Yardım et bana gölgeler kafamda Güneş doğmadan yardım et bana Hiç düşünmeden sorgu sual bilmeden Yardım et bana *** Yalnızım yine kaçıştılar bir anda Bir buluttayım ele yüreğe sığmasam da Hiç düşünmeden sorgu sual bilmeden Öyle ta içinden gelir ya İç çekişimden şurdaki düğümümden Nolur anla *** Ben yaşarım ümitlerimi korkusuzca Gölgeler çökerse bile faydasızca Aynaya bakınca sen oradaysan *** Ben koşarım hayallerime korkusuzca Cümleler yaksa da acımasızca Gözlerim gözlerini bulduğu an *** Yardım et bana Yardım et bana Yardım et bana Yardım et bana Ben yenilmeden Yardım et bana *** Yalnızım yine kaçıştılar bir anda Bir buluttayım ele yüreğe sığmasam da Hiç düşünmeden sorgu sual bilmeden Öyle ta içinden gelir ya İç çekişimden şurdaki düğümümden Nolur anla *** Ben yaşarım ümitlerimi korkusuzca Gölgeler çökerse bile faydasızca Aynaya bakınca sen oradaysan *** Ben koşarım hayallerime korkusuzca Cümleler yaksa da acımasızca Gözlerim gözlerini bulduğu an *** Yardım et bana Yardım et bana Yardım et bana Yardım et bana Ben yenilmeden Yardım et bana