Ne Söz Ne Saz Şarkı Sözleri
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Delicesine
Bir rüzgar esiyor yine kavruldum
Senin eline savruldum
Beni kurtar
***
Delicesine
İnsanlar gemilerimi hep durdurdu
Derinlerini hep doldurdu
Beni kurtar
***
Bekle, bekle erecek miyiz
Birden gerçeği görecek miyiz
Yetmiyor bak ne söz ne saz
Beni senden başkası anlamaz
***
Uzaklaşırken yavaş yavaş
Tat vermiyor hiçbir savaş
Yetmiyor bak ne söz ne saz
Beni senden başkası anlamaz
***
Delicesine
Bir rüzgar esiyor yine kavruldum
Senin eline savruldum
Beni kurtar
***
Delicesine
İnsanlar gemilerimi hep durdurdu
Derinlerini hep doldurdu
Beni kurtar
***
Bekle, bekle erecek miyiz
Birden gerçeği görecek miyiz
Yetmiyor bak ne söz ne saz
Beni senden başkası anlamaz
***
Uzaklaşırken yavaş yavaş
Tat vermiyor hiçbir savaş
Yetmiyor bak ne söz ne saz
Beni senden başkası anlamaz
***
Bekle, bekle erecek miyiz
Birden gerçeği görecek miyiz
Yetmiyor bak ne söz ne saz
Beni senden başkası anlamaz
***
Uzaklaşırken yavaş yavaş
Tat vermiyor hiçbir savaş
Yetmiyor bak ne söz ne saz
Beni senden başkası anlamaz
***
Ne söz ne saz
***
Ne söz ne saz