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Şükriye Tutkun
Şükriye Tutkun
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İskender Boğazı
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Çiğdem Derki Ben Elayım
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03
Zillide Maşa
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04
Yarim İstanbulu Mesken Mi Tutun
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05
Yanık Ömer
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2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler
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