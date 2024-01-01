Bitti Mapus Şarkı Sözleri
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Şükriye Tutkun
Bitti Mapus
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Kahveyi dökerim kara fincana
Kahveyi dökerim kara fincana
Karagözlüm için düştüm zındana
Ah karagözlüm için düştüm zındana
15 sene mapus zor geldi bana
15 sene mapus zor geldi bana ey
Ey bitti mapus bitti kuşlar gibiyem
Yaz bahar ayında kişlar gibiyem
Ey bitti mapus bitti kuşlar gibiyem
Yaz bahar ayında ay ay ah kışlar gibiyem
*
ay ay ay kışlar gibiyem ayyyyy
*
Yüce dağlar sıra, sıra dizilir
Yüce dağlar sıra, sıra dizilir
Yar hayalin gözlerimde süzülür
Yar hayalin gözlerimde süzülür
*
Sılama dönmezsem anam üzülür
Sılama dönmezsem anam üzülür
Bitti mapus bitti ey, kuşlar gibiyem
Yaz bahar ayında ay ay ay kışlar gibiyem
Bitti mapus bitti, kuşlar gibiyim
Yaz bahar ayında kışlar gibiyim