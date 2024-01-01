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7/24 Dinle Bir Sır Gibi

Bir Sır Gibi Şarkı Sözleri

Şükriye Tutkun Bir Sır Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şükriye Tutkun Bir Sır Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Sır Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şükriye Tutkun

Şükriye Tutkun

Bir Sır Gibi

  • Uzun Kavak Ne Gidersın Engine

  • Gündüzüm Seninle

  • Yok Yok Yalan Deme

  • Acı Gerçekler

  • Akşam Olur Gizli Gizli

  • Anladım ki Dolmamış Çilem

  • Dün Gece Seni Anladım

  • Elini Sallasan

  • Sana Ne Dediler

  • Yine Saçlarında Aklar

  • Mutlu Ol Yeter

  • Nerdesin Nerde

  • Seni Terkedeceğim

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