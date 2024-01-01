Şükran Zengin

Bir gün beni arayacak Bulmayacaksın * Bir gün beni arayacak Bulmayacaksın * Hani nerde diyeceksin Hani nerdesin * Hani nerde diyeceksin Hani nerdesin

Ben Sana Kanar Mıyım Bir Daha Kanar Mıyım Kan Gölüne Döndü Kestiğin Söz Bir Daha Duyar Mıyım Ben Sana Yanar Mıyım Bir Daha Yanar Mıyım Bir Tarafım Öldü Gittiğin Gün Bir Daha Uyar Mıyım Dağbaşı Duman Mıyım * Dere Tepe Aşan Mıyım Sön Sözünü Söyle Taş Mıyım Duvar Mıyım * Sen Sana Yazıldın Yollar Senin Ben Bulunamayan Bir Adresim Uçurum Ektim Dönüş Yollarıma Düşmeden Dönemezsin