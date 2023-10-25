Delicesine Bir rüzgar esiyor yine kavruldum Senin eline savruldum Beni kurtar *** Delicesine İnsanlar gemilerimi hep durdurdu Derinlerini hep doldurdu Beni kurtar *** Bekle, bekle erecek miyiz Birden gerçeği görecek miyiz Yetmiyor bak ne söz ne saz Beni senden başkası anlamaz *** Uzaklaşırken yavaş yavaş Tat vermiyor hiçbir savaş Yetmiyor bak ne söz ne saz Beni senden başkası anlamaz *** Delicesine Bir rüzgar esiyor yine kavruldum Senin eline savruldum Beni kurtar *** Delicesine İnsanlar gemilerimi hep durdurdu Derinlerini hep doldurdu Beni kurtar *** Bekle, bekle erecek miyiz Birden gerçeği görecek miyiz Yetmiyor bak ne söz ne saz Beni senden başkası anlamaz *** Uzaklaşırken yavaş yavaş Tat vermiyor hiçbir savaş Yetmiyor bak ne söz ne saz Beni senden başkası anlamaz *** Bekle, bekle erecek miyiz Birden gerçeği görecek miyiz Yetmiyor bak ne söz ne saz Beni senden başkası anlamaz *** Uzaklaşırken yavaş yavaş Tat vermiyor hiçbir savaş Yetmiyor bak ne söz ne saz Beni senden başkası anlamaz *** Ne söz ne saz *** Ne söz ne saz