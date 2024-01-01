Şükriye Tutkun

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Çiğdem der ki ben elâyım
Yiğit başına belayım, hey
Çiğdem der ki ben elâyım
Yiğit başına belayım, hey
*
Hepisinden ben âlâyım
Benden âlâ çiçek varmı, çiçek varmı, hey
Al baharlı mavi dağlar
Yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar, hey
*
Lale der ki behey Tanrı
Benim boynum neden eğri, hey
Lale der ki behey Tanrı
Benim boynum neden eğri, hey
*
Yardan ayrı düştüm gayrı
Benden ala çiçek varmı, çiçek varmı, hey
Çayır çimen oldu dağlar
Yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar, hey
*
Nevruz derki ben nazlıyım
Sarp kayalarda gizliyim, hey
Nevruz derki ben nazlıyım
Sarp kayalarda gizliyim, hey
*
Mavi donlu gök gözlüyüm
Benden ala çiçek varmı, çiçek varmı, hey
Al baharlı mavi dağlar
Yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar, hey
-
Geçti yıllar ah geç aydım
Anladım ki boşa gün saydım
Baka kaldım giden güne
Ben hep düne ait kaldım
***
Çocukluğum kavruk
Gençliğim savruk
Yetişkinliğimden hiç hayır yok
Hayat kadere inat seni
***
Sil baştan yaşayacağım
Ahdım olsun
Esip geçtim, yağıp geçtim
Kaçırdım tez zamanları
***
Pişmanlıklar, düşmanlıklar
Bitmez dilimin amanları
Çocukluğum kavruk
Gençliğim savruk
***
Yetişkinliğimden hiç hayır yok
Hayat kadere inat seni
Sil baştan yaşayacağım
Ahdım olsun
-
Bu aralar sanki sana bir haller oldu
Tavırların çok değişti
Bilmediğim bir şey mi var
Aklında ayrılık varsa
***
Bir ömür sevsem de yetmez seni sevmeye
Kolay mı benden kurtulmak
Bilmediğim bir şey mi var
Sevgimin bittiği yerde nefretim başlar
***
Akıllı ol senin aklını alırım
Benim olmazsan vallah kapına dayanırım
Akıllı ol senin aklını alırım
Benim olmazsan vallah dediğimi yaparım
-
Sen benim içimde bir korkulu rüya
Her gün sevip sardığım bir hülyasın
Yokluk ateşten gömlek
Sensizlik ölüm gibi
Rüyam, hülyam benim dünyamsın
**
Kanımda canımda alın yazımda
Bir sen varsın bir de ben şu dünyada
***
Nazar değmesin sana, eller değmesin sana
Sensizlik ölüm bana..
***
Seni benim gibi seven bulamazsın
Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın
Ömrün vefası yok, korkum aşkımdan çok
Gönlüm sensiz kalmasın
***
Korkulu rüyam, gülen bahtımsın
Sen benim sen benim sen benim dünyamsın
***
Hepimizin hayatı iki kelime
Bir varmış bir yokmuş şu alemde
Bir gün sana doymadan göçüp gidersem eğer
Son nefeste adın dilimde
Her şey sende başlar seninle biter
Sevilmek ümidi sevmekten beter…
-
Bir inat uğruna gittin zamansız
Yüreğim tarumar, bedenim cansız
Yanarım külsüz, yanarım dumansız
***
Şeytana uyduğun gün, rahatça uyudun mu
Bende kaybettiğini başkasında buldun mu
***
Ben bir bahtı karayım dayanmaktayım
Kimsenin yerine meraklardayım
Bir yanım unut diyor, öbür yanım çıldırıyor
Ah muallaktayım
***
Gelip de al benden emanetini
Eller bilsin artık yar kıymetini
Nefret aşkımızın kardeşi olmuş
Ya aşkını ver ya sar nefretini
-
Ne hazin değil mi sevgilim hikayemiz
Maalesef pek farkı yok diğerlerinden
İtiraz etmedik, itiraf etmedik
Kaybedenlerdendik değerlerinden
***
Bari sen sonradan birazcık mutlu oldun mu
El yordamıyla iyi kötü bir yol buldun mu
Hiç hayır dedin mi, soru sordun mu
Memnun değilim aldığım haberlerinden
***
Beni sorarsan şahitsiz suçlar gibi
Kınalı kanadı kırılmış kuşlar gibi
Yazı gelmeyen upuzun kışlar gibi
Unutulmuşlar diyarında düşünüyorum
-
Sabahlar uzak bu sevda tuzak bana
Çok zaman geçti sabrım yok yarınlara
Kaçıncı hasret, kaçıncı yalnızlığım
Sigaramın ucunda
Şimdi yanımda yanımda olacaktın
Bıraktın beni sevda yokuşlarında
Kuşlar uçurdum akşamdan sabahlara
Sigaramın ucunda yanar hasretin
Vurur can evimden ellerime kelepçeler vurur
***
Gel vefasız, gel vicdansız
Çağırmazdım acil olmasa,
Gel insafsız, ah kitapsız
Yanıyorum arzularınla
***
Aynalarda gözyaşım var
Ağladıkça yangın çıkar gözyaşlarımda
***
Gerçekten inanıp sevseydin beni
Böyle sabahları bekler miydim hiç
Çoktan yanımda olurdun çoktan
Gece üç beş nöbetlerine dikmezdin beni
Sensiz kaldığım ilk günden beri
İçimde bir umut vuslata dair
Akşamları imzaladım gözyaşlarımla
Seni aramıyor seni sormuyorsam
Bu senden vazgeçtim demek değildir
Bir daha böyle sevecek olsam
Bir kalemde silerdim seni
-
Seni benden almaya senin de gücün yetmez
Şu yaralı kalbime benim de sözüm geçmez
Anlamasan da beni, dinlemesen de olur
Başkasını sevemem saçmalama ne olur
***
Anılar kilitlemiş sana
Resimler delil gibi bana
Allah'ım da şahit buna
Gel içimden seni alsana
***
Kolaysa sen unutsana
Yazıklar olsun bana
Seviyorum, seviyorum seni çok
-
Dün akşam yine benim
Yollarıma bakmışsın
Gelmeyince üzülüp
Perdeyi kapatmışsın
***
Kalbindeki derdine
Derman olmaya geldim
Sakın artık üzülme
Sende kalmaya geldim
***
Yıllar var ki hasretim
O gül yüzüne
Kararlıyım bu gece
Senin olmaya geldim
***
Benim için ağlayıp
Hep gözyaşı dökmüşsün
Yollarıma bakıp da
Hep boynunu bükmüşsün
-
Sadece sevmeyi bilenler için söylüyorum
Seviyorsanız Allah’ına kadar
Seviliyorsanız Allah’ına kadar
Sevip nankörlük görüyorsanız boş verin gitsin
***
Beklerim yıllarca beklerim
Hasretime hasretini eklerim
Beklerim yıllarca beklerim
Özlemime özlemini eklerim
***
Seni seni seni seni seviyorum diyemedim yar
Seni seni çok özledim
Nankörsün güzelim değmezsin
Aşkın sevdanın kıymetini bilmezsin
***
Kala kala bir ben kaldım dünyada sensizim
Yana yana bir sana yandım dünyada sensizim
Cana cana bir canı sevdim
Dünyadaki o can sensin
Sen benim göz bebeğim bir tanemsin
-
Gönlümün bir ucundan neler geçiyor
Benim aklım arada gidip geliyor
Masallarda arıyor aşkı
Bulamazsa geri dönüyor
***
Hep şikayet ederim şu halimden
Yaralanmak isterim derin yerimden
Kimseye derdimi anlatamam
Çıkamadım işin içinden
***
Ahhhh beni bulur beni bulur dertler
Niye sonunda hep acı bir hikaye
Alışmışız böyle gelmiş böyle gider diye
***
Aşkta hiç kar etmedim
Sevdim inkar etmedim
Bende sevda bitecek bitiyor
***
Aşkta hiç kar etmedim
Durdum ısrar etmedim
Baktım ömrümden ömür gidiyor
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Gönül bu engel dinlemez ki
Eğer severse gelir alır
Durur mu laftan anlamaz ki
Eğer severse gelir alır
***
Benim yasaklı kalbim
Yemin bozdu yolunda
Bekledi bekledi
Seni buldu sonunda
***
Sen telafisi olmayan
En büyük hatam benim
Senin yüzünden dünyayı
Bir pula satan benim
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