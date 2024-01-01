Şükriye Tutkun

Aklıma geldikçe senin gözlerin Kimse bilmez seni nasıl özledim Sanma sakın yoldan geri dönerim Söyle seni nerde bulabilirim *** Yola çıktım tam şu anda aniden Ve dönmeyeceğim seni tekrar görmeden Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden Simsiyahım farkım yok hiç geceden *** Acılarım tutun beni kaldırın Aşkın gelmiş geçmişine saydırın Suçum aşksa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok hiç geceden Suçum aşksa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok hiç geceden *** Bir yağmur yağsa yüzüme yüzüme Kalbim yeter daha fazla üzülme Su değse de baştan aşağı tenime Simsiyahım farkım yok hiç geceden *** Acılarım tutun beni kaldırın Aşkın gelmiş geçmişine saydırın Suçum aşksa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok hiç geceden Suçum aşksa ben cezama razıyım Simsiyahım farkım yok hiç geceden *** Şöyle biraz uzansam bir kuytuya Düşman oldum sanki ben bu uykuya Hiç görünmez oldum senin uğruna Simsiyahım farkım yok hiç geceden *** Yola çıktım tam şu anda aniden Ve dönmeyeceğim seni bir kez görmeden Vazgeçtim ben kan kırmızı kalbinden Simsiyahım farkım yok hiç geceden Simsiyahım farkım yok hiç geceden...