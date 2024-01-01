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7/24 Dinle Artı

Artı Şarkı Sözleri

Şükran Zengin Artı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şükran Zengin Artı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Artı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şükran Zengin

Şükran Zengin

Artı

  • Bir gün Beni

  • Tırlamışım

  • Kurşun

  • Uzaktan el salla

  • Farzet ki Bir Yalanım Ben

  • Kabul

  • Adına türküler Yakacağım

  • Yürü gidelim

  • Ağlaya ağlaya

  • Neredesin sen

  • Mavişim

  • Anne

  • Cemile

  • Yağmurlar

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