Ayrılık Canıma Yetti Şarkı Sözleri
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Şükran Zengin
Ayrılık Canıma Yetti
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Ben Sana Kanar Mıyım
Bir Daha Kanar Mıyım
Kan Gölüne Döndü Kestiğin Söz
Bir Daha Duyar Mıyım
Ben Sana Yanar Mıyım
Bir Daha Yanar Mıyım
Bir Tarafım Öldü Gittiğin Gün
Bir Daha Uyar Mıyım
Dağbaşı Duman Mıyım
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Dere Tepe Aşan Mıyım
Sön Sözünü Söyle
Taş Mıyım Duvar Mıyım
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Sen Sana Yazıldın Yollar Senin
Ben Bulunamayan Bir Adresim
Uçurum Ektim Dönüş Yollarıma
Düşmeden Dönemezsin
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Gel tabib sar şu yarayı
Viran eyledin sarayı
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İyice uzattın arayı
Ayrılık canıma yetti
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Çaresizim çaresizim
Ayrılık canıma yetti
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Bir gün beni arayacak
Bulmayacaksın
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Bir gün beni arayacak
Bulmayacaksın
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Hani nerde diyeceksin
Hani nerdesin
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Hani nerde diyeceksin
Hani nerdesin
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