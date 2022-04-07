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7/24 Dinle Şükran Zengin

Şükran Zengin

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01

Güller Açar Heryerde

Şükran Zengin 04:06
02

Birgün Beni

Şükran Zengin 04:11
03

Gurbetinde Gurbeti

Şükran Zengin 03:47
04

İşte Sevgi

Şükran Zengin 04:16
05

Deli Gönül

Şükran Zengin 03:36
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Ayrılık Canıma Yetti Şükran Zengin

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