Bundan böyle her şey ayrı Yatak ayrı, döşek ayrı Çok bekledim, konuşmadın Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı *** Bundan böyle her şey ayrı Yatak ayrı, döşek ayrı Çok bekledim, konuşmadın Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı *** Söylemişsin, duymamışım Yine söyler misin dinlersem eğer? O güzel anı kaçırmışım Duymak isterim dilersen eğer *** Senden öyle her zaman hoş sözler duyulmuyor Arada bir olunca insanoğlu duymuyor *** Bundan böyle her şey ayrı Yatak ayrı, döşek ayrı Çok bekledim, konuşmadın Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı *** Bundan böyle her şey ayrı Yatak ayrı, döşek ayrı Çok bekledim, konuşmadın Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı *** Bundan böyle her şey ayrı Yatak ayrı, döşek ayrı Çok bekledim, konuşmadın Konuşsan da çok geç, yok bir hayrı

Boş Yere Gel aşkım uzat bana ellerini Aşk böyledir yakın duran kazanır Gül aşkım bu sana yakışır Fark etmeden gönül sana alışır *** Öfkem de var coşkum da var Arada kaldım Suçum da var suçun da var Yeter Allah'ım *** Bak çekicem boş yere ellerimi Gör o zaman sevgimin değerini Bak çekicem boş yere ellerimi Dolduramaz kimse benim yerimi *** Gel aşkım uzat bana ellerini Aşk böyledir yakın duran kazanır Gül aşkım bu sana yakışır Fark etmeden gönül sana alışır *** Öfkem de var coşkum da var Arada kaldım Suçum da var suçun da var Yeter Allah'ım *** Bak çekicem boş yere ellerimi Gör o zaman sevgimin değerini Bak çekicem boş yere ellerimi Dolduramaz kimse benim yerimi *** Bak çekicem boş yere ellerimi Gör o zaman sevgimin değerini Bak çekicem boş yere ellerimi Dolduramaz kimse benim yerimi

Bir Sene Oldu İçi boş tadı yok bir anda bile sen ve ben Mutluyduk çok rüyada gibiydik Bu ne hoş ne güzel ne umut dolu şey derken Su içip yine de sarhoş gibiydik *** İçi boş tadı yok bir anda bile sen ve ben Mutluyduk çok rüyada gibiydik Bu ne hoş ne güzel ne umut dolu şey derken Su içip yine de sarhoş gibiydik *** Her şey yalan gerçek olan Unutmadım hiçbir zaman Bugün tam bir sene oldu *** Her şey yalan gerçek olan Unutmadım hiçbir zaman Bugün tam bir sene oldu Bugün tam bir sene oldu *** Bu acı yok olan zamanda bile sen ve ben Gerçeğe dönüşen düşler gibiydik Kurulmadı hayat daha nice senelere El ele ölüme gider gibiydik *** Bu acı yok olan zamanda bile sen ve ben Gerçeğe dönüşen düşler gibiydik Kurulmadı hayat daha nice senelere El ele ölüme gider gibiydik *** Her şey yalan gerçek olan Unutmadım hiçbir zaman Bugün tam bir sene oldu *** Her şey yalan gerçek olan Unutmadım hiçbir zaman Bugün tam bir sene oldu Bugün tam bir sene oldu

Sana Ne Kadar Sevgilim, bak, geçiyor Ömrün sonu geldi Son gücüm affet diyor Hevesin tadı geçti *** Ne dersen, de Artık geçmiyorum senden Gel ve aşka Yol ver ellerinle *** Sana ne kadar lafım vardı Bi' çoğu yarım kaldı Seviyorum, onlar hep senden Geriye kalanlardı *** Sana ne kadar lafım vardı Bi' çoğu yarım kaldı Seviyorum, onlar hep senden Geriye kalanlardı *** Her günüm zor geçiyor Özledim her şeyini Hayallerim böyle değildi Sesini duyur bari *** Ne dersen, de Ne dersen, de Ne dersen, de artık Ne dersen, de *** Sana ne kadar lafım vardı Bi' çoğu yarım kaldı Seviyorum, onlar hep senden Geriye kalanlardı *** Sana ne kadar lafım vardı Bi' çoğu yarım kaldı Seviyorum, onlar hep senden Geriye kalanlardı

Sayende Hey-oh Gyal, you're the bomb, you're the loving machine Gyal, you make me cum, you make mi head spin Gyal, you're the bomb, you're the loving machine Gyal, you make me cum, you make mi head spin *** When me see walking upon the street, mi tell Gyal, you're the bomb, you're the loving machine Gyal, you make me cum, you make mi head spin When me see walking upon the street, mi tell *** Aşkım, bir ümit bile yoktu Her şeyin sonuydu, ben biliyorum Aşkım en sonunda oldu Bir ümit bile yoktu, ben görüyorum *** Sözün yarım kalacaksa, başa dönüp duracaksa Her şey aynı olacaksa boş ver Sözün yarım kalacaksa, başa dönüp duracaksa Her şey aynı olacaksa boş ver Her şey aynı kalacaksa boş ver (all over the world) *** Sen her gece yanacaksın, özlemekten bıkacaksın Karşımda ağlayacaksın Sen her gece yanacaksın, özlemekten bıkacaksın Karşımda ağlayacaksın Of, sayende ruh hâlim berbat Of, şu anda ruh hâlim berbat *** Hey-oh Gyal, you're the bomb, you're the loving machine Gyal, you make me cum, you make mi head spin Gyal, you're the bomb, you're the loving machine Gyal, you make me cum, you make mi head spin *** When me see walking upon the street, mi tell Gyal, you're the bomb, you're the loving machine Gyal, you make me cum, you make mi head spin When me see walking upon the street, mi tell *** Aşkım, bir ümit bile yoktu Her şeyin sonuydu, ben biliyorum Aşkım, en sonunda oldu Bir ümit bile yoktu, ben görüyorum *** Sözün yarım kalacaksa, başa dönüp duracaksa Her şey aynı olacaksa boş ver Sözün yarım kalacaksa, başa dönüp duracaksa Her şey aynı olacaksa boş ver Her şey aynı kalacaksa boş ver (all over the world) *** Sen her gece yanacaksın, özlemekten bıkacaksın Karşımda ağlayacaksın Sen her gece yanacaksın, özlemekten bıkacaksın Karşımda ağlayacaksın Of, sayende ruh hâlim berbat Of, şu anda ruh hâlim berbat *** Gyal, you're the bomb, you're the loving machine Gyal, you make me cum, you make mi head spin When me see walking upon the street, mi tell You gat the name mi know mi must tell *** Sen her gece yanacaksın, özlemekten bıkacaksın Karşımda ağlayacaksın (you gat the name mi know mi must tell) Sen her gece yanacaksın, özlemekten bıkacaksın Karşımda ağlayacaksın (gyal, you make mi head spin) Of, sayende ruh hâlim berbat Of, şu anda ruh hâlim berbat

Taksi Demek ki her şeyin yalanmış, yalanmış Terk etmem çok doğru kararmış, kararmış Duydum ki gözlerin sulanmış, sulanmış Aklın hiç kalmasın bende *** Demek ki her şeyin yalanmış, yalanmış Terk etmem çok doğru kararmış, kararmış Duydum ki gözlerin sulanmış, sulanmış Aklın hiç kalmasın bende (yeppa) *** Haydi temelli git şimdi bir taksiyle Senden evvelki gibi dön evine Haydi temelli git, ara birkaç sene Benden iyisi varsa bul kendine *** Nasıl da gözlerim kapanmış, kapanmış Gerçeği görmeden yaşarmış, yaşarmış Terk etmek aslında kolaymış kolaymış Aklın hiç kalmasın bende *** Nasıl da gözlerim kapanmış, kapanmış Gerçeği görmeden yaşarmış, yaşarmış Terk etmek aslında kolaymış, kolaymış Aklın hiç kalmasın bende (yeppa) *** Haydi temelli git şimdi bir taksiyle Senden evvelki gibi dön evine Haydi temelli git, ara bir kaç sene Benden iyisi varsa bul kendine

Gelişi Güzel Değil İnsanız hepimiz, utanmıyoruz Âşık olunca saklanmıyoruz Sonra gerçeği görene kadar *** Suç değil, kimseye bulaşmıyoruz Akla mantığa yanaşmıyoruz Gün gelip acıdan ölene kadar *** Ne yapsak olmaz, sonu aynı Kendine düşen payı aldın mı? *** Gelişi güzel değil Bitişi güzel değil Kimseye özel değil Ah, ayrılık *** Gelişi güzel değil Gidişi güzel değil Herkesin derdi aynı Ayrılık *** İnsanız hepimiz, utanmıyoruz Âşık olunca saklanmıyoruz Sonra gerçeği görene kadar *** Suç değil, kimseye bulaşmıyoruz Akla mantığa yanaşmıyoruz Gün gelip acıdan ölene kadar *** Ne yapsak olmaz, sonu aynı Kendine düşen payı aldın mı? *** Gelişi güzel değil Bitişi güzel değil Kimseye özel değil Ah, ayrılık *** Gelişi güzel değil Gidişi güzel değil Herkesin derdi aynı Ayrılık