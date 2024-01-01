Şükriye Tutkun

Yiğidim Şarkı Sözleri
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Adana yollarında
Pamuklar dallarında
Adana yollarında
Pamuklar dallarında
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Allah canımı alsın
O yarin kollarında
Allah canımı alsın
O yarin kollarında
*
Gel adanalı kız
Güzel edalı kız
Adana tarşısında
Gezemiyom yalınız
*
Gel adanalı kız
Güzel edalı kız
Kara taş yollarında
Gezemiyom yalınız
*
Sepet almış koluna
Giden Antep yoluna
Sepet almış koluna
Giden Antep yoluna
*
Sevdiğim kız geliyor
Hep salına, salına
Sevdiğim kız geliyor
Hep salına, salına
*
Gel adanalı kız
Güzel edalı kız
Adana yollarında
Gezemiyom yalınız
*
Gel adanalı kız
Güzel edalı kız
Adana yollarında
Gezemiyom yalınız
*
Ormanda çalı mıyım
Çalının dalı mıyım
Ormanda çalı mıyım
Çalının dalı mıyım
*
Adanalı dururken
Yabancı alır mıyım
Adanalı dururken
Yabancı alır mıyım
*
Gel Adanalı kız
Güzel edalı kız
Kara taş yollarında
Gezemiyom yalınız
*
Gel Adanalı kız
Güzel edalı kız
Yüreğim bağlasındı
Gezemiyom yalınız
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Şaha Doğru Giden Kervan
Çok Ağlattın Güldür Beni
Düşmüşem Elden Ayaktan
Tut Elimden Kaldır Beni
***
Tut Elimden Ferman Eyle
Gel Bu Derde Derman Eyle
Götür Yare Kurban Eyle
Öldür Derse Öldür Beni
***
Arıydım Baldan Ayrıldım
Ne Şirin Dilden Ayrıldım
Bülbüldüm Gülden Ayrıldım
Gülistana Kondur Beni
***
Tut Elimden Düşmeyelim
Doğru Yoldan Şaşmayalım
Derdim Çoktur Deşmeyelim
Böyle Yare Bildir Beni
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Maraş abalı çoban
Nereye kondu oban
Nere gonarsa gonsun
Gelele gelele nazlı da yar
Vermiyor zalım baban
Durele durele sürmeli yar
***
Maraş aba geymişsin
Ne kadar büyümüşsün
Pek de güzel değilsin
Gelele gelele nazlı da yar
Kendini sevdirmişsin
Durele durele sürmeli yar
***
Maraş abayı geyer
Tomafil geldi gider
Yari elden gidenin
Gelele gelele nazlı da yar
Vallahi ömrü biter
Durele durele sürmeli yâr
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Konma bülbül konma nergis dalına nergis dalına
Öldürürler seni aman aman aman aman
Bir yar yoluna bir yar yoluna
Ben yaralıyım
Bende kurban olayım yarin boyuna yarin boyuna
***
Demeyin demeyin aman aman aman aman
Yarin vuruldu
Köye duyuldu
Kanı duruldu
***
Eleşkirt'ten çıktım yüküm eriktir yüküm eriktir
Açmayın yarimi aman aman aman aman
Delik deliktir ciğer eziktir
Ben yaralıyım
Benim sevdiceğim taze feriktir taze feriktir
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