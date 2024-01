Şükriye Tutkun

Ağ elime mor kınalar yakdılar Gaderim yok gurbet ele saldılar Oniki yaşında gelin ettiler Ağlar ağlar göz yaşımı silerim of of Ağlar ağlar göz yaşımı silerim of of Merdimenden indim indim yıkıldım Mevlam izin verdi gine dikildim Her çiçekten aldım aldım takındım Gırmızı gül sendi galdı tamahdım Yüce dağ başında nasmalı pınar Asması yıkılmış suları hurlar Galındı gal gal süpürgü çaldığım evler Başım alıp gurbet ele giderim Başım alıp gurbet ele giderim Of offfffff