Sui Generis

Necesito alguien que me emparche un poco Y que limpie mi cabeza Que cocine guisos de madre, postres de abuela Y torres de caramelo Que ponga tachuelas en mis zapatos Para que me acuerde que voy caminando Y que cuelgue mi mente de una soga Hasta que se seque de problemas y me lleve Y que esté en mi cama viernes y domingo Para estar en su alma todos los demás Días de mi vida Y que me quiera cuando estoy, cuando me voy Cuando me fui Y que sepa servir el té, besarme después Y echar a reír Y que conozca las palabras Que jamás le voy a decir Y que no le importe mi ropa si total Me voy a desvestir Para amarla Para amarla Necesito alguien que me emparche un poco Y que limpie mi cabeza Que cocine guisos de madre, postres de abuela Y torres de caramelo Si conocen alguien así, yo se los pido Que me avisen porque es así totalmente Quien necesito Quien necesito, quien necesito Quien necesito, quien necesito Quien necesito, quien necesito Quien necesito, quien necesito