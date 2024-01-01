Şükriye Tutkun

Simsiyah Şarkı Sözleri
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Aluştadan esken yeller yüzüme vurdu
Balalıktan ösken evge köz yaşım düştü
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Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım
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Bahçelerin meyvaları bal ile şerbet
Sularını içe içe toyalmadım men
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Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım
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Bala çağa vatanım dep köz yaşın döker
Kartlarımız emenç yayıp dualar eder
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Men bu yerde yaşalmadım yaşlığıma toyalmadım
Vatanıma hasret kaldım ey güzel Kırım
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Aklıma geldikçe senin gözlerin
Kimse bilmez seni nasıl özledim
Sanma sakın yoldan geri dönerim
Söyle seni nerde bulabilirim
***
Yola çıktım tam şu anda aniden
Ve dönmeyeceğim seni tekrar görmeden
Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Acılarım tutun beni kaldırın
Aşkın gelmiş geçmişine saydırın
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Bir yağmur yağsa yüzüme yüzüme
Kalbim yeter daha fazla üzülme
Su değse de baştan aşağı tenime
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Acılarım tutun beni kaldırın
Aşkın gelmiş geçmişine saydırın
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
Suçum aşksa ben cezama razıyım
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Şöyle biraz uzansam bir kuytuya
Düşman oldum sanki ben bu uykuya
Hiç görünmez oldum senin uğruna
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
***
Yola çıktım tam şu anda aniden
Ve dönmeyeceğim seni bir kez görmeden
Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden
Simsiyahım farkım yok hiç geceden
Simsiyahım farkım yok hiç geceden...
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