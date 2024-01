Sevdalıyım düşkün değil Can bedenden küskün değil İçimde gönül yarası Çaresi yok mümkün değil * Boşver Boşver be doktor boşver be doktor Boşver be doktor boşver * İçim yanar dembe dem kor Felek ile anlaşmak zor Kapanmaz gönül yarası Ne cevap ver ne sual sor * Boşver Boşver be doktor boşver be doktor Boşver be doktor boşver * Verdiğiniz karar belli Tabip neşter arar belli İçimde gönül yarası Yaram açık kanar belli * Boşver Boşver be doktor boşver be doktor Boşver be doktor boşver