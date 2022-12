Arda boylarında kırmızı erik Arda boylarında kırmızı erik Elim elin ardında on yedi belik Elim elin ardında on yedi belik *** Ah annecim ah annecim yaktın ya beni Ah annecim ah annecim yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni *** Alıverin feracemi annecim diksin Alıverin feracemi annecim diksin O gıymatlı İsmail'e kendisi gitsin O gıymatlı İsmail'e kendisi gitsin *** Uyan uyan e recebim senin olayım Uyan uyan e recebim senin olayım Ardalar aldı ya nerde bulayım Ardalar aldı ya nerde bulayım *** Arda boylarına ben kendim gittim Arda boylarına ben kendim gittim Dalgalar vurdukça can teslim ettim Dalgalar vurdukça can teslim ettim *** Ah annecim ah annecim yaktın ya beni Ah annecim ah annecim yaktın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni Bu genç yaşta denizlere attın ya beni