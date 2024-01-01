Bir Sır Gibi Şarkı Sözleri
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Şükriye Tutkun
Bir Sır Gibi
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Uzun kavak ne gidersin engine
Uzun kavak ne gidersin engine
Yaprakların benzemiyor rengine
Yaprakların benzemiyor rengine
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Anne beni verecek misin dengime
Baba beni verecek misin seviğime
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
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Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar
Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar
*
Anne benim sağ yanımda sancım var
Anne benim sağ yanımda sancım var
Ben ölürsem benden nice genci var
Ben ölürsem benden nice genci var
*
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
Ah dola dola dola da yar dolanıyor boynuma
Akşamdan gel sağ yanıma yanıma
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Gündüzüm seninle
Gecem seninle
Beyhude geçti bu
Ömrüm derdinle
***
Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım
***
Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım
***
Sevgilim saçların
Zannetme, solmaz
Dünyada sevenler
Bahtiyar olmaz
***
Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım
***
Aşkını bir sır gibi
Senelerdir sakladım
Geceleri rüyada
İsmini sayıkladım
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Gülmek için yaratılmış
Gözlerde yaşlar niye
Gülmek için yaratılmış
Gözlerde yaşlar niye
***
Sevmek için yaratılmış
Kalpler hep bomboş niye
Sevmek için yaratılmış
Kalpler hep bomboş niye
***
Sevmesini bilmiyorsan
Bakma sakın gözlerime
Sevmesini bilmiyorsan
Bakma sakın gözlerime
***
Mutlu olmak istiyorsan
İnan inan sözlerime
Mutlu olmak istiyorsan
İnan inan sözlerime
***
Yok, yok yalan deme
Sevgi denen o gerçeğe
Yok, yok, yok yalan deme
Sevgi denen o gerçeğe
***
Sevmek acı gerçek acı
Benzer birbirine
Sevmek acı gerçek acı
Benzer birbirine
***
Yok, yok yalan deme
Sevgi denen o gerçeğe
Yok, yok, yok yalan deme
Sevgi denen o gerçeğe
***
Sevmek acı gerçek acı
Benzer birbirine
Sevmek acı gerçek acı
Benzer birbirine
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