Şükriye Tutkun

Adana Yollarında Adana yollarında Pamuklar dallarında Adana yollarında Pamuklar dallarında * Allah canımı alsın O yarin kollarında Allah canımı alsın O yarin kollarında * Gel adanalı kız Güzel edalı kız Adana tarşısında Gezemiyom yalınız * Gel adanalı kız Güzel edalı kız Kara taş yollarında Gezemiyom yalınız * Sepet almış koluna Giden Antep yoluna Sepet almış koluna Giden Antep yoluna * Sevdiğim kız geliyor Hep salına, salına Sevdiğim kız geliyor Hep salına, salına * Gel adanalı kız Güzel edalı kız Adana yollarında Gezemiyom yalınız * Gel adanalı kız Güzel edalı kız Adana yollarında Gezemiyom yalınız * Ormanda çalı mıyım Çalının dalı mıyım Ormanda çalı mıyım Çalının dalı mıyım * Adanalı dururken Yabancı alır mıyım Adanalı dururken Yabancı alır mıyım * Gel Adanalı kız Güzel edalı kız Kara taş yollarında Gezemiyom yalınız * Gel Adanalı kız Güzel edalı kız Yüreğim bağlasındı Gezemiyom yalınız

Şaha Doğru Giden Kervan Şaha Doğru Giden Kervan Çok Ağlattın Güldür Beni Düşmüşem Elden Ayaktan Tut Elimden Kaldır Beni *** Tut Elimden Ferman Eyle Gel Bu Derde Derman Eyle Götür Yare Kurban Eyle Öldür Derse Öldür Beni *** Arıydım Baldan Ayrıldım Ne Şirin Dilden Ayrıldım Bülbüldüm Gülden Ayrıldım Gülistana Kondur Beni *** Tut Elimden Düşmeyelim Doğru Yoldan Şaşmayalım Derdim Çoktur Deşmeyelim Böyle Yare Bildir Beni

Maraş Abalı Çoban Maraş abalı çoban Nereye kondu oban Nere gonarsa gonsun Gelele gelele nazlı da yar Vermiyor zalım baban Durele durele sürmeli yar *** Maraş aba geymişsin Ne kadar büyümüşsün Pek de güzel değilsin Gelele gelele nazlı da yar Kendini sevdirmişsin Durele durele sürmeli yar *** Maraş abayı geyer Tomafil geldi gider Yari elden gidenin Gelele gelele nazlı da yar Vallahi ömrü biter Durele durele sürmeli yâr