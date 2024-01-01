×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar

Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar Şarkı Sözleri

Şükriye Tutkun Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şükriye Tutkun Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şükriye Tutkun

Şükriye Tutkun

Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar

  • Adana Yollarında

  • Bir Cevabım Var Mı

  • Neden Bu Elveda

  • Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar

  • Ne Olacaksa Olsun

  • Bugün Yalnızlığımın Doğum Günü

  • Vazgeçtim Ben Bugün

  • Cennete Mahsustur Melekler

  • Masum Kalmak İçin

  • Gül Güzeli

  • Aşk Nerden Nereye

  • Hayat Bana Güzel

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı