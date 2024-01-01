Bahçede Erik Dalı Şarkı Sözleri
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Şükriye Tutkun
Bahçede Erik Dalı
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Bahçede erik dalı, amanın bahçede erik dalı
Dibinde gördüm yari, dibinde gördüm yari
Sen otur ben söyleyim, amanın sen otur ben söyleyim
Başıma gelen hali, başıma gelen hali
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Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
*
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
*
Gaz koydum yansın diye
Amanın gaz koydum yansın diye
Mor giydim sarsın diye
Mor giydim sarsın diye
*
Kimselere varmadım
Amanın kimselere varmadım
Askerden gelsin diye
Askerden gelsin diye
*
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
*
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel
Ortası çamur kıyıdan gel